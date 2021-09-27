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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:39
Будівельник
Да до чого тут рожі...?!
Є факт.
Де Хотаб окликом одразу погодився з самим існуванням середнього віку смерті від Ковіду. І там же одразу ж показав вам з чим не згоден, що саме заперечує.
(Він он вище знов нагадав.
До речі, а ще раніше заперечував вашу оту хформулу)), показуючи абсурдність результату на прикладах країн).
Ви ж продовжуєте вигадувати опонентові.
Ну невже так хочеться просувати (саме просувати) оці свої думки???
Замість нормального обговорення питання.
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detroytred
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Додано: Вів 28 вер, 2021 17:42
Вкладчик1234 написав:
Уже даже "невдобно" спрашивать в который раз, но всё же: как обстановка в Умани? "Как в Бергамо"?
Нет ли из Умани хоррор-видео? Почему?
РФ - 770 жмуров. Британия - 40.
Украина - 103. Может кто из Умани тоже в этих есть.
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stm
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Додано: Вів 28 вер, 2021 17:43
Потім прийшла черга суперечок з Іга
Які наштовхнули на тему - визачити вартість врятованого вакцинами, яка плавно перетекла у ефективність вакцин ..і способів а також причин
Чому так просовується ідея вакцинування групи 0-30....
Є ще старе правило римської юриспуденції
Шукаєш злочинця - шукай кому вигідно
Так от
1 Для того щоб вакцини показали ефективність в 95%...треба колоти тих хто і без вакцин не помре
2 Жодна вакцина не може показати ефективність 95% у групі в якій летальність від віку вища 5%...а це група65+, при чому чим старші - тим вища летальність...
Ще раз
Спробуйте зрозуміти логіку, тим більше що відповідей пари мавпочок я не побачу..а раз так, то ті хто дійсно хоче зрозуміти написане - прочитайте і подумайте
Для Вас стисло
Якщо колоти тим кому необхідно 65+ - то ефективність вакцини буде 75-80%
Якщо колоти тим кому пофіг(0-30) - то ефективність буде 99,99%
Тому й стараються змусити вколоти навіть тим кому це не потрібно( памятаєте заявку ІГА , що антивакцинатори підбили населення і вакцинувати стали усіх ,щоб вакцини не пропадали)
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budivelnik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 17:46
stm написав:
РФ - 770 жмуров. Британия - 40.
Украина - 103. Может кто из Умани тоже в этих есть.
Кстати, вопрос реального количества населения в Украине заиграл новыми красками.
Летний мор в РФ забирал ежемесячно по 60-80 тысяч лишних смертей.
Апрельский мор в Украине забрал более 20 тысяч лишних смертей.
Если у нас живёт честных только 30 млн (что вполне может быть, так как 41 млн - это и с ордло, и с заробитчанами , давно уехавшими) , то наши апрельские цифры похуже коцабчиковых летних.
budivelnik написав:
1 Для того щоб вакцини показали ефективність в 95%...треба колоти тих хто і без вакцин не помре
Так-так, нові перли математика на коліні.
Якщо без вакцинації смертей нуль, і з вакциною смертей нуль, то її ефективність теж нуль. Навіть Ромасик на прикладі Ізраїлю це вище трохи писав, але де ж там почитати і запамятати. Здатність до навчання у Будівельника - нуль!!
Якщо досі не зрозумів, що виробнику ефективність вакцини якраз вигідніше показувати на тих групах, де без неї мруть.
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Hotab
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:40
Світоч соцал-дарвінізму повернувся з бані і згадує мій нік всує
budivelnik написав:
Сьогодні перехворіло 30-40% - померло 55000 (540 днів)=100 доба
Ще перехворіє 60-70% - помре 27000 (540 днів)=50доба
До самої цифри 70% є питання адже колективний імунітет від дельти оцінюють в 87%, але Вам не здається що 60-70 більше за 30-40 майже в 2 рази (100%), а не на 50%. Тобто навіть по Вашим цифрам це вийде плюс ще 55 тис, що в принципі збігається з цифрами РФ, де померлих в 2 рази більше ніж було до дельти. І там ще дельта не закінчилась, при тому що вакцинованих там більше. 27 тис - якась нетрадиційна логіка та математика.
budivelnik написав:
А при чому тут зі стелі?
