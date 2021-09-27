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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3805380638073808> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Вів 28 вер, 2021 19:19 IgA написав: budivelnik написав: Ще раз

1 Принцип Парето

30/70

30% перехворівших-дадуть 70% смертей...

30/70

30% перехворівших-дадуть 70% смертей...

Тут просто , чим більш хронічно хвора - тим швидше підцепить заразу і тим більша ймовірність що зараза хворого добє Ще раз1 Принцип Парето30/7030% перехворівших-дадуть 70% смертей...30/7030% перехворівших-дадуть 70% смертей...Тут просто , чим більш хронічно хвора - тим швидше підцепить заразу і тим більша ймовірність що зараза хворого добє Заражаються по мірі контактів, а не по принципу Парето. Це стохастичний процесс, а не цілеспрямована діяльність, для яких застосовується принцип Парето. Навіть навпаки, пенсіонери та хронічно хворі найменш мобільні групи, і тому вірогідність заразитися для них менша. Заражаються по мірі контактів, а не по принципу Парето. Це стохастичний процесс, а не цілеспрямована діяльність, для яких застосовується принцип Парето. Навіть навпаки, пенсіонери та хронічно хворі найменш мобільні групи, і тому вірогідність заразитися для них менша. Ви дома маску носите?

Не носите

А за 540 днів до батьків(бабусь/дідусів) не заїзжали?

От і виходить

Або принцип Парето працює

Або заразність ковіду сильно перебільшена

IgA написав: Знову ж таки, як принцип Парето пояснює те що в РФ дельта подвоїла кількість загиблих, там принцип Парето не працює? Знову ж таки, як принцип Парето пояснює те що в РФ дельта подвоїла кількість загиблих, там принцип Парето не працює? 1 Я росію не аналізую

2 А хто сказав що принцип Парето в росії не працює?

Ви впевнені що там вже є 30% перехворівших

Ви впевнені що російських 201000 не =70% від теоретично можливої кількості тих хто помре...



IgA написав: По ефективності вакцин я так зрозімів заперечень немає По ефективності вакцин я так зрозімів заперечень немає твоїми ж словами

Твої заперечення такий маразм що там і коментувати нічого

Я ж казав - сідай - два



ПС

Нагадаю модераторам

1 Ви вважаєте що я ЗАНУДА

2 Ви вважаєте що якщо мої опоненти пишуть що якісь логічно/числові висновки - маразм

То як думаєте

Якщо вони почнуть спілкуватись один з одним...

Я яскраво уявляю

Те що ти написав - маразм

А те що ти написав - маразм в кубі...

і так по наростаючій....



Так що бережіть мене...поки я на все це не плюнув. Ви дома маску носите?Не носитеА за 540 днів до батьків(бабусь/дідусів) не заїзжали?От і виходитьАбо принцип Парето працюєАбо заразність ковіду сильно перебільшена1 Я росію не аналізую2 А хто сказав що принцип Парето в росії не працює?Ви впевнені що там вже є 30% перехворівшихВи впевнені що російських 201000 не =70% від теоретично можливої кількості тих хто помре...твоїми ж словамиТвої заперечення такий маразм що там і коментувати нічогоЯ ж казав - сідай - дваПСНагадаю модераторам1 Ви вважаєте що я ЗАНУДА2 Ви вважаєте що якщо мої опоненти пишуть що якісь логічно/числові висновки - маразмТо як думаєтеЯкщо вони почнуть спілкуватись один з одним...Я яскраво уявляюТе що ти написав - маразмА те що ти написав - маразм в кубі...і так по наростаючій....Так що бережіть мене...поки я на все це не плюнув. budivelnik

Повідомлень: 25059 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 19:31 budivelnik написав: А хто сказав що принцип Парето в росії не працює?

