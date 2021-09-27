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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3799380038013802

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:а, вы тоже придерживаетесь версии, что они с украинцами не контактировали?

Ну чтоб прям вообще, то такое невозможно, но явно им с ними тереть не о чем.
Могу сказать по своему пребыванию в африканский дерьмостране :1 минута на кассе магазина - это мог быть единственный контакт за неделю.


  Ромасик написав:Что значит 10% болело?

Хз, что-то такое писали в теме тогда. Может неправда,я не проверял.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:44

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а, вы тоже придерживаетесь версии, что они с украинцами не контактировали?

Ну чтоб прям вообще, то такое невозможно, но явно им с ними тереть не о чем.
Могу сказать по своему пребыванию в африканский дерьмостране :1 минута на кассе магазина - это мог быть единственный контакт за неделю.

судя по тому, в каком дерьме они обитали в Умани, мне интересно стало за Израиль.
Но все же нет, они лазят по городу очень активно. По базарах и супермаркетах, к примеру. Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат.

Если там всегда надо было обслуживание, бо они в этот период и задницу сами не подтирают, то там видимо это давно налажено. Ещё до Ковид.
А в условиях Ковид может довернули слегка: приносят мешки с едой,бельем и т.д.под дверь и уходят. В любом случае я думаю там в борьбе за денежные потоки все отработано , и левые туда не пробьются.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:30

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат.

Если там всегда надо было обслуживание, бо они в этот период и задницу сами не подтирают, то там видимо это давно налажено. Ещё до Ковид.
А в условиях Ковид может довернули слегка: приносят мешки с едой,бельем и т.д.под дверь и уходят. В любом случае я думаю там в борьбе за денежные потоки все отработано , и левые туда не пробьются.

ахаха, ну такой наивный, как stm :lol:
если вы вдруг пропустили кино, то я напомню
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вы знаете, может быть скажу не новую мысль, но знаете почему противники вакцинации боятся вакцинации? Они не сравнивают возможные осложнения после вакцины с возможными осложнениями после болезни. Они сравнивают возможные осложнения после вакцины с отсутствием болезни!
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:57

  Binimovich написав:Вы знаете, может быть скажу не новую мысль, но знаете почему противники вакцинации боятся вакцинации? Они не сравнивают возможные осложнения после вакцины с возможными осложнениями после болезни. Они сравнивают возможные осложнения после вакцины с отсутствием болезни!

проветрите комнату перед сном, у вас уровень СО2 зашкаливает.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:59

  Binimovich написав:Вы знаете, может быть скажу не новую мысль, но знаете почему противники вакцинации боятся вакцинации? Они не сравнивают возможные осложнения после вакцины с возможными осложнениями после болезни. Они сравнивают возможные осложнения после вакцины с отсутствием болезни!

Из таких у нас на форуме разве что yama, и то частично.
У остальных другие причины. Уже называл, не буду повторяться.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:22

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат.

Если там всегда надо было обслуживание, бо они в этот период и задницу сами не подтирают, то там видимо это давно налажено. Ещё до Ковид.
А в условиях Ковид может довернули слегка: приносят мешки с едой,бельем и т.д.под дверь и уходят. В любом случае я думаю там в борьбе за денежные потоки все отработано , и левые туда не пробьются.

ахаха, ну такой наивный, как stm :lol:
если вы вдруг пропустили кино, то я напомню

Ну и что доказывает это видео?
50 минут, простите, не смотрел, времени жалко. Мне хватило 10 минут. Показали какую-то площадку, на которой тусуются одни хасиды. За эти 10 минут промелькнули, может, 3-4 наших. Это "тесное общение"?
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Binimovich написав:Вы знаете, может быть скажу не новую мысль, но знаете почему противники вакцинации боятся вакцинации? Они не сравнивают возможные осложнения после вакцины с возможными осложнениями после болезни. Они сравнивают возможные осложнения после вакцины с отсутствием болезни!

проветрите комнату перед сном, у вас уровень СО2 зашкаливает.
Судя по реакции, не в бровь, а в глаз попал
Binimovich
 
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