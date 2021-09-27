Додано: Вів 28 вер, 2021 08:31

budivelnik написав: Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?Каюсь - не помітив що там старше а не молодше

Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки

Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що

а - вакцинування коштує 2*16=32 долара

б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)

вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $

0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573

10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537

20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988

30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672

40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111

50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315

60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362

70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896

80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198

90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526 Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?Каюсь - не помітив що там старше а не молодшеАле Ви мене підштовхнули до цікавої думкиВизначити вартість спасіння пацієнта при умові щоа - вакцинування коштує 2*16=32 долараб - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 888757310-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 548053720-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 96398830-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 31967240-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 10411150-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 3431560-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 1336270-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 689680-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 619890+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526

IgA написав: budivelnik написав: За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів А якщо більше? РФ свій лічильник вже подвоїла з дельтою.

А якщо більше? РФ свій лічильник вже подвоїла з дельтою.

IgA написав: А якщо частина вакцин постачається безкоштовно по программі ковакс.

А якщо частина із них дешевше 16 долларів, наприклад астразенека та ковівак?

Будете зновув вводити поправочні коефіценти зі стелі?

Всі ці розрахунки сміття, як і більшість Ваших розрахунків. Не розумію що там можна взагалі обговорювати А якщо частина вакцин постачається безкоштовно по программі ковакс.А якщо частина із них дешевше 16 долларів, наприклад астразенека та ковівак?Будете зновув вводити поправочні коефіценти зі стелі?Всі ці розрахунки сміття, як і більшість Ваших розрахунків. Не розумію що там можна взагалі обговорювати

Є емоції а-ляАй-вай все погано треба запобігти щоб не стало гірше, бо подивіться на Бразилію..РосіюЄ цифриЯкі чітко показують що таке гірше/краще...Вже неодноразово пояснювавЯ не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифруВи просто не в стані зрозуміти ( бо у вас відсутнє як логічне мишлення так і математичні задатки) включаєте емоції і називаєте все що не розумієте сміттям..Ваше правоАле трошки щоб захистити свої цифри1 У розрахунку майбутньо можливих смертей - я використовував принцип Парето , але не в його класичному значенні 20/80( яке залежить від певного значення альфа)А в 30-70Тобто перших 30% від усіх можливих захворювань на ковід - дадуть 70% всіх смертей від цієї хворобиТаким чиномСьогодні перехворіло 30-40% - померло 55000 (540 днів)=100 добаЩе перехворіє 60-70% - помре 27000 (540 днів)=50добаПри чому , падіння середньтомісячних подобових буде йти від сьогоднішніх 75 до 25...на кінець періоду.А при чому тут зі стелі?Є Модерна+Пфайзер з ККД=95%Є Астрозенека з ККД=70-80%Є Короновак з ККД=60-70%Внесіть ці параметри в мої розрахунки ( тобто при 60-70 % ККД Короноваку - кількість врятованих впаде у 6-8 разів в порівнянні з Модерною/Пфайзером) так званих безкоштовних...і отримаєте ще гірші цифри.