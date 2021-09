Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Вів 28 вер, 2021 08:45 Когда-нибудь нас всех разместят по новым "квартирам" 2на2 метра. Без исключения. Но это будет уже другая жизнь, вечная. fin , даже бесспорно)



Тут вопрос немного иного плана: должно ли государство реагировать на то, что по итогам года умирает лишние 15-20% людей??

Или оставить все как есть, ведь "вечной жизни не бывает".



И какую цену для их спасания считать нормальной, а какую излишней.

Но , естественно, прежде ,чем перейти к этому вопросу, надо всем усвоить, что эти смерти есть. Что это не "хвыли", не "суициды с наркотиками". А вот тут у нашей публики полное непринятие и отвержение. Наверное из-за неготовности к обсуждению второго вопроса.

Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру

Т.е. в основе все-таки лежат не конкретные статистические цифры, а

логічні розрахункі

логічні розрахункі И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах. Т.е. в основе все-таки лежатконкретные статистические цифры,И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах.

логічні розрахункі И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах. Т.е. в основе все-таки лежатконкретные статистические цифры,И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах. Давайте по порядку

1 Я беру реальні цифри на сьогодні

2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків

завтра всі помремо як в педерації

Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...



Це все що вам треба знати...



Ще раз і спрощено

ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки



І в кого результат повинен бути точніший?

в емоціоналів які тикають пальцем в небо

Давайте по порядку1 Я беру реальні цифри на сьогодні2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриківзавтра всі помремо як в педераціїЯ використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...Це все що вам треба знати...Ще раз і спрощеноваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної наукиІ в кого результат повинен бути точніший?в емоціоналів які тикають пальцем в небочи в логіка який спирається на столітній досвід математики?

Повідомлень: 25052 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 10:14 budivelnik написав: .....

Давайте по порядку

1 Я беру реальні цифри на сьогодні

2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків

завтра всі помремо як в педерації

Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...



Це все що вам треба знати...



Ще раз і спрощено

ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки



І в кого результат повинен бути точніший?

в емоціоналів які тикають пальцем в небо

чи в логіка який спирається на столітній досвід математики? .....Давайте по порядку1 Я беру реальні цифри на сьогодні2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриківзавтра всі помремо як в педераціїЯ використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...Це все що вам треба знати...Ще раз і спрощеноваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної наукиІ в кого результат повинен бути точніший?в емоціоналів які тикають пальцем в небочи в логіка який спирається на столітній досвід математики?

О точности Ваших прогнозов.



Вы писали о среднесуточной смертности, которая должна стремиться к 50 и ниже.

За последние 7 дней умерло 807 человек, т.е. 115 в сутки. Вчера или позавчера я приводил цифру 104.

Когда начнём "стремиться"?



О точности Ваших прогнозов. Вы писали о среднесуточной смертности, которая должна стремиться к 50 и ниже.За последние 7 дней умерло 807 человек, т.е. 115 в сутки. Вчера или позавчера я приводил цифру 104.Когда начнём "стремиться"?P.s. Математика, конечно, великая наука, но её надо уметь применять. С помощью математики можно считать и число ангелов, которые вместятся на кончике иглы. Средневековые схоласты этим занимались. На основе ""логічних ланцюжків".

Давайте по порядку

1 Я беру реальні цифри на сьогодні

2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків

завтра всі помремо як в педерації

Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...



Це все що вам треба знати...



Ще раз і спрощено

ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки



І в кого результат повинен бути точніший?

в емоціоналів які тикають пальцем в небо

чи в логіка який спирається на столітній досвід математики? .....Давайте по порядку1 Я беру реальні цифри на сьогодні2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриківзавтра всі помремо як в педераціїЯ використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...Це все що вам треба знати...Ще раз і спрощеноваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної наукиІ в кого результат повинен бути точніший?в емоціоналів які тикають пальцем в небочи в логіка який спирається на столітній досвід математики? О точности Ваших прогнозов. Вы писали о среднесуточной смертности, которая должна стремиться к 50 и ниже.

За последние 7 дней умерло 807 человек, т.е. 115 в сутки. Вчера или позавчера я приводил цифру 104.