Ви впевнені що там вже є 30% перехворівших А хто сказав що принцип Парето в росії не працює?Ви впевнені що там вже є 30% перехворівших



В РФ навіть краще, 32% вакцинованих. А де ж результат по принципу Парето? Чи знову будете ігнорувати незручні для Вас факти?



budivelnik написав: твоїми ж словами

Твої заперечення такий маразм що там і коментувати нічого

Я ж казав - сідай - два твоїми ж словамиТвої заперечення такий маразм що там і коментувати нічогоЯ ж казав - сідай - два

Так в мене це були висновки, а спочатку факти були. А у Вас вже тільки висновки залишились? Аргументів чи навіть фактів можна не чекати?



budivelnik написав: Так що бережіть мене...поки я на все це не плюнув. Так що бережіть мене...поки я на все це не плюнув.

Куди ж нам сірим та убогим без Вас, логіка та математика В РФ навіть краще, 32% вакцинованих. А де ж результат по принципу Парето? Чи знову будете ігнорувати незручні для Вас факти?Так в мене це були висновки, а спочатку факти були. А у Вас вже тільки висновки залишились? Аргументів чи навіть фактів можна не чекати?Куди ж нам сірим та убогим без Вас, логіка та математика IgA Повідомлень: 793 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 19:35 budivelnik

Щиро вам кажу -- вас треба оберігати за гумор.

Тільки межу з образами не переходьте і ціни вам не має.



Вже здається, що куди далі-то, і тут ви відкриваєте нові небокраї. detroytred

Повідомлень: 24625 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2016 раз. Подякували: 3222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 19:35 IgA написав: В РФ навіть краще, 32% вакцинованих. А де ж результат по принципу Парето? Чи знову будете ігнорувати незручні для Вас факти? В РФ навіть краще, 32% вакцинованих. А де ж результат по принципу Парето? Чи знову будете ігнорувати незручні для Вас факти? Ви самі себе читаєте?

1 Для мене кількість вакцинованих є інформацієї тільки в розрізі вікових груп

2 Для принципу Парето не важливо кількість вакцинованих( або важливо,але тоді він і формуватись буде на інших данних)

В моєму варіанті рука об руку ходить пара

кількість перехворілих і кількість померлих...

Де тут вакциновані?

3 Хочете сформувати якийсь свій варіант - правор в руки ,я вам не заважаю і уважно і терпляче чекаю



КОЛИ ХОЧ ОДНА ЗАРАЗА СЕРЕД КОВІДЗАШУГАНИХ ПРИВЕДЕ ЯКУСЬ СВОЮ ТЕОРІЮ ...

а то критикують - а на власні думки розуму як видно і не вистарчає. Ви самі себе читаєте?1 Для мене кількість вакцинованих є інформацієї тільки в розрізі вікових груп2 Для принципу Парето не важливо кількість вакцинованих( або важливо,але тоді він і формуватись буде на інших данних)В моєму варіанті рука об руку ходить паракількість перехворілих і кількість померлих...Де тут вакциновані?3 Хочете сформувати якийсь свій варіант - правор в руки ,я вам не заважаю і уважно і терпляче чекаюа то критикують - а на власні думки розуму як видно і не вистарчає. Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 вер, 2021 19:37, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25059 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 19:37 IgA написав: По ефективності вакцин я так зрозімів заперечень немає По ефективності вакцин я так зрозімів заперечень немає



Звісно, немає. Що там заперечувати

Краще подивимость свіжі графіки з Британії.





Британия, где на сегодня из людей старше 16 лет 90% привиты одной дозой, 82% - двумя и уже активно колют бустер…

Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу. Звісно, немає. Що там заперечуватиКраще подивимость свіжі графіки з Британії.Британия, где на сегодня из людей старше 16 лет 90% привиты одной дозой, 82% - двумя и уже активно колют бустер…Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу. fler

Повідомлень: 2093 З нами з: 07.08.09 Подякував: 626 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 19:41 budivelnik написав: 1 Для мене кількість вакцинованих є інформацієї тільки в розрізі вікових груп

2 Для принципу Парето не важливо кількість вакцинованих( або важливо,але тоді він і формуватись буде на інших данних) 1 Для мене кількість вакцинованих є інформацієї тільки в розрізі вікових груп2 Для принципу Парето не важливо кількість вакцинованих( або важливо,але тоді він і формуватись буде на інших данних)



Бачу що Ви розумієте що для того щоб в РФ був результат з 32% - треба було вакцинувати тільки пенсіонерів. А от коли доходить до то зараження Ви ігноруєте те що заражаються всі підряд, а не виключно пенсіонери.

