Додано: Пон 27 вер, 2021 19:51

Ромасик написав: Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат. Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат.

Если там всегда надо было обслуживание, бо они в этот период и задницу сами не подтирают, то там видимо это давно налажено. Ещё до Ковид.А в условиях Ковид может довернули слегка: приносят мешки с едой,бельем и т.д.под дверь и уходят. В любом случае я думаю там в борьбе за денежные потоки все отработано , и левые туда не пробьются.