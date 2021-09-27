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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3800380138023803

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:31

  budivelnik написав:Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?Каюсь - не помітив що там старше а не молодше
Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки
Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що
а - вакцинування коштує 2*16=32 долара
б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)
вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
Є емоції а-ля
Ай-вай все погано треба запобігти щоб не стало гірше, бо подивіться на Бразилію..Росію
Є цифри
Які чітко показують що таке гірше/краще...
  IgA написав:
  budivelnik написав:За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів
А якщо більше? РФ свій лічильник вже подвоїла з дельтою.
Вже неодноразово пояснював
Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру
Ви просто не в стані зрозуміти ( бо у вас відсутнє як логічне мишлення так і математичні задатки) включаєте емоції і називаєте все що не розумієте сміттям..
Ваше право
Але трошки щоб захистити свої цифри
1 У розрахунку майбутньо можливих смертей - я використовував принцип Парето , але не в його класичному значенні 20/80( яке залежить від певного значення альфа)
А в 30-70
Тобто перших 30% від усіх можливих захворювань на ковід - дадуть 70% всіх смертей від цієї хвороби
Таким чином
Сьогодні перехворіло 30-40% - померло 55000 (540 днів)=100 доба
Ще перехворіє 60-70% - помре 27000 (540 днів)=50доба
При чому , падіння середньтомісячних подобових буде йти від сьогоднішніх 75 до 25...на кінець періоду.
  IgA написав:А якщо частина вакцин постачається безкоштовно по программі ковакс.
А якщо частина із них дешевше 16 долларів, наприклад астразенека та ковівак?
Будете зновув вводити поправочні коефіценти зі стелі?
Всі ці розрахунки сміття, як і більшість Ваших розрахунків. Не розумію що там можна взагалі обговорювати
А при чому тут зі стелі?
Є Модерна+Пфайзер з ККД=95%
Є Астрозенека з ККД=70-80%
Є Короновак з ККД=60-70%
Внесіть ці параметри в мої розрахунки ( тобто при 60-70 % ККД Короноваку - кількість врятованих впаде у 6-8 разів в порівнянні з Модерною/Пфайзером) так званих безкоштовних...і отримаєте ще гірші цифри.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:принцип Парето , але не в його класичному значенні 20/80( яке залежить від певного значення альфа)
А в 30-70


За сутки Будивельнык в бане выучил новое слово и притащил. Вот умора)))))

Будивельнык, так как там по принципу Парето рассчитать, когда должны были умереть все досрочно умершие 100 тысяч человек в Украине?)))
В каких месяцах должен завершиться процесс "размещения" их?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:45

Когда-нибудь нас всех разместят по новым "квартирам" 2на2 метра. Без исключения. Но это будет уже другая жизнь, вечная.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:51

fin , даже бесспорно)

Тут вопрос немного иного плана: должно ли государство реагировать на то, что по итогам года умирает лишние 15-20% людей??
Или оставить все как есть, ведь "вечной жизни не бывает".

И какую цену для их спасания считать нормальной, а какую излишней.
Но , естественно, прежде ,чем перейти к этому вопросу, надо всем усвоить, что эти смерти есть. Что это не "хвыли", не "суициды с наркотиками". А вот тут у нашей публики полное непринятие и отвержение. Наверное из-за неготовности к обсуждению второго вопроса.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Перельман з його Цікавою Математикою

Горшочек, не вари!)))
В заочном львовском этого не рассказывали , а по интернету за сутки бана можно выучить только фамилии, без глубины. Потому таки правильно делать вид, что не читаете оппонентов в блэк-листе. Так легче морозиться)).

  budivelnik написав:Засилля емоцій

Кроме как от вас, их здесь нет))
В ваше здесь отсутствие конструктивное обсуждение цифр. С вашим приходом - "дурный", "тупый", "не вмие логично мыслыты", "нема математичних здибносией". И это людям, которые заканчивали физматы, программистам, економистам пишет строитель и лавочник в одном лице, с заочным диплом между работой на стройке. .
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру

Т.е. в основе все-таки лежат не конкретные статистические цифры, а
логічні розрахункі

И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:07

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру
Т.е. в основе все-таки лежат не конкретные статистические цифры, а
логічні розрахункі
И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах.
Давайте по порядку
1 Я беру реальні цифри на сьогодні
2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків
завтра всі помремо як в педерації
Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...

Це все що вам треба знати...

Ще раз і спрощено
ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки

І в кого результат повинен бути точніший?
в емоціоналів які тикають пальцем в небо
чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:14

  budivelnik написав:.....
Давайте по порядку
1 Я беру реальні цифри на сьогодні
2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків
завтра всі помремо як в педерації
Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...

Це все що вам треба знати...

Ще раз і спрощено
ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки

І в кого результат повинен бути точніший?
в емоціоналів які тикають пальцем в небо
чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?

О точности Ваших прогнозов.

Вы писали о среднесуточной смертности, которая должна стремиться к 50 и ниже.
За последние 7 дней умерло 807 человек, т.е. 115 в сутки. Вчера или позавчера я приводил цифру 104.
Когда начнём "стремиться"?

P.s. Математика, конечно, великая наука, но её надо уметь применять. С помощью математики можно считать и число ангелов, которые вместятся на кончике иглы. Средневековые схоласты этим занимались. На основе ""логічних ланцюжків".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:21

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.....
Давайте по порядку
1 Я беру реальні цифри на сьогодні
2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків
завтра всі помремо як в педерації
Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...

Це все що вам треба знати...

Ще раз і спрощено
ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки

І в кого результат повинен бути точніший?
в емоціоналів які тикають пальцем в небо
чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?
О точности Ваших прогнозов. Вы писали о среднесуточной смертности, которая должна стремиться к 50 и ниже.
За последние 7 дней умерло 807 человек, т.е. 115 в сутки. Вчера или позавчера я приводил цифру 104.
Когда начнём "стремиться"?
1 А у нас вересень складається з 7 днів?
2 Скільки там за вересень подобово?
3 Від плато в 116 ми опускаємось чи піднімаємось?

І на фоні цих запитань - як у мене з точністю

А тепер питання до Вас
1 Яку цифру прогнозували ви?
2 Я памятаю дикий перестрах в питанні про 200000 -300 000 смертей тільки за 2020 рік...
То як - 55000 за 1,6 року в порівнянні з 200000-300000 за рік - більша чи менша похибка ніж моя?

Тому витягніть в себе з ока колоду
Назвіть якусь цифру
А потім і будемо мірятись..
А критикувати когось - коли сам нічого не назвав - може будь хто ,навіть такий як ви зашуганий.
budivelnik
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