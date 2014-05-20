Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 20:26
IgA написав:
Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?
Вижу, что с таким количеством вакцинированных и переболевших коллективный иммунитет уже должен работать, как папа Карло.
IgA написав:
Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.
На Финляндию смотрю. И думаю, с чего бы это они вдруг отказались публиковать статистику? Ведь с их 62+% вакцинированных двумя дозами все должно только улучшаться
https://www.slovoidilo.ua/2021/09/28/no ... vid-xvoryx
fler
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:26
budivelnik написав:
Припускаю:
Друге - станом на сьогодні померло 70% тих хто мав померти від ковіду
Ну так и "прыпускайте" на здоровье. Только какое отношение ваши припуски имеют к истине?))) И тем более, чтобы этими припусками оперировать в выборе дальнейших решений.
budivelnik написав:
4 Для того щоб мене критикувати за неточності...треба спочатку привести більш точні ніж в мене припущення
Это кто сказал?? Нельзя на очевидный бред говорить "бред"?))
budivelnik написав:
два місяці тому ми мали пік середньодобових летальних випадків
Пик был в апреле.
budivelnik написав:
після цього йде падіння всі два місяці
Да, после апреля, падиння до июля. Затем плавный рост. В сентябре хороший рост.
budivelnik написав:
і буде продовжуватись ще 16 місяців...
Не хотелось бы.
budivelnik написав:
Через 540 днів, наше керівництво повністю перестане згадувати про ковід,як хворобу яка загрожуватиме локдаунами.
Не исключено. Вопрос только в том, потеряем ЕЩЕ одну сотню-вторую тысяч украинцев , или нет. Одна уже есть.
Востаннє редагувалось
Hotab
в Вів 28 вер, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:26
stm написав:
А в РФ никак не научатся? ))) Неназванные хакеры протоколы открытые украсть не могут? ))))))
в РФ пока борются со страшным вирусом, то и о протестах как-то не слышно
Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:29
fler написав: IgA написав:
Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?
Вижу, что с таким количеством вакцинированных и переболевших коллективный иммунитет уже должен работать, как папа Карло.
коллективный иммунитет сработает только если всю страну закрыть и провакцинировать за одну неделю. Голубовська (с)
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:39
дата _____середньодобова кількість смертей в місяць
03-20 _____ 1 04-20 _____ 9 05-20 ____ 14 06-20 ____ 14 07-20 ____ 17 08-20 ____ 28 09-20 ____ 51 10-20 ___ 102 11-20 ___ 172 12-20 ___ 192 01-21 ___ 130 02-21 ___ 112 03-21 ___ 227 04-21 ___ 359 05-21 ___ 197 06-21 ____ 51 07-21 ____ 17 08-21 ____ 28 09-21 ____ 52 дата___середньодобова з початку епідемії до дати 31.03.2020 _____ 2 30.04.2020 _____ 7 31.05.2020 ____ 11 30.06.2020 ____ 12 31.07.2020 ____ 13 31.08.2020 ____ 16 30.09.2020 ____ 22 31.10.2020 ____ 33 30.11.2020 ____ 49 31.12.2020 ____ 66 31.01.2021 ____ 72 28.02.2021 ____ 76 31.03.2021 ____ 89 30.04.2021 ___ 110 31.05.2021 ___ 116 30.06.2021 ___ 116 31.07.2021 ___ 112 31.08.2021 ___ 106 15.09.2021 ___ 101
budivelnik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:42
03-21 ___ 227
04-21 ___ 359 05-21 ___ 197
Вот-вот. Пик три месяца здесь. И не надо нам тут врать)).
budivelnik написав:
09-21 ____ 52
Не соврешь, не проживёшь - девиз Будивельныка.
2073 за 28 дней. Это 74
budivelnik написав:
15.09.2021 ___ 101
Ку-ку. Доброе утро. Сегодня 28-е))
Не хочется на 28-е, да?? Не такая красивая цифра?
Hotab
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:50
Деякі дебілоїди...не будемо показувати на них пальцями - не в стані побачити що в мене таблиці з останньою датою 15-09-21...
Те що до 28-09-21 щось могло змінитись - дебілам недоступно.. ПС Можете банити..от тільки за що 1 Я нікого не назвав, а значить нікого не образив Так що залишається-причина ЗАНУДСТВО... от тільки коли за дебілізм почнете? Як на мене - це ефективніше буде.
budivelnik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:56
fler написав:
Вижу, что с таким количеством вакцинированных и переболевших коллективный иммунитет уже должен работать, как папа Карло.
Ну так и работает, масок почти нет, музеи, выставки открыты, проводят концерты. А большинство заболевших - невакцинированные подростки, подводят процент иммунизации к заветным 87% вдобавок к 70% вакцинированых.
fler написав:
На Финляндию смотрю. И думаю, с чего бы это они вдруг отказались публиковать статистику? Ведь с их 62+% вакцинированных двумя дозами все должно только улучшаться
Так я про Финляндию и не упоминал, только Швецию и Данию Финны они очень скрытные и подозрительные. Я тоже не верю что у них нет вспышки ковида, даже их проценту вакцинации не доверяю
IgA
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Додано: Вів 28 вер, 2021 21:01
budivelnik написав:
ПРИПУСКАЮ
Перше - станом на сьогодні перехворіло 30+% населення
Друге - станом на сьогодні померло 70% тих хто мав померти від ковіду
Та припускайте на здоров'я, у нас тут не конкурс прогнозів, я не зобов'язаний робити те саме.
Ви забули з чого все почалося? Річ йшла про вартість вакцинації. По кількості померлих ми зійшлися що 70% вже померлих це припущення. А по еффективності вакцинації нічого крім "сам дурак" від Вас не було. Тобто всі ті розрахунки, засновані на припущенні, вартість вакцинації завищена, на виході сміття.
IgA
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Додано: Вів 28 вер, 2021 21:15
IgA написав:
на виході сміття.
Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші..
Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру...
Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона є
вік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
Запрошую до дискусії
Темою якої є
На скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша?
Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти
budivelnik
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