Когда начнём "стремиться"? О точности Ваших прогнозов. Вы писали о среднесуточной смертности, которая должна стремиться к 50 и ниже.За последние 7 дней умерло 807 человек, т.е. 115 в сутки. Вчера или позавчера я приводил цифру 104.Когда начнём "стремиться"? 1 А у нас вересень складається з 7 днів?

2 Скільки там за вересень подобово?

3 Від плато в 116 ми опускаємось чи піднімаємось?



І на фоні цих запитань - як у мене з точністю



А тепер питання до Вас

1 Яку цифру прогнозували ви?

2 Я памятаю дикий перестрах в питанні про 200000 -300 000 смертей тільки за 2020 рік...

То як - 55000 за 1,6 року в порівнянні з 200000-300000 за рік - більша чи менша похибка ніж моя?



Тому витягніть в себе з ока колоду

Назвіть якусь цифру

А потім і будемо мірятись..

1 А у нас вересень складається з 7 днів?2 Скільки там за вересень подобово?3 Від плато в 116 ми опускаємось чи піднімаємось?І на фоні цих запитань - як у мене з точністюА тепер питання до Вас1 Яку цифру прогнозували ви?2 Я памятаю дикий перестрах в питанні про 200000 -300 000 смертей тільки за 2020 рік...То як - 55000 за 1,6 року в порівнянні з 200000-300000 за рік - більша чи менша похибка ніж моя?Тому витягніть в себе з ока колодуНазвіть якусь цифруА потім і будемо мірятись..А критикувати когось - коли сам нічого не назвав - може будь хто ,навіть такий як ви зашуганий.

Повідомлень: 25052 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 10:34 budivelnik

А причём тут "вересень" и "плато 116"?

Летом мы опускались значительно ниже - 29.07 7-дневное среднее было 18. А 17.04 было 394.

Если Вы не заметили, эпидемия идёт волнами и Вы утверждали, что мы уже прошли пик и теперь только падение заболеваемости и смертности. Сегодня даже начали ссылаться на закон Парето. Хотя абсолютно неизвестно, применим ли он в данном случае. Да и вообще это далеко не фундаментальный "закон природы", а, скорее, шутка.

Аппроксимировать волновой процесс прямой, конечно, можно. Но на основе такой аппроксимации делать выводы достаточно сложно. А уж о "точности прогноза" и говорить не приходится.



P.s. О моих прогнозах. Я их ни разу не делал - не любитель гадания на кофейной гуще и непонятно на чём основанных "логічних розрахунків". И хорошо понимаю, что у меня явно не хватает знаний в области эпидемиологии. В отличие от Вас.

И, кстати, не уверен, что сегодняшняя наука способна делать такие прогнозы с достаточной точностью.

Но, безусловно, Вы гений, который это может. ЛАД 2 Повідомлень: 19695 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4481 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 10:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: А причём тут "вересень" и "плато 116"?

Летом мы опускались значительно ниже - 29.07 7-дневное среднее было 18. А 17.04 было 394. А причём тут "вересень" и "плато 116"?Летом мы опускались значительно ниже - 29.07 7-дневное среднее было 18. А 17.04 было 394.

Потому что никакого "плато" и не было. Взлеты до 300-400чел в день (и ещё столько же в графе "смерти от ССЗ") сменяются падением до 20 в день. График скорее синусоида,чем линия. Причем синусоида даже не затухающая на текущий момент. Назвать синусоиду ниспадающей прямой может только неоПарето в звании прапорщик запаса.





budivelnik написав: Назвіть якусь цифру

А потім і будемо мірятись.. Назвіть якусь цифруА потім і будемо мірятись..

.





When eagles are silent, parrots begin to chatter. – Winston Churchill





От того, что никто не знает правды наперед и потому молчит, это не значит, Будивельнык, что ваша чушь ее заменит и чушь вдруг приобретет ценность.

Пока ещё ни один ваш рассчет не оказался правдивым. Абсолютно.

Ни:

1. Основна маса українців помирає в 71 рік +-5

2.Ковідні жертви не дожили "кілька місяців"

3.Летальність від Ковід 0.0*%

И многие другие глупости, которые вы генерите тоннами.





