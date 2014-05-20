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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3807380838093810>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:26

  IgA написав:Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?


Вижу, что с таким количеством вакцинированных и переболевших коллективный иммунитет уже должен работать, как папа Карло.

  IgA написав:Для сравнения можете наложить на прошлый год графики заболеваемости из Швеции или Дании, там тоже из графика выбились, не успевают за календарем.


На Финляндию смотрю. И думаю, с чего бы это они вдруг отказались публиковать статистику? Ведь с их 62+% вакцинированных двумя дозами все должно только улучшаться :roll:
https://www.slovoidilo.ua/2021/09/28/no ... vid-xvoryx
fler
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Припускаю:
Друге - станом на сьогодні померло 70% тих хто мав померти від ковіду


Ну так и "прыпускайте" на здоровье. Только какое отношение ваши припуски имеют к истине?))) И тем более, чтобы этими припусками оперировать в выборе дальнейших решений.
  budivelnik написав:4 Для того щоб мене критикувати за неточності...треба спочатку привести більш точні ніж в мене припущення

Это кто сказал?? Нельзя на очевидный бред говорить "бред"?))


  budivelnik написав:два місяці тому ми мали пік середньодобових летальних випадків

Пик был в апреле.
  budivelnik написав:після цього йде падіння всі два місяці

Да, после апреля, падиння до июля. Затем плавный рост. В сентябре хороший рост.
  budivelnik написав:і буде продовжуватись ще 16 місяців...

Не хотелось бы.
  budivelnik написав:Через 540 днів, наше керівництво повністю перестане згадувати про ковід,як хворобу яка загрожуватиме локдаунами.

Не исключено. Вопрос только в том, потеряем ЕЩЕ одну сотню-вторую тысяч украинцев , или нет. Одна уже есть.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:26

  stm написав:А в РФ никак не научатся? ))) Неназванные хакеры протоколы открытые украсть не могут? ))))))

в РФ пока борются со страшным вирусом, то и о протестах как-то не слышно :wink:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:29

  fler написав:
  IgA написав:Вижу что при высокой заболеваемости низкая смертность? А что видите Вы?


Вижу, что с таким количеством вакцинированных и переболевших коллективный иммунитет уже должен работать, как папа Карло.

коллективный иммунитет сработает только если всю страну закрыть и провакцинировать за одну неделю. Голубовська (с)
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:39

трошки статистики

дата _____середньодобова кількість смертей в місяць
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17
08-20 ____ 28
09-20 ____ 51
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ 192
01-21 ___ 130
02-21 ___ 112
03-21 ___ 227
04-21 ___ 359
05-21 ___ 197
06-21 ____ 51
07-21 ____ 17
08-21 ____ 28
09-21 ____ 52
дата___середньодобова з початку епідемії до дати
31.03.2020 _____ 2
30.04.2020 _____ 7
31.05.2020 ____ 11
30.06.2020 ____ 12
31.07.2020 ____ 13
31.08.2020 ____ 16
30.09.2020 ____ 22
31.10.2020 ____ 33
30.11.2020 ____ 49
31.12.2020 ____ 66
31.01.2021 ____ 72
28.02.2021 ____ 76
31.03.2021 ____ 89
30.04.2021 ___ 110
31.05.2021 ___ 116
30.06.2021 ___ 116
31.07.2021 ___ 112
31.08.2021 ___ 106
15.09.2021 ___ 101
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:42

03-21 ___ 227
04-21 ___ 359
05-21 ___ 197


Вот-вот. Пик три месяца здесь. И не надо нам тут врать)).

  budivelnik написав:09-21 ____ 52

Не соврешь, не проживёшь - девиз Будивельныка.


2073 за 28 дней. Это 74
  budivelnik написав:15.09.2021 ___ 101

Ку-ку. Доброе утро. Сегодня 28-е))
Не хочется на 28-е, да?? Не такая красивая цифра? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:50

Деякі дебілоїди...не будемо показувати на них пальцями - не в стані побачити що в мене таблиці з останньою датою 15-09-21...
Те що до 28-09-21 щось могло змінитись - дебілам недоступно..
ПС
Можете банити..от тільки за що
1 Я нікого не назвав, а значить нікого не образив
Так що залишається-причина ЗАНУДСТВО...
от тільки коли за дебілізм почнете?
Як на мене - це ефективніше буде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:56

  fler написав:Вижу, что с таким количеством вакцинированных и переболевших коллективный иммунитет уже должен работать, как папа Карло.


Ну так и работает, масок почти нет, музеи, выставки открыты, проводят концерты. А большинство заболевших - невакцинированные подростки, подводят процент иммунизации к заветным 87% вдобавок к 70% вакцинированых.

  fler написав:На Финляндию смотрю. И думаю, с чего бы это они вдруг отказались публиковать статистику? Ведь с их 62+% вакцинированных двумя дозами все должно только улучшаться


Так я про Финляндию и не упоминал, только Швецию и Данию Финны они очень скрытные и подозрительные. Я тоже не верю что у них нет вспышки ковида, даже их проценту вакцинации не доверяю :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:01

  budivelnik написав:ПРИПУСКАЮ
Перше - станом на сьогодні перехворіло 30+% населення
Друге - станом на сьогодні померло 70% тих хто мав померти від ковіду


Та припускайте на здоров'я, у нас тут не конкурс прогнозів, я не зобов'язаний робити те саме.

Ви забули з чого все почалося? Річ йшла про вартість вакцинації. По кількості померлих ми зійшлися що 70% вже померлих це припущення. А по еффективності вакцинації нічого крім "сам дурак" від Вас не було. Тобто всі ті розрахунки, засновані на припущенні, вартість вакцинації завищена, на виході сміття.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:на виході сміття.
Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші..
Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру...
Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона є
вік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526

Запрошую до дискусії
Темою якої є
На скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша?
Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти
budivelnik
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