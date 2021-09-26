Ещё раз кратко о нынешнем ковиде. И несколько слов о самих частых вопросах. Очень кратко, т.к. написано (в том числе мною в постах) очень много. Постараюсь напомнить основные моменты, плюс то, что наблюдаем на практике сейчас. Развивается нынешний ковид (специально не пишу дельта или проч- т.к. идентификации всё равно нет, судя по клинике это уже и не совсем классическая дельта, а нечто промутировавшее в который раз) очень быстро. По сравнению с предыдущим годом, отличие в том, что сидя дома, кушая витаминки, до реанимации народ доходит очень быстро, и, что самое плохое, незаметно для себя самого и окружающих до последнего. Температура не очень высокая (бывает 37,2- 37,5, а поражение лёгких уже 70% и более), одышка появляется и нарастает резко, за считанные часы. Запахи и вкус не теряются (у большинства). Начало: першение в горле, насморк- симптомы обычной простуды(переохлаждения). Кашель, как и одышка, появляются уже на поздних стадиях. Для госпитализации в стационар нужно либо электронное направление врача либо вызов «Скорой» (если совсем плохо). На руках должен быть результат (позитивный) обследования. У нас по состоянию на 14.30 27.09.21 больница заполнена, реанимационных мест нет. Если заболели, чувствуете себя не плохо, температуры нет или не высокая и хорошо снижается до нормы. 1. Показываемся семейному врачу. 2. Противовспалительный препарат (парацетамол, нурофен, нимесил) 3. Промываем нос солевым раствором (Носоль, Физ. Раствор, Аквамарис,Хьюмер, Пшик- что угодно). 4 . Много пьем воды. МНОГО! 5. Антибиоики- только по решению врача. 6. КТ или РГ в первые дни бессмысленно. Уши врача- имеет смысл в любой день заболевания. Если Вы родственник, лежащего в стационаре пациента: 1. Каждый час звонить врачу и спрашивать состояние не нужно. Особенно врачу- реаниматологу. Каждые 2 минуты, оторванные на разговор с Вами, могут стоить жизни пациенту. 2. У нас все лекарства есть (спасибо «Техноторг»!!!). Если чего то не будет- Вам обязательно скажем. 3. Мы знаем протоколы, пользуемся ими. Мы знаем чем лечат в Израиле, Европе и Америке. Рассказывать, что Вы читали в Гугле, что Вам рассказывала бабушка у подъезда или «в другой больнице» не нужно. 4. Я несу личную ответственность за каждого пациента в нашей больнице. Поговорить, поугрожать, если есть претензии, рассказать как вам хочется и чем полечить и покормить- это не в отделении, не заведующим и не медперсоналу- пожалуйста. Это ко мне. Всё вышеперечисленное в отделении и персоналу (и мне, конечно) может производить сам пациент. 5. Разговаривать по телефону по 30 минут с пациентом, получающим непрерывно кислород потоком 12-15 литров это НЕ ПРАВИЛЬНО и УГРОЖАЕТ его жизни. Отнимать телефоны мне не можем (личная вещь), проявляйте благоразумие, предупредите знакомых, что звонить постоянно и подолгу не нужно. 6. У нас кормят. Достаточно и не плохо. Приносить вкусненькое и то, что можно- пожалуйста, без проблем и по желанию. Но по три-пять бутылок литрового йогурта, например, каждый день одному….Пациентов очень много. Холодильников- не очень. Портящиеся продукты хранить без холодильника нельзя. Если пациент говорит «не приносите еду»- так НЕ ПРИНОСИТЕ, ёпрст! Или с умом хотя бы и пониманием, что Ваш не один на всю больницу. 7. Мы не берем денег за госпитализацию, лекарства, уход, еду и т.д. Мы НЕ БЕРЕМ денег. Достали рассказы о том, что нужно, чтоб к нам попасть. Нужно наличие мест. И всё. И в одной палате лежать может и какой-то директор и бомж. 8. Об «одной палате». У меня нет платных палат, отдельных палат, палат «а к нему сегодня свежего положили, а мой уже 4й день лежит- отселите», «палат для крутых», палат «а я хочу рядом с мужем, тётей, племянником» и т.д. 9. Если я не беру трубку или не отвечаю на смс- я в грязной зоне. Перезванивать сама и просматривать все сообщения физически не успеваю. По телефону, в любом случае, я не лечу. Вопросы общего порядка. 1. Болеют ли привитые? Да. Любой вакциной. Попадают ли в стационар? Да. С пневмониями в том числе. 2. Какая вакцина лучше? Конкретно для Вас - решает Ваш семейный врач. С учетом Ваших индивидуальных особенностей. 3. Нужно ли прививаться? Да. Нужно. 4. Правда ли, что более молодые стали болеть чаще? Да. Легче? Нет. 5. Правильно ли закрывать школы и пр., где не привиты все учителя? Бред бредовый, с точки зрения эпидемиологии. Как и решение представителей СМИ без ПЦР не пускать в горсовет. 6. Профилактика. Обработка рук антисептиком, не касаться лица руками, избегать мест скопления людей, не праздновать всякие там дни города и проч. 7. Можно ли заболеть повторно? Да. И третий раз- тоже. Уже и такие есть. И все три раза – подтверждение ПЦР.
