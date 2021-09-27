ЛАД написав:P.s. О моих прогнозах. Я их ни разу не делал - не любитель гадания на кофейной гуще и непонятно на чём основанных "логічних розрахунків". И хорошо понимаю, что у меня явно не хватает знаний в области эпидемиологии. В отличие от Вас. И, кстати, не уверен, что сегодняшняя наука способна делать такие прогнозы с достаточной точностью. Но, безусловно, Вы гений, который это может.
Це демагогія чистої води 1 Чи будете Ви заперечувати, що приблизно 8 місяців тому( на той момент було офіційно 20000+/- смертей від ковіду) в суперечці зі мною де я ПРИПУСКАВ що кількість ковідних смертей буде меншою 100 000 на кінець 2021 Ви ПРИПУСТИЛИ цифру в 200 000-300 000 фразою А что будете делать, если будет 200 000-300 000 смертей? 2 Чи будете Ви заперечувати що станом на сьогодні(55000+) МОЄ ПРИПУЩЕННЯ(100000) - в рази точніше ВАШОГО ПРИПУЩЕННЯ(200000-300000)
Як бачите,як тільки устаканити термінологію-виявиться що Ви так само як і я - робили прогноз...який у Вашому випадку( і поки що) виявився менш точним) Зараз Ви можете змінити цифру...але виявиться що логічніше її міняти в сторону моїх 100 000.... ніж в сторону Ваших 3 Якщо памятаєте, три місяці тому, я зробив уточнення і написав На кінець року - 60 000, На кінець епідемії - 80 000
То як Зробите ПРИПУЩЕННЯ ( бо прогнози Ви не даєте) ?
Ромасик написав:Основную смертность дают 60+ и на них эффективность вакцины видна.
Ну наконец-то...
Ромасик написав:Смертность до 60 лет - (на фоне 60+) практически 0 и с вакцинацией корреляция не видна (случайные величины)
Ты там карту банковскую для кешбэка открывал. Мой диалог из жизни с братом-бюджетником с з/п 10-14 т.грн
Я: " открыл несколько карт для кешбэка, теперь набиваю ежемесячно 500-1000 грн кешбэка" Он: " Расскажи как, и я открою" Я: "так на твоих суммах там будет 50 грн того кешбэка, надо ли оно" Он: "это с твоими доходами/расходами - это не сумма , а для меня это деньги!!!
Подумайте, Ромасик, на досуге. Что "статистическая погрешность" , тем более "на фоне", как вы написали - это не погрешность,а человеческие жизни. Которые особенно ценные (Будивельнык не даст соврать, он только их и считает хоть за что-то) ,так как ещё и молодые.
1) я хотел там дописать примечание, но думаю, а вдруг никто не придолбется, лень. Примечание: данная статистика не есть репрезентативной, хотя ее тренд можно принять за базу. По этому пообсуждать можно, но никак не призываю вакцинироваться. Сравнение 2 графиков показывает, что даже если теория по 60+ верна, то она не работает для 60- 2) подробности вашей личности жизни - то конечно очень интересно. А у меня есть семейная подруга с ребенком, которая сказала, что у нее в жизни очень много обьязанностей, чтобы морочить голову с кешбеком и разными картами. Хотя деньги ей и полезные. 3) я избежал слова "статпогрешность". Там случайные выбросы смертей по разным категориям, которые нужно анализировать практически индивидуально. А вот эти мизерные величины, если вы о них волнуетесь, можно уже сравнивать со смертями от вакцинации.
Так,саме демагогія з вашого боку. Зараз ви зрозумієте.
Я: "Будівельник, куди як невіглас несешся 150 км/год по проспекту на своєму китайці з 1 зіркою безпеки??" Будівельник: "І що?! Я нікого не вб'ю,ні себе, нікого. Ось побачиш" Я: "А якщо як Зайцева, вб'єш з десяток?"
На півшляху Будівельник зупиняється і починає кривити мавпячі рожі: "Бачиш, півшляху проїхали, і я нікого не вбив! Проведи пряму лінію і спрогнозуй,чи є підстави казати , що я вб'ю на другій половині шляху"??
