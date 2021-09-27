stm написав:
РФ - 770 жмуров. Британия - 40.
Украина - 103. Может кто из Умани тоже в этих есть.
Кстати, вопрос реального количества населения в Украине заиграл новыми красками.
Летний мор в РФ забирал ежемесячно по 60-80 тысяч лишних смертей.
Апрельский мор в Украине забрал более 20 тысяч лишних смертей.
Если у нас живёт честных только 30 млн (что вполне может быть, так как 41 млн - это и с ордло, и с заробитчанами , давно уехавшими) , то наши апрельские цифры похуже коцабчиковых летних.
budivelnik написав:
1 Для того щоб вакцини показали ефективність в 95%...треба колоти тих хто і без вакцин не помре
Так-так, нові перли математика на коліні.
Якщо без вакцинації смертей нуль, і з вакциною смертей нуль, то її ефективність теж нуль. Навіть Ромасик на прикладі Ізраїлю це вище трохи писав, але де ж там почитати і запамятати. Здатність до навчання у Будівельника - нуль!!
Якщо досі не зрозумів, що виробнику ефективність вакцини якраз вигідніше показувати на тих групах, де без неї мруть.