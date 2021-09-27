budivelnik написав:Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?Каюсь - не помітив що там старше а не молодше Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що а - вакцинування коштує 2*16=32 долара б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша) вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $ 0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573 10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537 20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988 30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672 40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111 50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315 60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362 70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896 80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198 90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
Є емоції а-ля Ай-вай все погано треба запобігти щоб не стало гірше, бо подивіться на Бразилію..Росію Є цифри Які чітко показують що таке гірше/краще...
IgA написав:
budivelnik написав:За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів
А якщо більше? РФ свій лічильник вже подвоїла з дельтою.
Вже неодноразово пояснював Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру Ви просто не в стані зрозуміти ( бо у вас відсутнє як логічне мишлення так і математичні задатки) включаєте емоції і називаєте все що не розумієте сміттям.. Ваше право Але трошки щоб захистити свої цифри 1 У розрахунку майбутньо можливих смертей - я використовував принцип Парето , але не в його класичному значенні 20/80( яке залежить від певного значення альфа) А в 30-70 Тобто перших 30% від усіх можливих захворювань на ковід - дадуть 70% всіх смертей від цієї хвороби Таким чином Сьогодні перехворіло 30-40% - померло 55000 (540 днів)=100 доба Ще перехворіє 60-70% - помре 27000 (540 днів)=50доба При чому , падіння середньтомісячних подобових буде йти від сьогоднішніх 75 до 25...на кінець періоду.
IgA написав:А якщо частина вакцин постачається безкоштовно по программі ковакс. А якщо частина із них дешевше 16 долларів, наприклад астразенека та ковівак? Будете зновув вводити поправочні коефіценти зі стелі? Всі ці розрахунки сміття, як і більшість Ваших розрахунків. Не розумію що там можна взагалі обговорювати
А при чому тут зі стелі? Є Модерна+Пфайзер з ККД=95% Є Астрозенека з ККД=70-80% Є Короновак з ККД=60-70% Внесіть ці параметри в мої розрахунки ( тобто при 60-70 % ККД Короноваку - кількість врятованих впаде у 6-8 разів в порівнянні з Модерною/Пфайзером) так званих безкоштовних...і отримаєте ще гірші цифри.
Тут вопрос немного иного плана: должно ли государство реагировать на то, что по итогам года умирает лишние 15-20% людей?? Или оставить все как есть, ведь "вечной жизни не бывает".
И какую цену для их спасания считать нормальной, а какую излишней. Но , естественно, прежде ,чем перейти к этому вопросу, надо всем усвоить, что эти смерти есть. Что это не "хвыли", не "суициды с наркотиками". А вот тут у нашей публики полное непринятие и отвержение. Наверное из-за неготовности к обсуждению второго вопроса.
budivelnik написав:Перельман з його Цікавою Математикою
Горшочек, не вари!))) В заочном львовском этого не рассказывали , а по интернету за сутки бана можно выучить только фамилии, без глубины. Потому таки правильно делать вид, что не читаете оппонентов в блэк-листе. Так легче морозиться)).
budivelnik написав:Засилля емоцій
Кроме как от вас, их здесь нет)) В ваше здесь отсутствие конструктивное обсуждение цифр. С вашим приходом - "дурный", "тупый", "не вмие логично мыслыты", "нема математичних здибносией". И это людям, которые заканчивали физматы, программистам, економистам пишет строитель и лавочник в одном лице, с заочным диплом между работой на стройке. .
budivelnik написав:Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру
Т.е. в основе все-таки лежат не конкретные статистические цифры, а
логічні розрахункі
И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах.
Давайте по порядку 1 Я беру реальні цифри на сьогодні 2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків завтра всі помремо як в педерації Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...
Це все що вам треба знати...
Ще раз і спрощено ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки
І в кого результат повинен бути точніший? в емоціоналів які тикають пальцем в небо чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?
budivelnik написав:..... Давайте по порядку 1 Я беру реальні цифри на сьогодні 2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків завтра всі помремо як в педерації Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...
Це все що вам треба знати...
Ще раз і спрощено ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки
І в кого результат повинен бути точніший? в емоціоналів які тикають пальцем в небо чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?
О точности Ваших прогнозов.
Вы писали о среднесуточной смертности, которая должна стремиться к 50 и ниже. За последние 7 дней умерло 807 человек, т.е. 115 в сутки. Вчера или позавчера я приводил цифру 104. Когда начнём "стремиться"?
P.s. Математика, конечно, великая наука, но её надо уметь применять. С помощью математики можно считать и число ангелов, которые вместятся на кончике иглы. Средневековые схоласты этим занимались. На основе ""логічних ланцюжків".
budivelnik написав:..... Давайте по порядку 1 Я беру реальні цифри на сьогодні 2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків завтра всі помремо як в педерації Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...
Це все що вам треба знати...
Ще раз і спрощено ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки
І в кого результат повинен бути точніший? в емоціоналів які тикають пальцем в небо чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?
О точности Ваших прогнозов. Вы писали о среднесуточной смертности, которая должна стремиться к 50 и ниже. За последние 7 дней умерло 807 человек, т.е. 115 в сутки. Вчера или позавчера я приводил цифру 104. Когда начнём "стремиться"?
1 А у нас вересень складається з 7 днів? 2 Скільки там за вересень подобово? 3 Від плато в 116 ми опускаємось чи піднімаємось?
І на фоні цих запитань - як у мене з точністю
А тепер питання до Вас 1 Яку цифру прогнозували ви? 2 Я памятаю дикий перестрах в питанні про 200000 -300 000 смертей тільки за 2020 рік... То як - 55000 за 1,6 року в порівнянні з 200000-300000 за рік - більша чи менша похибка ніж моя?
Тому витягніть в себе з ока колоду Назвіть якусь цифру А потім і будемо мірятись.. А критикувати когось - коли сам нічого не назвав - може будь хто ,навіть такий як ви зашуганий.