Є Модерна+Пфайзер з ККД=95%
Є Астрозенека з ККД=70-80%
Є Короновак з ККД=60-70%
А це вже називається "не дочує так добреше". Це цифри ефективності запобігання захворюванню, а не смертності, останні навіть з дельтою навіть для коронаваку 86%, в інших вакцин вище.
budivelnik написав:
кількість врятованих впаде у 6-8 разів в порівнянні з Модерною/Пфайзером)
Для того щоб це було справді так, їх ефективність має бути сильно нижче 50%, а навіть у Ваших фантазіях це не так.
budivelnik написав:
чи в логіка який спирається на столітній досвід математики?
Поки сам себе не похвалиш - ніхто не здогадається
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IgA
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:55
IgA написав: budivelnik написав:
Сьогодні перехворіло 30-40% - померло 55000 (540 днів)=100 доба
Ще перехворіє 60-70% - помре 27000 (540 днів)=50доба
До самої цифри 70% є питання адже колективний імунітет від дельти оцінюють в 87%, але Вам не здається що 60-70 більше за 30-40 майже в 2 рази (100%), а не на 50%. Тобто навіть по Вашим цифрам це вийде плюс ще 55 тис, що в принципі збігається з цифрами РФ, де померлих в 2 рази більше ніж було до дельти. І там ще дельта не закінчилась, при тому що вакцинованих там більше. 27 тис - якась нетрадиційна логіка та математика.
Яку оцінку ставила вам вчителька математики ,коли Ви проходили відсотки?
Ще раз
1 Принцип Парето
30/70
30% перехворівших-дадуть 70% смертей...
Тут просто , чим більш хронічно хвора - тим швидше підцепить заразу і тим більша ймовірність що зараза хворого добє
Після того,як найхронічніше хворі перемерли - залишились здоровші - значить летальність зміниться
Прямий приклад - вікові групи
Чим молодший - тим здоровший-тим менше летальних випадків
2 Станом на зараз
30% перехворівших=55000 смертей=70% від максимальної кількості смертей
70% перехворівших=30% від максимальної кількості смертей
100%=55000/70%=80000
30% від 80000=24000
Так що сідай - два.
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budivelnik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:06
Вкладчик1234 написав:
Уже даже "невдобно" спрашивать в который раз, но всё же: как обстановка в Умани? "Как в Бергамо"?
та я же не далее как вчера отчитывался после визита - штабелями (сообщение почему-то найти не могу).
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:09
budivelnik написав:
Ще раз
1 Принцип Парето
30/70
30% перехворівших-дадуть 70% смертей...
30/70
30% перехворівших-дадуть 70% смертей...
Тут просто , чим більш хронічно хвора - тим швидше підцепить заразу і тим більша ймовірність що зараза хворого добє
Вибачаюсь, навіть не міг уявити таку феєричну дурню ) Заражаються по мірі контактів, а не по принципу Парето. Це стохастичний процесс, а не цілеспрямована діяльність, для яких застосовується принцип Парето. Навіть навпаки, пенсіонери та хронічно хворі найменш мобільні групи, і тому вірогідність заразитися для них менша.
Знову ж таки, як принцип Парето пояснює те що в РФ дельта подвоїла кількість загиблих, там принцип Парето не працює?
По ефективності вакцин я так зрозімів заперечень немає
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IgA
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:12
budivelnik написав:
Тут просто , чим більш хронічно хвора - тим швидше підцепить заразу
Гггггг
Сначала придумать, что 99% переболели бессимптомно, а потом , что переболели самые слабые и хронические. А остались самые сильные. Ну самые сильные наверное тогда 110% переболеют бессимптомно))))
А значит количество ковидных жертв не только не вырастет, но даже слегка упадет.
было 55, станет 30 тысяч)))
Ну где-то как в Германии , где возраст средний ковидных жмуров даже выше их средней продолжительности жизни, он у них слегка даже увеличил эту среднюю.
Вот что делает Ковид животворящий))
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Hotab
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:19
Hotab написав:Летний
мор в РФ
забирал ежемесячно по 60-80 тысяч лишних смертей. Апрельский
мор в Украине
забрал более 20 тысяч лишних смертей.
а связь то какая?
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Ромасик
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