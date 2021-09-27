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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3801380238033804

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:35

Я... так...і...знав...!!!

"Син останнім часом почав скаржитися на головний біль. Спершу я не звернула увагу, але коли це почало повторюватися на 2-й, 3-й день скарг і похід до медсестри, почала розбиратися, у чому проблема. І виявилося, голова болить у сина та інших однокласників, коли вони сидять поблизу вчителя 1-2 парти і після спілкування поруч із вчителем. У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у учнів - вакциновані вчителі", - розповіла про свою проблему мати школяра.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:37

  Hotab написав:change_pm ,
зі. висновки всі будуть робити самі...

Ми вже їх давно зробили))
І давно все порахували і теоретично,і практично.

"В середньому проживеш" зовсім не означає , що ти і твої однокласники помруть в цьому віці або поряд. Впевнений, що кілька однокласників у тебе вже нема в живих. І ще чимало не доживе до 71-го.
А щоб всі разом ви дали 71 рік,всі інші счасливчики повинні прожити набагато більше 71-го.

Можливо, я з ними не спілкуюсь - більшість "кацап"є" (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Можливо, я з ними не спілкуюсь - більшість "кацап"є" (((

Тогда там не несколько уже сандали в угол засунули. У них все весело.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Молдово-Украинская граница. 10 евро и «Дій вдома» не устанавливается. Уверен, что и везде так.
Ed_UA_rD
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:47

  budivelnik написав:
  yanyura написав:
  budivelnik написав:Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру
Т.е. в основе все-таки лежат не конкретные статистические цифры, а
логічні розрахункі
И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах.
Давайте по порядку
1 Я беру реальні цифри на сьогодні
2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків
завтра всі помремо як в педерації
Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...

Це все що вам треба знати...

Ще раз і спрощено
ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки

І в кого результат повинен бути точніший?
в емоціоналів які тикають пальцем в небо
чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?

Якщо у вас відкинути абсолютно безпідставно вигадані оцінки "істерики, зашугані, перестрашені, бояться і т.д.", а також об'єктивно вказати, що помиляться можуть усі - тобто і ви, і ваші опоненти, то залишиться такий підхід --- Україна робить так само, як і розвинуті країни з достатньо розвинутою медициною та фаховими чиновниками держави.

А як ви багато знаєте і часто застосовуєте прислів'я, то в даному випадку доречним буде таке -- "лучше с умным потерять, чем с дураком найти".
Це і буде критерієм правильності обраних дій та відношення.
В умовах, коли дійсно ніхто не знає майбутнього.
І той же Ковід теоретично може швидко зникнути, як згасали інші деякі епідемії.
А може і ні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Якщо у вас відкинути абсолютно безпідставно вигадані оцінки "істерики, зашугані, перестрашені, бояться і т.д.",


Я щиро дивуюсь вашому терпінню.
Методично предметно пояснювати опоненту ,який постійно кривляє мавпячі рожі, називає всіх навкруги "старі, дурні, невдахи, тупі, голодні, перелякані etc" - це багато вартує. Особисто я вже давно вибрав тактику: з мавпою треба поводитись як з мавпою. Тому тролю його і насміхаюсь. Тим більше, що приводів для цього він нам дає більш ніж достатньо. І це працює: читає, але ігнорить. )))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:34

  Ed_UA_rD написав:Молдово-Украинская граница. 10 евро и «Дій вдома» не устанавливается. Уверен, что и везде так.

Можно и бесплатно.
Нет основания не впускать граждан в свою страну с формулировкой "нет дії", "не захотел устанавливать" и т.п.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:34

  Hotab написав:change_pm ,
зі. висновки всі будуть робити самі...

Ми вже їх давно зробили))
І давно все порахували і теоретично,і практично.

і навіть логічно :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:навіть логічно

Саме так. Яма з Будівельником навіть ходили на кладовище ,щоб подивитись таблички на могилах,чи справді більшість помирає в 66-76 років?? Ні. Нема такої тенденції. Більше того, починаючи з 50 років і до 90..100 помирають постійно, щорічно,з дещо наростаючою кількістю. Ніякого піку біля 71 - нема.
Hotab
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