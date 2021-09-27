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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3803380438053806

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:39

Будівельник
Да до чого тут рожі...?!

Є факт.
Де Хотаб окликом одразу погодився з самим існуванням середнього віку смерті від Ковіду. І там же одразу ж показав вам з чим не згоден, що саме заперечує.
(Він он вище знов нагадав.
До речі, а ще раніше заперечував вашу оту хформулу)), показуючи абсурдність результату на прикладах країн).

Ви ж продовжуєте вигадувати опонентові.
Ну невже так хочеться просувати (саме просувати) оці свої думки???
Замість нормального обговорення питання.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:42

  Вкладчик1234 написав:Уже даже "невдобно" спрашивать в который раз, но всё же: как обстановка в Умани? "Как в Бергамо"?

Нет ли из Умани хоррор-видео? Почему?

РФ - 770 жмуров. Британия - 40.
Украина - 103. Может кто из Умани тоже в этих есть.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:43

Рухаємось далі

Потім прийшла черга суперечок з Іга
Які наштовхнули на тему - визачити вартість врятованого вакцинами, яка плавно перетекла у ефективність вакцин ..і способів а також причин
Чому так просовується ідея вакцинування групи 0-30....
Є ще старе правило римської юриспуденції
Шукаєш злочинця - шукай кому вигідно
Так от
1 Для того щоб вакцини показали ефективність в 95%...треба колоти тих хто і без вакцин не помре
2 Жодна вакцина не може показати ефективність 95% у групі в якій летальність від віку вища 5%...а це група65+, при чому чим старші - тим вища летальність...


Ще раз
Спробуйте зрозуміти логіку, тим більше що відповідей пари мавпочок я не побачу..а раз так, то ті хто дійсно хоче зрозуміти написане - прочитайте і подумайте
Для Вас стисло
Якщо колоти тим кому необхідно 65+ - то ефективність вакцини буде 75-80%
Якщо колоти тим кому пофіг(0-30) - то ефективність буде 99,99%

Тому й стараються змусити вколоти навіть тим кому це не потрібно( памятаєте заявку ІГА , що антивакцинатори підбили населення і вакцинувати стали усіх ,щоб вакцини не пропадали)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:РФ - 770 жмуров. Британия - 40.
Украина - 103. Может кто из Умани тоже в этих есть.


Кстати, вопрос реального количества населения в Украине заиграл новыми красками.

Летний мор в РФ забирал ежемесячно по 60-80 тысяч лишних смертей.
Апрельский мор в Украине забрал более 20 тысяч лишних смертей.

Если у нас живёт честных только 30 млн (что вполне может быть, так как 41 млн - это и с ордло, и с заробитчанами , давно уехавшими) , то наши апрельские цифры похуже коцабчиковых летних. :(


  budivelnik написав:1 Для того щоб вакцини показали ефективність в 95%...треба колоти тих хто і без вакцин не помре

Так-так, нові перли математика на коліні.
Якщо без вакцинації смертей нуль, і з вакциною смертей нуль, то її ефективність теж нуль. Навіть Ромасик на прикладі Ізраїлю це вище трохи писав, але де ж там почитати і запамятати. Здатність до навчання у Будівельника - нуль!! :lol:
Якщо досі не зрозумів, що виробнику ефективність вакцини якраз вигідніше показувати на тих групах, де без неї мруть.
Hotab
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