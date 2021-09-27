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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 вер, 2021 19:02
Ромасик написав:
а, вы тоже придерживаетесь версии, что они с украинцами не контактировали?
Ну чтоб прям вообще, то такое невозможно, но явно им с ними тереть не о чем.
Могу сказать по своему пребыванию в африканский дерьмостране :1 минута на кассе магазина - это мог быть единственный контакт за неделю.
Ромасик написав:
Что значит 10% болело?
Хз, что-то такое писали в теме тогда. Может неправда,я не проверял.
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Hotab
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Додано: Пон 27 вер, 2021 19:44
Hotab написав: Ромасик написав:
а, вы тоже придерживаетесь версии, что они с украинцами не контактировали?
Ну чтоб прям вообще, то такое невозможно, но явно им с ними тереть не о чем.
Могу сказать по своему пребыванию в африканский дерьмостране :1 минута на кассе магазина - это мог быть единственный контакт за неделю.
судя по тому, в каком дерьме они обитали в Умани, мне интересно стало за Израиль.
Но все же нет, они лазят по городу очень активно. По базарах и супермаркетах, к примеру. Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 19:51
Ромасик написав:
Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат.
Если там всегда надо было обслуживание, бо они в этот период и задницу сами не подтирают, то там видимо это давно налажено. Ещё до Ковид.
А в условиях Ковид может довернули слегка: приносят мешки с едой,бельем и т.д.под дверь и уходят. В любом случае я думаю там в борьбе за денежные потоки все отработано , и левые туда не пробьются.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:30
Hotab написав: Ромасик написав:
Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат.
Если там всегда надо было обслуживание, бо они в этот период и задницу сами не подтирают, то там видимо это давно налажено. Ещё до Ковид.
А в условиях Ковид может довернули слегка: приносят мешки с едой,бельем и т.д.под дверь и уходят.
В любом случае я думаю там в борьбе за денежные потоки все отработано , и левые туда не пробьются.
ахаха, ну такой наивный, как stm
если вы вдруг пропустили кино, то я напомню
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:46
Вы знаете, может быть скажу не новую мысль, но знаете почему противники вакцинации боятся вакцинации? Они не сравнивают возможные осложнения после вакцины с возможными осложнениями после болезни. Они сравнивают возможные осложнения после вакцины с отсутствием болезни!
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:57
Binimovich написав:
Вы знаете, может быть скажу не новую мысль, но знаете почему противники вакцинации боятся вакцинации? Они не сравнивают возможные осложнения после вакцины с возможными осложнениями после болезни. Они сравнивают возможные осложнения после вакцины с отсутствием болезни!
проветрите комнату перед сном, у вас уровень СО2 зашкаливает.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:59
Binimovich написав:
Вы знаете, может быть скажу не новую мысль, но знаете почему противники вакцинации боятся вакцинации? Они не сравнивают возможные осложнения после вакцины с возможными осложнениями после болезни. Они сравнивают возможные осложнения после вакцины с отсутствием болезни!
Из таких у нас на форуме разве что yama
, и то частично.
У остальных другие причины. Уже называл, не буду повторяться.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 22:22
Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик написав:
Обслуживать єту когорту 30К+ тоже кому-то надо было. Там помнится, им даже кнопки в лифте нельзя нажимать в их щабат.
Если там всегда надо было обслуживание, бо они в этот период и задницу сами не подтирают, то там видимо это давно налажено. Ещё до Ковид.
А в условиях Ковид может довернули слегка: приносят мешки с едой,бельем и т.д.под дверь и уходят.
В любом случае я думаю там в борьбе за денежные потоки все отработано , и левые туда не пробьются.
ахаха, ну такой наивный, как stm
если вы вдруг пропустили кино, то я напомню
Ну и что доказывает это видео?
50 минут, простите, не смотрел, времени жалко. Мне хватило 10 минут. Показали какую-то площадку, на которой тусуются одни хасиды. За эти 10 минут промелькнули, может, 3-4 наших. Это "тесное общение"?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 04:27
Добавлю позитива в тему.
Истребин написал, что Короновак одобрен Штатами для въезда в страну, а Спутник - зась):
США с 1 ноября открывают двери для путешественников, но все привитые Спутником V пролетают мимо))
Новый план США требует, чтобы большинство неграждан, желающих въехать в Соединенные Штаты, были вакцинированы прививками, одобренными для экстренного применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или Всемирной организацией здравоохранения. Сюда входят вакцины, произведенные Pfizer и Moderna, а также вакцины, разработанные китайскими фирмами, такими как Sinopharm и Sinovac.
В 2019 году США посетило 300 тыс росиян.
И кстати, США даст разрешение на визит вакцинированным КоронаВаком в том числе, а это вероятно приведет к тому что и вся Европа скорее разрешит въезд с КоронаВаком.
Так что КороноВак норм)
П.с. Астра и Файзер тоже)
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