Є емоції а-ляbudivelnik написав:Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?Каюсь - не помітив що там старше а не молодше
Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки
Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що
а - вакцинування коштує 2*16=32 долара
б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)
вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
Ай-вай все погано треба запобігти щоб не стало гірше, бо подивіться на Бразилію..Росію
Є цифри
Які чітко показують що таке гірше/краще...
Вже неодноразово пояснював
Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру
Ви просто не в стані зрозуміти ( бо у вас відсутнє як логічне мишлення так і математичні задатки) включаєте емоції і називаєте все що не розумієте сміттям..
Ваше право
Але трошки щоб захистити свої цифри
1 У розрахунку майбутньо можливих смертей - я використовував принцип Парето , але не в його класичному значенні 20/80( яке залежить від певного значення альфа)
А в 30-70
Тобто перших 30% від усіх можливих захворювань на ковід - дадуть 70% всіх смертей від цієї хвороби
Таким чином
Сьогодні перехворіло 30-40% - померло 55000 (540 днів)=100 доба
Ще перехворіє 60-70% - помре 27000 (540 днів)=50доба
При чому , падіння середньтомісячних подобових буде йти від сьогоднішніх 75 до 25...на кінець періоду.
А при чому тут зі стелі?IgA написав:А якщо частина вакцин постачається безкоштовно по программі ковакс.
А якщо частина із них дешевше 16 долларів, наприклад астразенека та ковівак?
Будете зновув вводити поправочні коефіценти зі стелі?
Всі ці розрахунки сміття, як і більшість Ваших розрахунків. Не розумію що там можна взагалі обговорювати
Є Модерна+Пфайзер з ККД=95%
Є Астрозенека з ККД=70-80%
Є Короновак з ККД=60-70%
Внесіть ці параметри в мої розрахунки ( тобто при 60-70 % ККД Короноваку - кількість врятованих впаде у 6-8 разів в порівнянні з Модерною/Пфайзером) так званих безкоштовних...і отримаєте ще гірші цифри.