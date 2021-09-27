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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:35
"Син останнім часом почав скаржитися на головний біль. Спершу я не звернула увагу, але коли це почало повторюватися на 2-й, 3-й день скарг і похід до медсестри, почала розбиратися, у чому проблема. І виявилося, голова болить у сина та інших однокласників, коли вони сидять поблизу вчителя 1-2 парти і після спілкування поруч із вчителем. У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у учнів - вакциновані вчителі", - розповіла про свою проблему мати школяра.
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change_pm
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:37
Hotab написав:change_pm
,
зі. висновки всі будуть робити самі...
Ми вже їх давно зробили))
І давно все порахували і теоретично,і практично.
"В середньому проживеш" зовсім не означає , що ти і твої однокласники помруть в цьому віці або поряд. Впевнений, що кілька однокласників у тебе вже нема в живих
. І ще чимало не доживе до 71-го.
А щоб всі разом ви дали 71 рік,всі інші счасливчики повинні прожити набагато більше 71-го.
Можливо, я з ними не спілкуюсь - більшість "кацап"є" (((
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:00
change_pm написав:
Можливо, я з ними не спілкуюсь - більшість "кацап"є" (((
Тогда там не несколько уже сандали в угол засунули. У них все весело.
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Hotab
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