Так, Будівельник, наразі маємо лише 100 тисяч втрачених українців. З яких тести зафіксували 55,а 45 записали в ССЗ. Але все не тільки не закінчилось,але ще і погано розвивається. Можемо вийти і на 200. А можемо і не вийти. Проте перевірять, опустивши руки, не потрібно. (Читай: не потрібно смикати бога за бороду. Може твій китаєць і довезе тебе на шаленій швидкості без пригод. Проте ніякої необхідності в такій поведінці нема)
Рухаємось далі Чи помічали мої опоненти , що всі мої таблички ...починались з повідомлень свідків Страшного Ковіду? Наприклад Зявилась маленька табличка розбивки смертей в привязці до віку від Степанова/Ляшка....і я її розширив і модернізував 1 Під час суперечки скільки віку забирає ковід - я знайшов табличку з смертями від усіх випадків в кожній віковій групі і вивів термін середній вік смерті в роціза останні 30 років, який пів року висміювався нашими мавпуючима опонентами поки його не легалізувало повідомлення від Зрадіо 2 Під час суперечки з адептами ковідістерії ОЙ надав ссилочку на французів ,де є подобова і повікова розбивка смертей у десятку країн Я цю табличку обробив - мене пробували заплювати, особливо коли я порівняв середній вік смерті від ковіду з середнім віком смерті від усіх причин
budivelnik написав:Під час суперечки скільки віку забирає ковід
budivelnik написав:порівняв середній вік смерті від ковіду з середнім віком смерті від усіх причин
Що є повним абсурдом. Тому що перша величина може навіть бути більшою за другу (як це є в деяких країнах, де, на думку Будівельника, ковідники не тільки ніскільки не недожили, а навіть трохи зайвого пережили ) і вона ніяк не пояснює, скільки померлі не дожили в Україні ,чи ще десь))) .
budivelnik написав:Далі буде.....
Не сумніваюсь. Ваше вміння заривати себе вас ще не підводило))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 17:29, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Рухаємось далі Чи помічали мої опоненти , що всі мої таблички ...починались з повідомлень свідків Страшного Ковіду? Наприклад Зявилась маленька табличка розбивки смертей в привязці до віку від Степанова/Ляшка....і я її розширив і модернізував 1 Під час суперечки скільки віку забирає ковід - я знайшов табличку з смертями від усіх випадків в кожній віковій групі і вивів термін середній вік смерті в роціза останні 30 років, який пів року висміювався нашими мавпуючима опонентами поки його не легалізувало повідомлення від Зрадіо 2 Під час суперечки з адептами ковідістерії ОЙ надав ссилочку на французів ,де є подобова і повікова розбивка смертей у десятку країн Я цю табличку обробив - мене пробували заплювати, особливо коли я порівняв середній вік смерті від ковіду з середнім віком смерті від усіх причин
Далі буде.....
От розумієте, ви навіть не тролите, а робите хто зна що...
Бо я вам цитату надавав, де розжував до дрібниць і показав -- що опонент не заперечував сам термін середній вік смерті (овсім не заперечував. Розумієте -- овсім), а заперечував інше.
Ви ж, як повторювали про легалізацію, так і продовжуєте ... і будете продовжувати. Цитату знайти? І знов вказати?
Потім в суперечці Ромасика з ковідзашуганими було підняти ( але вскользь) гендерне питання Я знову повернувся до табличок і побачив кілька закономірностей Перша - очевидна - у нас мужчин у старших вікових групах в рази менше ніж в таких самих групах в Німеччині( в перерахунку на 1000 населення) Друга - мужчини помирають в 1,5 рази частіше від ковіду ніж жінки ( і у нас і у Німців)
Висновок Наші гарні цифри по ковіду ( смерті в перерахунку на кількість населення і кількість вакцинованих) - тому що в нас мужчини не встигли дожити і померли швидше ніж прийшов ковід
Далі буде....
ПС Дейтрота - в пару до хотаба-нехай корчать розумні рожі один одному і думають що це ознака розуму.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 вер, 2021 17:31, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ... Говорит - из личного опыта вакцины не помогают. Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке . Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ...