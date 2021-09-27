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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3801380238033804

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:35

Я... так...і...знав...!!!

"Син останнім часом почав скаржитися на головний біль. Спершу я не звернула увагу, але коли це почало повторюватися на 2-й, 3-й день скарг і похід до медсестри, почала розбиратися, у чому проблема. І виявилося, голова болить у сина та інших однокласників, коли вони сидять поблизу вчителя 1-2 парти і після спілкування поруч із вчителем. У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у учнів - вакциновані вчителі", - розповіла про свою проблему мати школяра.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:37

  Hotab написав:change_pm ,
зі. висновки всі будуть робити самі...

Ми вже їх давно зробили))
І давно все порахували і теоретично,і практично.

"В середньому проживеш" зовсім не означає , що ти і твої однокласники помруть в цьому віці або поряд. Впевнений, що кілька однокласників у тебе вже нема в живих. І ще чимало не доживе до 71-го.
А щоб всі разом ви дали 71 рік,всі інші счасливчики повинні прожити набагато більше 71-го.

Можливо, я з ними не спілкуюсь - більшість "кацап"є" (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Можливо, я з ними не спілкуюсь - більшість "кацап"є" (((

Тогда там не несколько уже сандали в угол засунули. У них все весело.
Hotab
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