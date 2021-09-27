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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3805380638073808

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:55

  IgA написав:
  fler написав:Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу.


Флер, на Вашем же графике видно что при таком же количестве зараженных, смертность гораздо меньше. При чем тут дала вообще, заражаются по календарю чтоли?
От себя еще добавлю что еще и локдауна и масок нет.
Вы на полном серьезе это заявляете или Вам нужно набить определенно количество постов, всеравно какого смысла? Потому что это попахивает легкой умственной отсталостью


Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?
Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?
Вы заметили, что я здесь никому диагнозы не ставлю?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:57

  roberto dark написав:fler Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?


Прямо не финанс.юа, а финстаграм :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:59

  budivelnik написав:бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення...


Чому тоді Ви стверджуєте що 40% перехворілих забезпечать біля 70% смертей? Тим більше що 40% теж досить сумнівна цифра.
Є якісь данні про те що квід заражає вибірково пенсіонерів, крім того що Вам так здається? Тим більше цифра по тих хто перехворів точно, з симтомами і тому потрапив у офіційну статистику значно менше цих 40.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:02

  roberto dark написав:fler Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?

та я тоже, графиков не вижу :shock:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:03

  fler написав:Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?
Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?


Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?
Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:05

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а связь то какая?

А? Что?
Я ж написал, что наша ирония с коцабов с их 60-80 тысяч в месяц - возможно детский лепет. Наши апрельские рекорды был ещё более посерьёзнее.

то апрельский но у нас, а то летний, но уних. У нас есть привязка к сезонности соплей. У них - непонятно что. И пока никто не дал внятного ответа.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:07

  zРадио написав:
  roberto dark написав:fler Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?


Прямо не финанс.юа, а финстаграм :mrgreen:


Просмотр окончен, благодарю за внимание. Это был маленький тест 8)
Фото мое, прошлогоднее.
fler
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