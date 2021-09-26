Додано: Пон 27 вер, 2021 17:04

stm написав: +828 жмуров за вчера.. +828 жмуров за вчера..

Это по 2.5 тысячи избыточных в день будет, к гадалке не ходи.Как-то подозрительно не хотят озвучивать результаты августа. Пора бы. Может Голикова умерла?Истребин разместил.Вести с полей.Светлана Федорова, главврач Николаевой инфекционной больницы.Ещё раз кратко о нынешнем ковиде. И несколько слов о самих частых вопросах.Очень кратко, т.к. написано (в том числе мною в постах) очень много. Постараюсь напомнить основные моменты, плюс то, что наблюдаем на практике сейчас.Развивается нынешний ковид (специально не пишу дельта или проч- т.к. идентификации всё равно нет, судя по клинике это уже и не совсем классическая дельта, а нечто промутировавшее в который раз) очень быстро.По сравнению с предыдущим годом, отличие в том, что сидя дома, кушая витаминки, до реанимации народ доходит очень быстро, и, что самое плохое, незаметно для себя самого и окружающих до последнего.Температура не очень высокая (бывает 37,2- 37,5, а поражение лёгких уже 70% и более), одышка появляется и нарастает резко, за считанные часы. Запахи и вкус не теряются (у большинства). Начало: першение в горле, насморк- симптомы обычной простуды(переохлаждения). Кашель, как и одышка, появляются уже на поздних стадиях.Для госпитализации в стационар нужно либо электронное направление врача либо вызов «Скорой» (если совсем плохо).На руках должен быть результат (позитивный) обследования.У нас по состоянию на 14.30 27.09.21 больница заполнена, реанимационных мест нет.Если заболели, чувствуете себя не плохо, температуры нет или не высокая и хорошо снижается до нормы. 1. Показываемся семейному врачу. 2. Противовспалительный препарат (парацетамол, нурофен, нимесил) 3. Промываем нос солевым раствором (Носоль, Физ. Раствор, Аквамарис,Хьюмер, Пшик- что угодно). 4 . Много пьем воды. МНОГО! 5. Антибиоики- только по решению врача. 6. КТ или РГ в первые дни бессмысленно. Уши врача- имеет смысл в любой день заболевания.Если Вы родственник, лежащего в стационаре пациента:1. Каждый час звонить врачу и спрашивать состояние не нужно. Особенно врачу- реаниматологу. Каждые 2 минуты, оторванные на разговор с Вами, могут стоить жизни пациенту.2. У нас все лекарства есть (спасибо «Техноторг»!!!). Если чего то не будет- Вам обязательно скажем.3. Мы знаем протоколы, пользуемся ими. Мы знаем чем лечат в Израиле, Европе и Америке.Рассказывать, что Вы читали в Гугле, что Вам рассказывала бабушка у подъезда или «в другой больнице» не нужно.4. Я несу личную ответственность за каждого пациента в нашей больнице. Поговорить, поугрожать, если есть претензии, рассказать как вам хочется и чем полечить и покормить- это не в отделении, не заведующим и не медперсоналу- пожалуйста. Это ко мне. Всё вышеперечисленное в отделении и персоналу (и мне, конечно) может производить сам пациент.5. Разговаривать по телефону по 30 минут с пациентом, получающим непрерывно кислород потоком 12-15 литров это НЕ ПРАВИЛЬНО и УГРОЖАЕТ его жизни. Отнимать телефоны мне не можем (личная вещь), проявляйте благоразумие, предупредите знакомых, что звонить постоянно и подолгу не нужно.6. У нас кормят. Достаточно и не плохо. Приносить вкусненькое и то, что можно- пожалуйста, без проблем и по желанию. Но по три-пять бутылок литрового йогурта, например, каждый день одному….Пациентов очень много. Холодильников- не очень. Портящиеся продукты хранить без холодильника нельзя. Если пациент говорит «не приносите еду»- так НЕ ПРИНОСИТЕ, ёпрст! Или с умом хотя бы и пониманием, что Ваш не один на всю больницу.7. Мы не берем денег за госпитализацию, лекарства, уход, еду и т.д. Мы НЕ БЕРЕМ денег. Достали рассказы о том, что нужно, чтоб к нам попасть. Нужно наличие мест. И всё. И в одной палате лежать может и какой-то директор и бомж.8. Об «одной палате». У меня нет платных палат, отдельных палат, палат «а к нему сегодня свежего положили, а мой уже 4й день лежит- отселите», «палат для крутых», палат «а я хочу рядом с мужем, тётей, племянником» и т.д.9. Если я не беру трубку или не отвечаю на смс- я в грязной зоне. Перезванивать сама и просматривать все сообщения физически не успеваю. По телефону, в любом случае, я не лечу.Вопросы общего порядка.1. Болеют ли привитые? Да. Любой вакциной. Попадают ли в стационар? Да. С пневмониями в том числе.2. Какая вакцина лучше? Конкретно для Вас - решает Ваш семейный врач. С учетом Ваших индивидуальных особенностей.3. Нужно ли прививаться? Да. Нужно.4. Правда ли, что более молодые стали болеть чаще? Да. Легче? Нет.5. Правильно ли закрывать школы и пр., где не привиты все учителя? Бред бредовый, с точки зрения эпидемиологии.Как и решение представителей СМИ без ПЦР не пускать в горсовет.6. Профилактика. Обработка рук антисептиком, не касаться лица руками, избегать мест скопления людей, не праздновать всякие там дни города и проч.7. Можно ли заболеть повторно? Да. И третий раз- тоже. Уже и такие есть. И все три раза – подтверждение ПЦР.Всем здоровья.