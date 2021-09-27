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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3805380638073808>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:19

  IgA написав:
  budivelnik написав:Ще раз
1 Принцип Парето
30/70
30% перехворівших-дадуть 70% смертей...
30/70
30% перехворівших-дадуть 70% смертей...
Тут просто , чим більш хронічно хвора - тим швидше підцепить заразу і тим більша ймовірність що зараза хворого добє
Заражаються по мірі контактів, а не по принципу Парето. Це стохастичний процесс, а не цілеспрямована діяльність, для яких застосовується принцип Парето. Навіть навпаки, пенсіонери та хронічно хворі найменш мобільні групи, і тому вірогідність заразитися для них менша.
Ви дома маску носите?
Не носите
А за 540 днів до батьків(бабусь/дідусів) не заїзжали?
От і виходить
Або принцип Парето працює
Або заразність ковіду сильно перебільшена
  IgA написав:Знову ж таки, як принцип Парето пояснює те що в РФ дельта подвоїла кількість загиблих, там принцип Парето не працює?
1 Я росію не аналізую
2 А хто сказав що принцип Парето в росії не працює?
Ви впевнені що там вже є 30% перехворівших
Ви впевнені що російських 201000 не =70% від теоретично можливої кількості тих хто помре...

  IgA написав:По ефективності вакцин я так зрозімів заперечень немає :D
твоїми ж словами
Твої заперечення такий маразм що там і коментувати нічого
Я ж казав - сідай - два

ПС
Нагадаю модераторам
1 Ви вважаєте що я ЗАНУДА
2 Ви вважаєте що якщо мої опоненти пишуть що якісь логічно/числові висновки - маразм
То як думаєте
Якщо вони почнуть спілкуватись один з одним...
Я яскраво уявляю
Те що ти написав - маразм
А те що ти написав - маразм в кубі...
і так по наростаючій....

Так що бережіть мене...поки я на все це не плюнув.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:31

  budivelnik написав:А хто сказав що принцип Парето в росії не працює?
Ви впевнені що там вже є 30% перехворівших


В РФ навіть краще, 32% вакцинованих. А де ж результат по принципу Парето? Чи знову будете ігнорувати незручні для Вас факти?

  budivelnik написав:твоїми ж словами
Твої заперечення такий маразм що там і коментувати нічого
Я ж казав - сідай - два

Так в мене це були висновки, а спочатку факти були. А у Вас вже тільки висновки залишились? Аргументів чи навіть фактів можна не чекати?

  budivelnik написав:Так що бережіть мене...поки я на все це не плюнув.

Куди ж нам сірим та убогим без Вас, логіка та математика :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:35

budivelnik
Щиро вам кажу -- вас треба оберігати за гумор.
Тільки межу з образами не переходьте і ціни вам не має.

Вже здається, що куди далі-то, і тут ви відкриваєте нові небокраї.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:35

  IgA написав:В РФ навіть краще, 32% вакцинованих. А де ж результат по принципу Парето? Чи знову будете ігнорувати незручні для Вас факти?
Ви самі себе читаєте?
1 Для мене кількість вакцинованих є інформацієї тільки в розрізі вікових груп
2 Для принципу Парето не важливо кількість вакцинованих( або важливо,але тоді він і формуватись буде на інших данних)
В моєму варіанті рука об руку ходить пара
кількість перехворілих і кількість померлих...
Де тут вакциновані?
3 Хочете сформувати якийсь свій варіант - правор в руки ,я вам не заважаю і уважно і терпляче чекаю

КОЛИ ХОЧ ОДНА ЗАРАЗА СЕРЕД КОВІДЗАШУГАНИХ ПРИВЕДЕ ЯКУСЬ СВОЮ ТЕОРІЮ ...
а то критикують - а на власні думки розуму як видно і не вистарчає.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 вер, 2021 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:37

  IgA написав:По ефективності вакцин я так зрозімів заперечень немає :D


Звісно, немає. Що там заперечувати :roll:
Краще подивимость свіжі графіки з Британії.
Зображення
Зображення
Британия, где на сегодня из людей старше 16 лет 90% привиты одной дозой, 82% - двумя и уже активно колют бустер…
Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:41

  budivelnik написав:1 Для мене кількість вакцинованих є інформацієї тільки в розрізі вікових груп
2 Для принципу Парето не важливо кількість вакцинованих( або важливо,але тоді він і формуватись буде на інших данних)


Бачу що Ви розумієте що для того щоб в РФ був результат з 32% - треба було вакцинувати тільки пенсіонерів. А от коли доходить до то зараження Ви ігноруєте те що заражаються всі підряд, а не виключно пенсіонери.
Де тут логіка?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:а связь то какая?

А? Что?
Я ж написал, что наша ирония с коцабов с их 60-80 тысяч в месяц - возможно детский лепет. Наши апрельские рекорды был ещё более посерьёзнее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:45

  fler написав:Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу.


Флер, на Вашем же графике видно что при таком же количестве зараженных, смертность гораздо меньше. При чем тут дала вообще, заражаются по календарю чтоли?
От себя еще добавлю что еще и локдауна и масок нет.
Вы на полном серьезе это заявляете или Вам нужно набить определенно количество постов, всеравно какого смысла? Потому что это попахивает легкой умственной отсталостью
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:50

  IgA написав:
  budivelnik написав:1 Для мене кількість вакцинованих є інформацієї тільки в розрізі вікових груп
2 Для принципу Парето не важливо кількість вакцинованих( або важливо,але тоді він і формуватись буде на інших данних)
Бачу що Ви розумієте що для того щоб в РФ був результат з 32% - треба було вакцинувати тільки пенсіонерів. А от коли доходить до то зараження Ви ігноруєте те що заражаються всі підряд, а не виключно пенсіонери.
Де тут логіка?
Пояснюю ще раз для адептів чудотворниої вакцини
1 Для мене ( і будь-кого іншого, з зачатками логіки) сам відсоток провакцинованих - це ні про що.
2 Якщо в Україні провакцинувати на 100% групу 0-60 і це буде становити 70% від загальної кількості населення...то це ніяк не відібється на статистиці...бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення....
До речі - знову працює щось наближено подібне до принципу ПАРЕТО....
70% населення=18% смертей
30% населення=82% смертей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:50

fler Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?
roberto dark
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