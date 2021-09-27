Додано: Вів 28 вер, 2021 17:43

Потім прийшла черга суперечок з Іга

Які наштовхнули на тему - визачити вартість врятованого вакцинами, яка плавно перетекла у ефективність вакцин ..і способів а також причин

Чому так просовується ідея вакцинування групи 0-30....

Є ще старе правило римської юриспуденції

Шукаєш злочинця - шукай кому вигідно

Так от

1 Для того щоб вакцини показали ефективність в 95%...треба колоти тих хто і без вакцин не помре

2 Жодна вакцина не може показати ефективність 95% у групі в якій летальність від віку вища 5%...а це група65+, при чому чим старші - тим вища летальність...





Ще раз

Спробуйте зрозуміти логіку, тим більше що відповідей пари мавпочок я не побачу..а раз так, то ті хто дійсно хоче зрозуміти написане - прочитайте і подумайте

Для Вас стисло

Якщо колоти тим кому необхідно 65+ - то ефективність вакцини буде 75-80%

Якщо колоти тим кому пофіг(0-30) - то ефективність буде 99,99%



Тому й стараються змусити вколоти навіть тим кому це не потрібно( памятаєте заявку ІГА , що антивакцинатори підбили населення і вакцинувати стали усіх ,щоб вакцини не пропадали)