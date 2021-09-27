budivelnik написав:Я не можу тут приводити простині логічних розрахунків, згідно з яких випливе як я прийшов до тієї чи іншої цифри..Я просто викладаю цифру
Т.е. в основе все-таки лежат не конкретные статистические цифры, а
логічні розрахункі
И это все, что нужно знать о ваших "простынях" и выводах.
Давайте по порядку 1 Я беру реальні цифри на сьогодні 2 Так як цифр на завтра ще не має ні в кого ...то замість емоційних викриків завтра всі помремо як в педерації Я використовую логічні ланцюжки прогнозу цифр які можуть бути...
Це все що вам треба знати...
Ще раз і спрощено ваші емоційні страхи про завтра-я замінюю на свої логічні розрахунки які базуються на правилах статистики і прогнозування ймовірних результатів сьогоднішньої математичної науки
І в кого результат повинен бути точніший? в емоціоналів які тикають пальцем в небо чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?
Якщо у вас відкинути абсолютно безпідставно вигадані оцінки "істерики, зашугані, перестрашені, бояться і т.д.", а також об'єктивно вказати, що помиляться можуть усі - тобто і ви, і ваші опоненти, то залишиться такий підхід --- Україна робить так само, як і розвинуті країни з достатньо розвинутою медициною та фаховими чиновниками держави.
А як ви багато знаєте і часто застосовуєте прислів'я, то в даному випадку доречним буде таке -- "лучше с умным потерять, чем с дураком найти". Це і буде критерієм правильності обраних дій та відношення. В умовах, коли дійсно ніхто не знає майбутнього. І той же Ковід теоретично може швидко зникнути, як згасали інші деякі епідемії. А може і ні.
detroytred написав:Якщо у вас відкинути абсолютно безпідставно вигадані оцінки "істерики, зашугані, перестрашені, бояться і т.д.",
Я щиро дивуюсь вашому терпінню. Методично предметно пояснювати опоненту ,який постійно кривляє мавпячі рожі, називає всіх навкруги "старі, дурні, невдахи, тупі, голодні, перелякані etc" - це багато вартує. Особисто я вже давно вибрав тактику: з мавпою треба поводитись як з мавпою. Тому тролю його і насміхаюсь. Тим більше, що приводів для цього він нам дає більш ніж достатньо. І це працює: читає, але ігнорить. )))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Саме так. Яма з Будівельником навіть ходили на кладовище ,щоб подивитись таблички на могилах,чи справді більшість помирає в 66-76 років?? Ні. Нема такої тенденції. Більше того, починаючи з 50 років і до 90..100 помирають постійно, щорічно,з дещо наростаючою кількістю. Ніякого піку біля 71 - нема.
Эффективность вакцины в разрезе израильских смертей по возрасту - после/до 60 лет. Основную смертность дают 60+ и на них эффективность вакцины видна. Смертность до 60 лет - (на фоне 60+) практически 0 и с вакцинацией корреляция не видна (случайные величины).
detroytred написав:Якщо у вас відкинути абсолютно безпідставно вигадані оцінки "істерики, зашугані, перестрашені, бояться і т.д.",
Я щиро дивуюсь вашому терпінню. Методично предметно пояснювати опоненту ,який постійно кривляє мавпячі рожі, називає всіх навкруги "старі, дурні, невдахи, тупі, голодні, перелякані etc" - це багато вартує. Особисто я вже давно вибрав тактику: з мавпою треба поводитись як з мавпою. Тому тролю його і насміхаюсь. Тим більше, що приводів для цього він нам дає більш ніж достатньо. І це працює: читає, але ігнорить. )))
Та да! Відзначу, що з усіх, хто на протязі стількох років намагався впоратися з паном Будівельником, пробити його впертість вдалося тільки вам.
І справа тут мабуть не стільки в тактиці, бо ви далеко не перший в застосуванні даного підходу. Навіть більше -- до цього в кінці кінців приходили майже усі після його "аргументів" та манер.
Але результат тільки у вас. Феноменальний можна сказати. Чому так? Загадка. Надати відповідь може тільки сам Будівельник. Може й зізнається))
Та ще й пояснить, чому після завумних своїх порад-розмірковувань про недоцільність-поразку ігнорування опонента, сам же й тут же й заігнорив.
Ромасик написав:Основную смертность дают 60+ и на них эффективность вакцины видна.
Ну наконец-то...
Ромасик написав:Смертность до 60 лет - (на фоне 60+) практически 0 и с вакцинацией корреляция не видна (случайные величины)
Ты там карту банковскую для кешбэка открывал. Мой диалог из жизни с братом-бюджетником с з/п 10-14 т.грн
Я: " открыл несколько карт для кешбэка, теперь набиваю ежемесячно 500-1000 грн кешбэка" Он: " Расскажи как, и я открою" Я: "так на твоих суммах там будет 50 грн того кешбэка, надо ли оно" Он: "это с твоими доходами/расходами - это не сумма , а для меня это деньги!!!
Подумайте, Ромасик, на досуге. Что "статистическая погрешность" , тем более "на фоне", как вы написали - это не погрешность,а человеческие жизни. Которые особенно ценные (Будивельнык не даст соврать, он только их и считает хоть за что-то) ,так как ещё и молодые.
есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ... Говорит - из личного опыта вакцины не помогают. Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке . Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ...