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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3800380138023803 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Вів 28 вер, 2021 08:31 budivelnik написав: Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?Каюсь - не помітив що там старше а не молодше

Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки

Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що

а - вакцинування коштує 2*16=32 долара

б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)

вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $

0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573

10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537

20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988

30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672

40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111

50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315

60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362

70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896

80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198

90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526 Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?Каюсь - не помітив що там старше а не молодшеАле Ви мене підштовхнули до цікавої думкиВизначити вартість спасіння пацієнта при умові щоа - вакцинування коштує 2*16=32 долараб - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 888757310-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 548053720-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 96398830-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 31967240-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 10411150-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 3431560-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 1336270-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 689680-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 619890+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526 Є емоції а-ля

Ай-вай все погано треба запобігти щоб не стало гірше, бо подивіться на Бразилію..Росію

Є цифри

Які чітко показують що таке гірше/краще...

IgA написав: budivelnik написав: За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів А якщо більше? РФ свій лічильник вже подвоїла з дельтою.

А якщо більше? РФ свій лічильник вже подвоїла з дельтою. Вже неодноразово пояснював

Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру

Ви просто не в стані зрозуміти ( бо у вас відсутнє як логічне мишлення так і математичні задатки) включаєте емоції і називаєте все що не розумієте сміттям..

Ваше право

Але трошки щоб захистити свої цифри

1 У розрахунку майбутньо можливих смертей - я використовував принцип Парето , але не в його класичному значенні 20/80( яке залежить від певного значення альфа)

А в 30-70

Тобто перших 30% від усіх можливих захворювань на ковід - дадуть 70% всіх смертей від цієї хвороби

Таким чином

Сьогодні перехворіло 30-40% - померло 55000 (540 днів)=100 доба

Ще перехворіє 60-70% - помре 27000 (540 днів)=50доба

При чому , падіння середньтомісячних подобових буде йти від сьогоднішніх 75 до 25...на кінець періоду.

IgA написав: А якщо частина вакцин постачається безкоштовно по программі ковакс.

А якщо частина із них дешевше 16 долларів, наприклад астразенека та ковівак?

Будете зновув вводити поправочні коефіценти зі стелі?

Всі ці розрахунки сміття, як і більшість Ваших розрахунків. Не розумію що там можна взагалі обговорювати А якщо частина вакцин постачається безкоштовно по программі ковакс.А якщо частина із них дешевше 16 долларів, наприклад астразенека та ковівак?Будете зновув вводити поправочні коефіценти зі стелі?Всі ці розрахунки сміття, як і більшість Ваших розрахунків. Не розумію що там можна взагалі обговорювати А при чому тут зі стелі?

Є Модерна+Пфайзер з ККД=95%

Є Астрозенека з ККД=70-80%

Є Короновак з ККД=60-70%

Внесіть ці параметри в мої розрахунки ( тобто при 60-70 % ККД Короноваку - кількість врятованих впаде у 6-8 разів в порівнянні з Модерною/Пфайзером) так званих безкоштовних...і отримаєте ще гірші цифри. Є емоції а-ляАй-вай все погано треба запобігти щоб не стало гірше, бо подивіться на Бразилію..РосіюЄ цифриЯкі чітко показують що таке гірше/краще...Вже неодноразово пояснювавЯ не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифруВи просто не в стані зрозуміти ( бо у вас відсутнє як логічне мишлення так і математичні задатки) включаєте емоції і називаєте все що не розумієте сміттям..Ваше правоАле трошки щоб захистити свої цифри1 У розрахунку майбутньо можливих смертей - я використовував принцип Парето , але не в його класичному значенні 20/80( яке залежить від певного значення альфа)А в 30-70Тобто перших 30% від усіх можливих захворювань на ковід - дадуть 70% всіх смертей від цієї хворобиТаким чиномСьогодні перехворіло 30-40% - померло 55000 (540 днів)=100 добаЩе перехворіє 60-70% - помре 27000 (540 днів)=50добаПри чому , падіння середньтомісячних подобових буде йти від сьогоднішніх 75 до 25...на кінець періоду.А при чому тут зі стелі?Є Модерна+Пфайзер з ККД=95%Є Астрозенека з ККД=70-80%Є Короновак з ККД=60-70%Внесіть ці параметри в мої розрахунки ( тобто при 60-70 % ККД Короноваку - кількість врятованих впаде у 6-8 разів в порівнянні з Модерною/Пфайзером) так званих безкоштовних...і отримаєте ще гірші цифри. budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 08:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: принцип Парето , але не в його класичному значенні 20/80( яке залежить від певного значення альфа)

А в 30-70 , але не в його класичному значенні 20/80( яке залежить від певного значення альфа)А в 30-70



За сутки Будивельнык в бане выучил новое слово и притащил. Вот умора)))))



Будивельнык, так как там по принципу Парето рассчитать, когда должны были умереть все досрочно умершие 100 тысяч человек в Украине?)))

В каких месяцах должен завершиться процесс "размещения" их?))) За сутки Будивельнык в бане выучил новое слово и притащил. Вот умора)))))Будивельнык, так как там по принципу Парето рассчитать, когда должны были умереть все досрочно умершие 100 тысяч человек в Украине?)))В каких месяцах должен завершиться процесс "размещения" их?))) Hotab

Повідомлень: 4821 З нами з: 15.02.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3800380138023803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 28 вер, 2021 08:31