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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3803380438053806>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:55

  ЛАД написав:P.s. О моих прогнозах. Я их ни разу не делал - не любитель гадания на кофейной гуще и непонятно на чём основанных "логічних розрахунків". И хорошо понимаю, что у меня явно не хватает знаний в области эпидемиологии. В отличие от Вас.
И, кстати, не уверен, что сегодняшняя наука способна делать такие прогнозы с достаточной точностью.
Но, безусловно, Вы гений, который это может.
Це демагогія чистої води
1 Чи будете Ви заперечувати, що приблизно 8 місяців тому( на той момент було офіційно 20000+/- смертей від ковіду) в суперечці зі мною де я ПРИПУСКАВ що кількість ковідних смертей буде меншою 100 000 на кінець 2021
Ви ПРИПУСТИЛИ цифру в 200 000-300 000 фразою
А что будете делать, если будет 200 000-300 000 смертей?
2 Чи будете Ви заперечувати що станом на сьогодні(55000+)
МОЄ ПРИПУЩЕННЯ(100000) - в рази точніше ВАШОГО ПРИПУЩЕННЯ(200000-300000)

Як бачите,як тільки устаканити термінологію-виявиться що Ви так само як і я - робили прогноз...який у Вашому випадку( і поки що) виявився менш точним)
Зараз Ви можете змінити цифру...але виявиться що логічніше її міняти в сторону моїх 100 000.... ніж в сторону Ваших
3 Якщо памятаєте, три місяці тому, я зробив уточнення і написав
На кінець року - 60 000,
На кінець епідемії - 80 000

То як
Зробите ПРИПУЩЕННЯ ( бо прогнози Ви не даєте) ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:01

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Основную смертность дают 60+ и на них эффективность вакцины видна.

Ну наконец-то...

  Ромасик написав:Смертность до 60 лет - (на фоне 60+) практически 0 и с вакцинацией корреляция не видна (случайные величины)


Ты там карту банковскую для кешбэка открывал. Мой диалог из жизни с братом-бюджетником с з/п 10-14 т.грн

Я: " открыл несколько карт для кешбэка, теперь набиваю ежемесячно 500-1000 грн кешбэка"
Он: " Расскажи как, и я открою"
Я: "так на твоих суммах там будет 50 грн того кешбэка, надо ли оно"
Он: "это с твоими доходами/расходами - это не сумма , а для меня это деньги!!!


Подумайте, Ромасик, на досуге. Что "статистическая погрешность" , тем более "на фоне", как вы написали - это не погрешность,а человеческие жизни. Которые особенно ценные (Будивельнык не даст соврать, он только их и считает хоть за что-то) ,так как ещё и молодые.

1) я хотел там дописать примечание, но думаю, а вдруг никто не придолбется, лень. Примечание: данная статистика не есть репрезентативной, хотя ее тренд можно принять за базу. По этому пообсуждать можно, но никак не призываю вакцинироваться. Сравнение 2 графиков показывает, что даже если теория по 60+ верна, то она не работает для 60-
2) подробности вашей личности жизни - то конечно очень интересно. А у меня есть семейная подруга с ребенком, которая сказала, что у нее в жизни очень много обьязанностей, чтобы морочить голову с кешбеком и разными картами. Хотя деньги ей и полезные.
3) я избежал слова "статпогрешность". Там случайные выбросы смертей по разным категориям, которые нужно анализировать практически индивидуально. А вот эти мизерные величины, если вы о них волнуетесь, можно уже сравнивать со смертями от вакцинации.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Це демагогія чистої води

Так,саме демагогія з вашого боку. Зараз ви зрозумієте.

Я: "Будівельник, куди як невіглас несешся 150 км/год по проспекту на своєму китайці з 1 зіркою безпеки??"
Будівельник: "І що?! Я нікого не вб'ю,ні себе, нікого. Ось побачиш"
Я: "А якщо як Зайцева, вб'єш з десяток?"

На півшляху Будівельник зупиняється і починає кривити мавпячі рожі: "Бачиш, півшляху проїхали, і я нікого не вбив! Проведи пряму лінію і спрогнозуй,чи є підстави казати , що я вб'ю на другій половині шляху"??

