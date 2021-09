Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 38063807380838093810> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Вів 28 вер, 2021 19:55 IgA написав: fler написав: Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу. Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу.



Флер, на Вашем же графике видно что при таком же количестве зараженных, смертность гораздо меньше. При чем тут дала вообще, заражаются по календарю чтоли?

От себя еще добавлю что еще и локдауна и масок нет.

Вы на полном серьезе это заявляете или Вам нужно набить определенно количество постов, всеравно какого смысла? Потому что это попахивает легкой умственной отсталостью Флер, на Вашем же графике видно что при таком же количестве зараженных, смертность гораздо меньше. При чем тут дала вообще, заражаются по календарю чтоли?От себя еще добавлю что еще и локдауна и масок нет.Вы на полном серьезе это заявляете или Вам нужно набить определенно количество постов, всеравно какого смысла? Потому что это попахивает легкой умственной отсталостью



Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?

Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?

Вы заметили, что я здесь никому диагнозы не ставлю? Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?Вы заметили, что я здесь никому диагнозы не ставлю? fler

Додано: Вів 28 вер, 2021 19:57 roberto dark написав: fler Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке? Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?



Прямо не финанс.юа, а финстаграм Прямо не финанс.юа, а финстаграм zРадио

Додано: Вів 28 вер, 2021 19:59 budivelnik написав: бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення... бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення...



Чому тоді Ви стверджуєте що 40% перехворілих забезпечать біля 70% смертей? Тим більше що 40% теж досить сумнівна цифра.

Додано: Вів 28 вер, 2021 20:02 roberto dark написав: fler Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке? Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?

Додано: Вів 28 вер, 2021 20:03 fler написав: Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?

Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже? Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?

Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже? Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?



Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?

Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.





fler написав: На жаль, багатьом з них не дано зрозуміти навіть простих речей, оскільки вони не здатні мислити ані широко, ані глибоко, ані логічно На жаль, багатьом з них не дано зрозуміти навіть простих речей, оскільки вони не здатні мислити ані широко, ані глибоко, ані логічно



Вы заметили, что я здесь никому диагнозы не ставлю?



Додано: Вів 28 вер, 2021 20:05 Hotab написав: Ромасик написав: а связь то какая? а связь то какая?

А? Что?

Я ж написал, что наша ирония с коцабов с их 60-80 тысяч в месяц - возможно детский лепет. Наши апрельские рекорды был ещё более посерьёзнее. А? Что?Я ж написал, что наша ирония с коцабов с их 60-80 тысяч в месяц - возможно детский лепет. Наши апрельские рекорды был ещё более посерьёзнее.

Додано: Вів 28 вер, 2021 20:07 zРадио написав: roberto dark написав: fler Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке? Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?



Прямо не финанс.юа, а финстаграм Прямо не финанс.юа, а финстаграм



Просмотр окончен, благодарю за внимание. Это был маленький тест

Фото мое, прошлогоднее. Просмотр окончен, благодарю за внимание. Это был маленький тестФото мое, прошлогоднее. fler

Повідомлень: 2094 З нами з: 07.08.09 Подякував: 626 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 20:11 IgA написав: budivelnik написав: Пояснюю ще раз для адептів чудотворниої вакцини

1 Для мене ( і будь-кого іншого, з зачатками логіки) сам відсоток провакцинованих - це ні про що .

2 Якщо в Україні провакцинувати на 100% групу 0-60 і це буде становити 70% від загальної кількості населення...то це ніяк не відібється на статистиці...бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення....

До речі - знову працює щось наближено подібне до принципу ПАРЕТО....

70% населення=18% смертей

30% населення=82% смертей. Пояснюю ще раз для адептів чудотворниої вакцини1 Для мене ( і будь-кого іншого, з зачатками логіки) сам2 Якщо в Україні провакцинувати на 100% групу 0-60 і це буде становити 70% від загальної кількості населення...то це ніяк не відібється на статистиці...бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення....До речі - знову працює щось наближено подібне до принципу ПАРЕТО....70% населення=18% смертей30% населення=82% смертей. Чому тоді Ви стверджуєте що 40% перехворілих забезпечать біля 70% смертей? Тим більше що 40% теж досить сумнівна цифра.