Де тут логіка? Бачу що Ви розумієте що для того щоб в РФ був результат з 32% - треба було вакцинувати тільки пенсіонерів. А от коли доходить до то зараження Ви ігноруєте те що заражаються всі підряд, а не виключно пенсіонери.Де тут логіка? IgA Повідомлень: 793 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 19:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: а связь то какая? а связь то какая?

А? Что?

Я ж написал, что наша ирония с коцабов с их 60-80 тысяч в месяц - возможно детский лепет. Наши апрельские рекорды был ещё более посерьёзнее. А? Что?Я ж написал, что наша ирония с коцабов с их 60-80 тысяч в месяц - возможно детский лепет. Наши апрельские рекорды был ещё более посерьёзнее. Hotab

Повідомлень: 4840 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 19:45 fler написав: Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу. Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу.



Флер, на Вашем же графике видно что при таком же количестве зараженных, смертность гораздо меньше. При чем тут дала вообще, заражаются по календарю чтоли?

От себя еще добавлю что еще и локдауна и масок нет.

Вы на полном серьезе это заявляете или Вам нужно набить определенно количество постов, всеравно какого смысла? Потому что это попахивает легкой умственной отсталостью Флер, на Вашем же графике видно что при таком же количестве зараженных, смертность гораздо меньше. При чем тут дала вообще, заражаются по календарю чтоли?От себя еще добавлю что еще и локдауна и масок нет.Вы на полном серьезе это заявляете или Вам нужно набить определенно количество постов, всеравно какого смысла? Потому что это попахивает легкой умственной отсталостью IgA Повідомлень: 793 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 19:50 IgA написав: budivelnik написав: 1 Для мене кількість вакцинованих є інформацієї тільки в розрізі вікових груп

2 Для принципу Парето не важливо кількість вакцинованих( або важливо,але тоді він і формуватись буде на інших данних) 1 Для мене кількість вакцинованих є інформацієї тільки в розрізі вікових груп2 Для принципу Парето не важливо кількість вакцинованих( або важливо,але тоді він і формуватись буде на інших данних) Бачу що Ви розумієте що для того щоб в РФ був результат з 32% - треба було вакцинувати тільки пенсіонерів. А от коли доходить до то зараження Ви ігноруєте те що заражаються всі підряд, а не виключно пенсіонери.

Де тут логіка? Бачу що Ви розумієте що для того щоб в РФ був результат з 32% - треба було вакцинувати тільки пенсіонерів. А от коли доходить до то зараження Ви ігноруєте те що заражаються всі підряд, а не виключно пенсіонери.Де тут логіка? Пояснюю ще раз для адептів чудотворниої вакцини

1 Для мене ( і будь-кого іншого, з зачатками логіки) сам відсоток провакцинованих - це ні про що .

2 Якщо в Україні провакцинувати на 100% групу 0-60 і це буде становити 70% від загальної кількості населення...то це ніяк не відібється на статистиці...бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення....

До речі - знову працює щось наближено подібне до принципу ПАРЕТО....

70% населення=18% смертей

30% населення=82% смертей. Пояснюю ще раз для адептів чудотворниої вакцини1 Для мене ( і будь-кого іншого, з зачатками логіки) сам2 Якщо в Україні провакцинувати на 100% групу 0-60 і це буде становити 70% від загальної кількості населення...то це ніяк не відібється на статистиці...бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення....До речі - знову працює щось наближено подібне до принципу ПАРЕТО....70% населення=18% смертей30% населення=82% смертей. budivelnik

Повідомлень: 25059 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 19:50 fler Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке? roberto dark

Повідомлень: 542 З нами з: 04.06.19 Подякував: 102 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3805380638073808> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7745 8724167

ЛОБ Вів 28 вер, 2021 11:58