Ваше, а также Флер, желание вынудить кого-то здесь делать апокалиптические прогнозы понятно. Чтобы потом тыкать "вы тут тряслыся, пэрэстрашэни."

Но никто не трясется, и никто не делает никаких ужасных прогнозов.

Разговор идёт о том,что есть страны, которые показали путь успеха: привить как можно больше и начать жить нормальной жизнью.

Есть страны, которые пустили все на самотек и мрут,как тараканы.

Є така фігня, я для вас усіх зробив "благоє дєло"... change_pm написав: Я тутай граюся калькулятором на сайті https://population.io/ Мені наразі 43. Можна порівняти різні країни, і скільки ти теоретично проживеш.27.8 years of life left in UkraineWe estimate you will live until age 71.4 years = 08 Jul 204928.6 years of life left in PhilippinesWe estimate you will live until age 72.2 years = 11 Apr 205038.4 years of life left in TurkeyWe estimate you will live until age 82 years = 07 Feb 206042 years of life left in United KingdomWe estimate you will live until age 85.6 years = 04 Sep 2063 зі. висновки всі будуть робити самі...

Повідомлень: 4827 З нами з: 15.02.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 11:31 Hotab написав: [

1. Основна маса українців помирає в 71 рік +-5

2.Ковідні жертви не дожили "кілька місяців"

3.Летальність від Ковід 0.0*%

И многие другие глупости, которые вы генерите тоннами. 2.Ковідні жертви не дожили "кілька місяців"3.Летальність від Ковід 0.0*%И многие другие глупости, которые вы генерите тоннами.

Є така фігня, я для вас усіх зробив "благоє дєло"...

change_pm написав: Я тутай граюся калькулятором на сайті https://population.io/



Мені наразі 43. Можна порівняти різні країни, і скільки ти теоретично проживеш.

27.8 years of life left in Ukraine

We estimate you will live until age 71.4 years = 08 Jul 2049

28.6 years of life left in Philippines

We estimate you will live until age 72.2 years = 11 Apr 2050

38.4 years of life left in Turkey

We estimate you will live until age 82 years = 07 Feb 2060

42 years of life left in United Kingdom

We estimate you will live until age 85.6 years = 04 Sep 2063



зі. висновки всі будуть робити самі... Я тутай граюся калькулятором на сайтіМені наразі 43. Можна порівняти різні країни, і скільки ти теоретично проживеш.зі. висновки всі будуть робити самі... Є така фігня, я для вас усіх зробив "благоє дєло"... change_pm Повідомлень: 4686 З нами з: 03.02.16 Подякував: 114 раз. Подякували: 943 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 11:35 change_pm ,

зі. висновки всі будуть робити самі...



Ми вже їх давно зробили))

І давно все порахували і теоретично,і практично.



"В середньому проживеш" зовсім не означає , що ти і твої однокласники помруть в цьому віці або поряд. Впевнений, що кілька однокласників у тебе вже нема в живих (а хтось навіть поряд з тобою в колисці в роддомі помер на другий день) . І ще чимало не доживе до 71-го.

А щоб всі разом ви дали 71 рік,всі інші счасливчики повинні прожити набагато більше 71-го.



Це наче середня пенсія в Україні 3800 грн.

Мільйони (чи не більшість) отримують до трьох тисяч , але судді 80 тисяч, військові 7-18.5, а середня 3800.

Чи можна сказати, що більшість людей отримує саме 3800 або поряд? Ні. Ми вже їх давно зробили))І давно все порахували і теоретично,і практично."В середньому проживеш" зовсім не означає , що ти і твої однокласники помруть в цьому віці або поряд. Впевнений, що кілька однокласників у тебе вже нема в живих (а хтось навіть поряд з тобою в колисці в роддомі помер на другий день) . І ще чимало не доживе до 71-го.А щоб всі разом ви дали 71 рік,всі інші счасливчики повинні прожити набагато більше 71-го.Це наче середня пенсія в Україні 3800 грн.Мільйони (чи не більшість) отримують до трьох тисяч , але судді 80 тисяч, військові 7-18.5, а середня 3800.Чи можна сказати, що більшість людей отримує саме 3800 або поряд? Ні. Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 11:43, всього редагувалось 3 разів. Hotab

