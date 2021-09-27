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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3803380438053806 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Вів 28 вер, 2021 17:39 Будівельник

Да до чого тут рожі...?!



Є факт.

Де Хотаб окликом одразу погодився з самим існуванням середнього віку смерті від Ковіду. І там же одразу ж показав вам з чим не згоден, що саме заперечує.

(Він он вище знов нагадав.

До речі, а ще раніше заперечував вашу оту хформулу)), показуючи абсурдність результату на прикладах країн).



Ви ж продовжуєте вигадувати опонентові.

Ну невже так хочеться просувати (саме просувати) оці свої думки???

Замість нормального обговорення питання. detroytred

Повідомлень: 24624 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2016 раз. Подякували: 3222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 17:42 Вкладчик1234 написав: Уже даже "невдобно" спрашивать в который раз, но всё же: как обстановка в Умани? "Как в Бергамо"?



Нет ли из Умани хоррор-видео? Почему? Уже даже "невдобно" спрашивать в который раз, но всё же: как обстановка в Умани? "Как в Бергамо"?Нет ли из Умани хоррор-видео? Почему?

РФ - 770 жмуров. Британия - 40.

Украина - 103. Может кто из Умани тоже в этих есть. РФ - 770 жмуров. Британия - 40.Украина - 103. Может кто из Умани тоже в этих есть. stm

Повідомлень: 3071 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 17:43 Рухаємось далі Потім прийшла черга суперечок з Іга

Які наштовхнули на тему - визачити вартість врятованого вакцинами, яка плавно перетекла у ефективність вакцин ..і способів а також причин

Чому так просовується ідея вакцинування групи 0-30....

Є ще старе правило римської юриспуденції

Шукаєш злочинця - шукай кому вигідно

Так от

1 Для того щоб вакцини показали ефективність в 95%...треба колоти тих хто і без вакцин не помре

2 Жодна вакцина не може показати ефективність 95% у групі в якій летальність від віку вища 5%...а це група65+, при чому чим старші - тим вища летальність...





Ще раз

Спробуйте зрозуміти логіку, тим більше що відповідей пари мавпочок я не побачу..а раз так, то ті хто дійсно хоче зрозуміти написане - прочитайте і подумайте

Для Вас стисло

Якщо колоти тим кому необхідно 65+ - то ефективність вакцини буде 75-80%

Якщо колоти тим кому пофіг(0-30) - то ефективність буде 99,99%



Тому й стараються змусити вколоти навіть тим кому це не потрібно( памятаєте заявку ІГА , що антивакцинатори підбили населення і вакцинувати стали усіх ,щоб вакцини не пропадали) budivelnik

Повідомлень: 25055 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 17:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: РФ - 770 жмуров. Британия - 40.

Украина - 103. Может кто из Умани тоже в этих есть. РФ - 770 жмуров. Британия - 40.Украина - 103. Может кто из Умани тоже в этих есть.



Кстати, вопрос реального количества населения в Украине заиграл новыми красками.



Летний мор в РФ забирал ежемесячно по 60-80 тысяч лишних смертей.

Апрельский мор в Украине забрал более 20 тысяч лишних смертей.



Если у нас живёт честных только 30 млн (что вполне может быть, так как 41 млн - это и с ордло, и с заробитчанами , давно уехавшими) , то наши апрельские цифры похуже коцабчиковых летних.





budivelnik написав: 1 Для того щоб вакцини показали ефективність в 95%...треба колоти тих хто і без вакцин не помре 1 Для того щоб вакцини показали ефективність в 95%...треба колоти тих хто і без вакцин не помре

Так-так, нові перли математика на коліні.

Якщо без вакцинації смертей нуль, і з вакциною смертей нуль, то її ефективність теж нуль. Навіть Ромасик на прикладі Ізраїлю це вище трохи писав, але де ж там почитати і запамятати. Здатність до навчання у Будівельника - нуль!!

Якщо досі не зрозумів, що виробнику ефективність вакцини якраз вигідніше показувати на тих групах, де без неї мруть. Кстати, вопрос реального количества населения в Украине заиграл новыми красками.Летний мор в РФ забирал ежемесячно по 60-80 тысяч лишних смертей.Апрельский мор в Украине забрал более 20 тысяч лишних смертей.Если у нас живёт честных только 30 млн (что вполне может быть, так как 41 млн - это и с ордло, и с заробитчанами , давно уехавшими) , то наши апрельские цифры похуже коцабчиковых летних.Так-так, нові перли математика на коліні.Якщо без вакцинації смертей нуль, і з вакциною смертей нуль, то її ефективність теж нуль. Навіть Ромасик на прикладі Ізраїлю це вище трохи писав, але де ж там почитати і запамятати. Здатність до навчання у Будівельника - нуль!!Якщо досі не зрозумів, що виробнику ефективність вакцини якраз вигідніше показувати на тих групах, де без неї мруть. Hotab

Повідомлень: 4838 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3803380438053806 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7745 8716604

ЛОБ Вів 28 вер, 2021 11:58