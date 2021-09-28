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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:55
IgA написав: fler написав:
Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу.
Флер, на Вашем же графике видно что при таком же количестве зараженных, смертность гораздо меньше. При чем тут дала вообще, заражаются по календарю чтоли?
От себя еще добавлю что еще и локдауна и масок нет.
Вы на полном серьезе это заявляете или Вам нужно набить определенно количество постов, всеравно какого смысла? Потому что это попахивает легкой умственной отсталостью
Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?
Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?
Вы заметили, что я здесь никому диагнозы не ставлю?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:57
roberto dark написав:fler
Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?
Прямо не финанс.юа, а финстаграм
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:59
budivelnik написав:
бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення...
Чому тоді Ви стверджуєте що 40% перехворілих забезпечать біля 70% смертей? Тим більше що 40% теж досить сумнівна цифра.
Є якісь данні про те що квід заражає вибірково пенсіонерів, крім того що Вам так здається? Тим більше цифра по тих хто перехворів точно, з симтомами і тому потрапив у офіційну статистику значно менше цих 40.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:02
roberto dark написав:fler
Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?
та я тоже, графиков не вижу
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:03
fler написав:
Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?
Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?
Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?
Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.
fler написав:
На жаль, багатьом з них не дано зрозуміти навіть простих речей, оскільки вони не здатні мислити ані широко, ані глибоко, ані логічно
Вы заметили, что я здесь никому диагнозы не ставлю?
заметил
Востаннє редагувалось IgA
в Вів 28 вер, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:05
Hotab написав: Ромасик написав:
а связь то какая?
А? Что?
Я ж написал, что наша ирония с коцабов с их 60-80 тысяч в месяц - возможно детский лепет. Наши апрельские рекорды был ещё более посерьёзнее.
то апрельский но у нас, а то летний, но уних. У нас есть привязка к сезонности соплей. У них - непонятно что. И пока никто не дал внятного ответа.
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:07
zРадио написав: roberto dark написав:fler
Нескромный вопрос...А это вы на новой аватарке?
Прямо не финанс.юа, а финстаграм
Просмотр окончен, благодарю за внимание. Это был маленький тест
Фото мое, прошлогоднее.
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fler
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:11
IgA написав: budivelnik написав:
Пояснюю ще раз для адептів чудотворниої вакцини
1 Для мене ( і будь-кого іншого, з зачатками логіки) сам відсоток провакцинованих
- це ні про що
.
2 Якщо в Україні провакцинувати на 100% групу 0-60 і це буде становити 70% від загальної кількості населення...то це ніяк не відібється на статистиці...бо 82% помираючих від ковіду знаходяться в групі 65+..яка становить 30% населення....
До речі - знову працює щось наближено подібне до принципу ПАРЕТО....
70% населення=18% смертей
30% населення=82% смертей.
Чому тоді Ви стверджуєте що 40% перехворілих забезпечать біля 70% смертей? Тим більше що 40% теж досить сумнівна цифра.
Є якісь данні про те що квід заражає вибірково пенсіонерів, крім того що Вам так здається? Тим більше цифра по тих хто перехворів точно, з симтомами і тому потрапив у офіційну статистику значно менше цих 40.
Я бачу уважність - це не Ваша сильна сторона
1 По неофіційній інформації кількість перехворівших в Україні становить 30-40%
2 Повністю відсутня інформація по тому в яких вікових групах -скільки перехворіло
3 Якщо ми щось прогнозуємо(припускаємо)
- то в цих прогнозах(припущеннях) завжди є якийсь допуск точності...
В ЛАДа допуск точності - 10 разів
В мене допуск точності 30%
4 Для того щоб мене критикувати за неточності...треба спочатку привести більш точні ніж в мене припущення
5 Не треба змішувати в купу - перехворіли і вакциновані, тим більше що перехворівші можуть бути вакцинованими і навпаки
Висновок
Я , виходячи з власного досвіду попередніх успішних припущень в різних галузях , які виявились точнішими ніж у 95% населення, і використовуючи алгоритми логічних розглядів які дозволили мені досягнути успіху...
ПРИПУСКАЮ
Перше - станом на сьогодні перехворіло 30+% населення
Друге - станом на сьогодні померло 70% тих хто мав померти від ковіду
Третє - два місяці тому ми мали пік середньодобових летальних випадків і після цього йде падіння всі два місяці і буде продовжуватись ще 16 місяців...
Четверте - Через 540 днів, наше керівництво повністю перестане згадувати про ковід,як хворобу яка загрожуватиме локдаунами.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:15
IgA написав: fler написав:
Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?
Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?
Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?
Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.
C Данией и Швецией как раз все норм. Можно бы даже это на вакцину списать. Хотя и без вакцины было норм. Как в Украине. В отличии от мелкобритов.
Низкая смертность - потому что научились лечить корону и лечат?
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:24
Ромасик написав: IgA написав: fler написав:
Вы не учитываете, что год назад не было такого кол-ва вакцинированных?
Может попробуете поразмыслить над этим шире и глубже?
Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?
Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.
C Данией и Швецией как раз все норм. Можно бы даже это на вакцину списать. Хотя и без вакцины было норм. Как в Украине. В отличии от мелкобритов.
Низкая смертность - потому что научились лечить корону и лечат?
А в РФ никак не научатся? ))) Неназванные хакеры протоколы открытые украсть не могут? ))))))
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