Так, Будівельник, наразі маємо лише 100 тисяч втрачених українців. З яких тести зафіксували 55,а 45 записали в ССЗ. Але все не тільки не закінчилось,але ще і погано розвивається. Можемо вийти і на 200. А можемо і не вийти. Проте перевірять, опустивши руки, не потрібно.
(Читай: не потрібно смикати бога за бороду. Може твій китаєць і довезе тебе на шаленій швидкості без пригод. Проте ніякої необхідності в такій поведінці нема)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:15

Рухаємось далі
Чи помічали мої опоненти , що всі мої таблички ...починались з повідомлень свідків Страшного Ковіду?
Наприклад
Зявилась маленька табличка розбивки смертей в привязці до віку від Степанова/Ляшка....і я її розширив і модернізував
1 Під час суперечки скільки віку забирає ковід - я знайшов табличку з смертями від усіх випадків в кожній віковій групі і вивів термін середній вік смерті в роціза останні 30 років, який пів року висміювався нашими мавпуючима опонентами поки його не легалізувало повідомлення від Зрадіо
2 Під час суперечки з адептами ковідістерії ОЙ надав ссилочку на французів ,де є подобова і повікова розбивка смертей у десятку країн
Я цю табличку обробив - мене пробували заплювати, особливо коли я порівняв середній вік смерті від ковіду з середнім віком смерті від усіх причин

Далі буде.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Під час суперечки скільки віку забирає ковід


  budivelnik написав:порівняв середній вік смерті від ковіду з середнім віком смерті від усіх причин

Що є повним абсурдом. Тому що перша величина може навіть бути більшою за другу (як це є в деяких країнах, де, на думку Будівельника, ковідники не тільки ніскільки не недожили, а навіть трохи зайвого пережили :lol: ) і вона ніяк не пояснює, скільки померлі не дожили в Україні ,чи ще десь))) .

  budivelnik написав:Далі буде.....

Не сумніваюсь. Ваше вміння заривати себе вас ще не підводило))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 17:29, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:28

  budivelnik написав:Рухаємось далі
Чи помічали мої опоненти , що всі мої таблички ...починались з повідомлень свідків Страшного Ковіду?
Наприклад
Зявилась маленька табличка розбивки смертей в привязці до віку від Степанова/Ляшка....і я її розширив і модернізував
1 Під час суперечки скільки віку забирає ковід - я знайшов табличку з смертями від усіх випадків в кожній віковій групі і вивів термін середній вік смерті в роціза останні 30 років, який пів року висміювався нашими мавпуючима опонентами поки його не легалізувало повідомлення від Зрадіо
2 Під час суперечки з адептами ковідістерії ОЙ надав ссилочку на французів ,де є подобова і повікова розбивка смертей у десятку країн
Я цю табличку обробив - мене пробували заплювати, особливо коли я порівняв середній вік смерті від ковіду з середнім віком смерті від усіх причин

Далі буде.....

От розумієте, ви навіть не тролите, а робите хто зна що...

Бо я вам цитату надавав, де розжував до дрібниць і показав -- що опонент не заперечував сам термін середній вік смерті (овсім не заперечував. Розумієте -- овсім), а заперечував інше.

Ви ж, як повторювали про легалізацію, так і продовжуєте ... і будете продовжувати.
Цитату знайти?
І знов вказати?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:30

Потім в суперечці Ромасика з ковідзашуганими було підняти ( але вскользь) гендерне питання
Я знову повернувся до табличок і побачив кілька закономірностей
Перша - очевидна - у нас мужчин у старших вікових групах в рази менше ніж в таких самих групах в Німеччині( в перерахунку на 1000 населення)
Друга - мужчини помирають в 1,5 рази частіше від ковіду ніж жінки ( і у нас і у Німців)

Висновок
Наші гарні цифри по ковіду ( смерті в перерахунку на кількість населення і кількість вакцинованих) - тому що в нас мужчини не встигли дожити і померли швидше ніж прийшов ковід

Далі буде....

ПС
Дейтрота - в пару до хотаба-нехай корчать розумні рожі один одному і думають що це ознака розуму.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 вер, 2021 17:31, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:30

  yama написав:есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ...
Говорит - из личного опыта вакцины не помогают.
Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке ;) . Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ...

Хорошие у вас знакомые и рацион хороший ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:31

Уже даже "невдобно" спрашивать в который раз, но всё же: как обстановка в Умани? "Как в Бергамо"?

Нет ли из Умани хоррор-видео? Почему?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Уже даже "невдобно" спрашивать в который раз, но всё же: как обстановка в Умани? "Как в Бергамо"?

Да.

  budivelnik написав:пару до хотаба

А как вы знаете, если я в блэк-листе? :lol: ? Ширнулись втихую и чакра открылась?))


  budivelnik написав:Наші гарні цифри по ковіду ( смерті в перерахунку на кількість населення і кількість вакцинованих) - тому що в нас мужчини не встигли дожити і померли швидше ніж прийшов ковід


Хорошая попытка. Осталось только придумать, от чего сбой в этой теории случился на мышебратьях. Где тоже с мужиками таская же беда, как и в Украине. Но мрууууут, мама не горюй. :mrgreen:
Hotab
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