Ну и конечно мы не можем не упомянуть тему копрофагии и работы с достоверными источниками. Флер дала нам ссылку на сайт The Federalist. То, что на него часто ссылаются помойки, типа Раша Тудей - это полбеды.
Во время COVID-19 пандемии , федералист опубликовал множество частей, содержащих недостоверную информацию или лженауку , противоречащие рекомендации экспертов в области общественного здравоохранения и органы власти. [5] Во время подсчета бюллетеней на президентских выборах в США в 2020 году Федералист выдвинул ложные заявления о крупномасштабных фальсификациях на выборах. [6] [7]
Поздравляю, дисиденты, вас в очередной раз Флер накормила "шоколадом". (а трое из вас , Вкладчик, Тракторист и юапрофи, даже сказали ей "ням-ням, вкуснятина ) . Ну вам не привыкать ведь к ее шоколадным фонданам))
глянул кто 4 дня назад редактировал статью. какой то чел с погремухой Hob Gadling персонажа из комикса.
Ромасик написав:число ОСПЖ мне мало о чем говорит.
Тогда зачем эти 0.6 года тулить к "не дожили.."
Оно такое же отношение к "недожили" имеет, как трипер к триплексу.
40% имеющих антитела?
Не факт. Исследование мутное. Выборка маленькая - 6 398. На таких исследованиях активность позиции и желание исследуемых будет иметь непосредственное влияние на полученный результат: пассивные, малокоммуницирующие люди не согласятся на исследование. Тем более, что там кровь брали!!! Они же и есть группой, наименее заражённой. Напротив: активные, смелые, подвижные окажутся в группе испытуемых 6398 с большей вероятностью (они же и чаще заражаются) . Это как выборку для опроса "Как вы относитесь к сексу на первом свидании" взять в борделе. А на такой маленькой выборке, 6398 чел, даже небольшие искажения покажут сильно неверный финальный результат.
1) в нагрузку. Вас вот это число очень волнует. 2) вполне себе нормальная выборка. Если не считать, что это руками МОЗа делалось. А коммуникабельность особо на передачу вируса на работе, в транспорте, дома не влияет. пс. Передаются ли антитела половым путем?
Ромасик написав:.... стариков как раз побочка меньше должна волновать, им сейчас пережить зиму и продлить средний возраст на 0,6 года. А, то что какая-то онкология или серд-сос. вылезет через несколько лет - то такое. Какая разница от чего умирать. .....
У Вас что ни пост, то ... скажем мягко, перл. Когда доживёте хотя бы до 60, тогда посмотрим, будете ли Вы так думать - как бы "сейчас пережить зиму".
помнится, эта цифра была средняя по Украине, там где Одесса 0,04.
Ещё раз - откуда дровишки? Я несколько раз просил ссылку, но так никто и не дал. Или это опять из какого-то твита, как
40% имеющих антитела? вполне себе не голословное
Отчёт так до сих пор не опубликован, хотя прошло уже, по-моему, больше 3 месяцев. Обработать результаты анализов 6000 человек столько времени не нужно. Видать, что-то не так с работой.
Ромасик писал:
antey1969 писал(а): Клиники второй волны столкнулись с тем, что реаниматологи начали отказываться идти в ковидные отделения. Слишком уж тягостная там атмосфера в реанимации - видишь, как человек задыхается, а помочь ничем не можешь.
а раньше в реанимации они смотрели как новые жизни появляются?
Ромасик написав:Передаются ли антитела половым путем?
Надо у Ямы спросить. Он контактирует плотно с группой риска - продавцами АТБ. И маски там другие в это время. У Ямы - зайка. С неверно одетым хвостиком.
продавцы АТБ были группой риска в первой волне. Сейчас у них супер-иммунитет. Бустер-эффект каждый день. Ну у тех, кто выжил, конечно. А продавцы АТБ же легли штабелями. Прямо как Адесса и Умань.
кстати, о тех 2К выловленных спидозных хасидах из 30-35К прибывших. Это порядка 7-8% единовременно выловленных. Хотя по офф статистике у нас 5-6% ВСЕГО переболевших за 1,5 года. То может 40% и не с такого потолка? Или кто врет?
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 27 вер, 2021 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:Это порядка 7-8% единовременно выловленных.
Когда они заезжали, у них на текущий момент у себя дома болело 10% населения. Сколько их заехали уже больными - хз. В любом случае, заехали ли они больными все, или один всех заразил в аэропорту/самолёте, что хотите вы сказать цифрами , перенося их на пример Украины - ваще непонятно.