Є якісь данні про те що квід заражає вибірково пенсіонерів, крім того що Вам так здається? Тим більше цифра по тих хто перехворів точно, з симтомами і тому потрапив у офіційну статистику значно менше цих 40. Чому тоді Ви стверджуєте що 40% перехворілих забезпечать біля 70% смертей? Тим більше що 40% теж досить сумнівна цифра.Є якісь данні про те що квід заражає вибірково пенсіонерів, крім того що Вам так здається? Тим більше цифра по тих хто перехворів точно, з симтомами і тому потрапив у офіційну статистику значно менше цих 40. Я бачу уважність - це не Ваша сильна сторона

1 По неофіційній інформації кількість перехворівших в Україні становить 30-40%

2 Повністю відсутня інформація по тому в яких вікових групах -скільки перехворіло

3 Якщо ми щось прогнозуємо(припускаємо) - то в цих прогнозах(припущеннях) завжди є якийсь допуск точності...

В ЛАДа допуск точності - 10 разів

В мене допуск точності 30%

4 Для того щоб мене критикувати за неточності...треба спочатку привести більш точні ніж в мене припущення

5 Не треба змішувати в купу - перехворіли і вакциновані, тим більше що перехворівші можуть бути вакцинованими і навпаки



Висновок

Я , виходячи з власного досвіду попередніх успішних припущень в різних галузях , які виявились точнішими ніж у 95% населення, і використовуючи алгоритми логічних розглядів які дозволили мені досягнути успіху...

ПРИПУСКАЮ

Перше - станом на сьогодні перехворіло 30+% населення

Друге - станом на сьогодні померло 70% тих хто мав померти від ковіду

Третє - два місяці тому ми мали пік середньодобових летальних випадків і після цього йде падіння всі два місяці і буде продовжуватись ще 16 місяців...

Четверте - Через 540 днів, наше керівництво повністю перестане згадувати про ковід,як хворобу яка загрожуватиме локдаунами. Я бачу уважність - це не Ваша сильна сторона1 По неофіційній інформації кількість перехворівших в Україні становить 30-40%2 Повністю відсутня інформація по тому в яких вікових групах -скільки перехворіло3 Якщо ми щось- то в цих прогнозах(припущеннях) завжди є якийсь допуск точності...В ЛАДа допуск точності - 10 разівВ мене допуск точності 30%4 Для того щоб мене критикувати за неточності...треба спочатку привести більш точні ніж в мене припущення5 Не треба змішувати в купу - перехворіли і вакциновані, тим більше що перехворівші можуть бути вакцинованими і навпакиВисновокЯ , виходячи з власного досвіду попередніх успішних припущень в різних галузях , які виявились точнішими ніж у 95% населення, і використовуючи алгоритми логічних розглядів які дозволили мені досягнути успіху...ПРИПУСКАЮПерше - станом на сьогодні перехворіло 30+% населенняДруге - станом на сьогодні померло 70% тих хто мав померти від ковідуТретє - два місяці тому ми мали пік середньодобових летальних випадків і після цього йде падіння всі два місяці і буде продовжуватись ще 16 місяців...Четверте - Через 540 днів, наше керівництво повністю перестане згадувати про ковід,як хворобу яка загрожуватиме локдаунами. budivelnik

Додано: Вів 28 вер, 2021 20:15 IgA написав: fler написав: Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?

Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже? Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?

Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже? Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?

Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?

Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.

Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.

C Данией и Швецией как раз все норм. Можно бы даже это на вакцину списать. Хотя и без вакцины было норм. Как в Украине. В отличии от мелкобритов.

Додано: Вів 28 вер, 2021 20:24 Ромасик написав: IgA написав: fler написав: Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?

Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже? Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?

Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже? Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?

Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?

Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.

Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.

C Данией и Швецией как раз все норм. Можно бы даже это на вакцину списать. Хотя и без вакцины было норм. Как в Украине. В отличии от мелкобритов.

Низкая смертность - потому что научились лечить корону и лечат? C Данией и Швецией как раз все норм. Можно бы даже это на вакцину списать. Хотя и без вакцины было норм. Как в Украине. В отличии от мелкобритов.Низкая смертность - потому что научились лечить корону и лечат?

А в РФ никак не научатся? ))) Неназванные хакеры протоколы открытые украсть не могут? )))))) А в РФ никак не научатся? ))) Неназванные хакеры протоколы открытые украсть не могут? )))))) stm

