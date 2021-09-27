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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:35
"Син останнім часом почав скаржитися на головний біль. Спершу я не звернула увагу, але коли це почало повторюватися на 2-й, 3-й день скарг і похід до медсестри, почала розбиратися, у чому проблема. І виявилося, голова болить у сина та інших однокласників, коли вони сидять поблизу вчителя 1-2 парти і після спілкування поруч із вчителем. У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у учнів - вакциновані вчителі", - розповіла про свою проблему мати школяра.
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change_pm
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:37
Hotab написав:change_pm
,
зі. висновки всі будуть робити самі...
Ми вже їх давно зробили))
І давно все порахували і теоретично,і практично.
"В середньому проживеш" зовсім не означає , що ти і твої однокласники помруть в цьому віці або поряд. Впевнений, що кілька однокласників у тебе вже нема в живих
. І ще чимало не доживе до 71-го.
А щоб всі разом ви дали 71 рік,всі інші счасливчики повинні прожити набагато більше 71-го.
Можливо, я з ними не спілкуюсь - більшість "кацап"є" (((
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change_pm
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:00
change_pm написав:
Можливо, я з ними не спілкуюсь - більшість "кацап"є" (((
Тогда там не несколько уже сандали в угол засунули. У них все весело.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:42
Молдово-Украинская граница. 10 евро и «Дій вдома» не устанавливается. Уверен, что и везде так.
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Ed_UA_rD
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:47
budivelnik написав: yanyura написав: budivelnik написав:
Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе
як я прийшов до тієї чи іншої цифри
..Я просто викладаю цифру
Т.е. в основе все-таки лежат не
конкретные статистические цифры, а
логічні розрахункі
И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах.
Давайте по порядку
1 Я беру реальні цифри на сьогодні
2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків
завтра всі помремо як в педерації
Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...
Це все що вам треба знати...
Ще раз і спрощено
ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки
І в кого результат повинен бути точніший?
в емоціоналів які тикають пальцем в небо
чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?
Якщо у вас відкинути абсолютно безпідставно вигадані оцінки "істерики, зашугані, перестрашені, бояться і т.д.", а також об'єктивно вказати, що помиляться можуть усі - тобто і ви, і ваші опоненти, то залишиться такий підхід --- Україна робить так само, як і розвинуті країни з достатньо розвинутою медициною та фаховими чиновниками держави.
А як ви багато знаєте і часто застосовуєте прислів'я, то в даному випадку доречним буде таке -- "лучше с умным потерять, чем с дураком найти".
Це і буде критерієм правильності обраних дій та відношення.
В умовах, коли дійсно ніхто не знає майбутнього.
І той же Ковід теоретично може швидко зникнути, як згасали інші деякі епідемії.
А може і ні.
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