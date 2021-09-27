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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 08:45
Когда-нибудь нас всех разместят по новым "квартирам" 2на2 метра. Без исключения. Но это будет уже другая жизнь, вечная.
Додано: Вів 28 вер, 2021 08:51
fin , даже бесспорно)
Тут вопрос немного иного плана: должно ли государство реагировать на то, что по итогам года умирает лишние 15-20% людей??
Или оставить все как есть, ведь "вечной жизни не бывает".
И какую цену для их спасания считать нормальной, а какую излишней.
Но , естественно, прежде ,чем перейти к этому вопросу, надо всем усвоить, что эти смерти есть. Что это не "хвыли", не "суициды с наркотиками". А вот тут у нашей публики полное непринятие и отвержение. Наверное из-за неготовности к обсуждению второго вопроса.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:07
Давайте по порядку
1 Я беру реальні цифри на сьогодні
2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків
завтра всі помремо як в педерації
Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...
Це все що вам треба знати...
Ще раз і спрощено
ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки
І в кого результат повинен бути точніший?
в емоціоналів які тикають пальцем в небо
чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:14
О точности Ваших прогнозов.
Вы писали о среднесуточной смертности, которая должна стремиться к 50 и ниже.
За последние 7 дней умерло 807 человек, т.е. 115 в сутки. Вчера или позавчера я приводил цифру 104.
Когда начнём "стремиться"?
P.s. Математика, конечно, великая наука, но её надо уметь применять. С помощью математики можно считать и число ангелов, которые вместятся на кончике иглы. Средневековые схоласты этим занимались. На основе ""логічних ланцюжків".
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:21
1 А у нас вересень складається з 7 днів?
2 Скільки там за вересень подобово?
3 Від плато в 116 ми опускаємось чи піднімаємось?
І на фоні цих запитань - як у мене з точністю
А тепер питання до Вас
1 Яку цифру прогнозували ви?
2 Я памятаю дикий перестрах в питанні про 200000 -300 000 смертей тільки за 2020 рік...
То як - 55000 за 1,6 року в порівнянні з 200000-300000 за рік - більша чи менша похибка ніж моя?
Тому витягніть в себе з ока колоду
Назвіть якусь цифру
А потім і будемо мірятись..
А критикувати когось - коли сам нічого не назвав - може будь хто ,навіть такий як ви зашуганий.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:34
budivelnik
А причём тут "вересень" и "плато 116"?
Летом мы опускались значительно ниже - 29.07 7-дневное среднее было 18. А 17.04 было 394.
Если Вы не заметили, эпидемия идёт волнами и Вы утверждали, что мы уже прошли пик и теперь только падение заболеваемости и смертности. Сегодня даже начали ссылаться на закон Парето. Хотя абсолютно неизвестно, применим ли он в данном случае. Да и вообще это далеко не фундаментальный "закон природы", а, скорее, шутка.
Аппроксимировать волновой процесс прямой, конечно, можно. Но на основе такой аппроксимации делать выводы достаточно сложно. А уж о "точности прогноза" и говорить не приходится.
P.s. О моих прогнозах. Я их ни разу не делал - не любитель гадания на кофейной гуще и непонятно на чём основанных "логічних розрахунків". И хорошо понимаю, что у меня явно не хватает знаний в области эпидемиологии. В отличие от Вас.
И, кстати, не уверен, что сегодняшняя наука способна делать такие прогнозы с достаточной точностью.
Но, безусловно, Вы гений, который это может.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Потому что никакого "плато" и не было. Взлеты до 300-400чел в день (и ещё столько же в графе "смерти от ССЗ") сменяются падением до 20 в день. График скорее синусоида,чем линия. Причем синусоида даже не затухающая на текущий момент. Назвать синусоиду ниспадающей прямой может только неоПарето в звании прапорщик запаса.
.
When eagles are silent, parrots begin to chatter. – Winston Churchill
От того, что никто не знает правды наперед и потому молчит, это не значит, Будивельнык, что ваша чушь ее заменит и чушь вдруг приобретет ценность.
Пока ещё ни один ваш рассчет не оказался правдивым. Абсолютно.
Ни:
1. Основна маса українців помирає в 71 рік +-5
2.Ковідні жертви не дожили "кілька місяців"
3.Летальність від Ковід 0.0*%
И многие другие глупости, которые вы генерите тоннами.
Ваше, а также Флер, желание вынудить кого-то здесь делать апокалиптические прогнозы понятно. Чтобы потом тыкать "вы тут тряслыся, пэрэстрашэни."
Но никто не трясется, и никто не делает никаких ужасных прогнозов.
Разговор идёт о том,что есть страны, которые показали путь успеха: привить как можно больше и начать жить нормальной жизнью.
Есть страны, которые пустили все на самотек и мрут,как тараканы.
На текущий момент мы неспешно идём по пути вторых, в надежде ,что ничего не делая, получим результат как у первых.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:31
Є така фігня, я для вас усіх зробив "благоє дєло"...
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:35
change_pm ,
Ми вже їх давно зробили))
І давно все порахували і теоретично,і практично.
"В середньому проживеш" зовсім не означає , що ти і твої однокласники помруть в цьому віці або поряд. Впевнений, що кілька однокласників у тебе вже нема в живих (а хтось навіть поряд з тобою в колисці в роддомі помер на другий день) . І ще чимало не доживе до 71-го.
А щоб всі разом ви дали 71 рік,всі інші счасливчики повинні прожити набагато більше 71-го.
Це наче середня пенсія в Україні 3800 грн.
Мільйони (чи не більшість) отримують до трьох тисяч , але судді 80 тисяч, військові 7-18.5, а середня 3800.
Чи можна сказати, що більшість людей отримує саме 3800 або поряд? Ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 11:43, всього редагувалось 3 разів.
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