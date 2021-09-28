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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3807380838093810 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Вів 28 вер, 2021 21:25 budivelnik написав: Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти

А чому я маю їх приводити? Ви ж не приводите якісь аргументовані цифри чи докази що вакцинація для группи молодше 60 приносить більше шкоди ніж користі. Всі мої контраргументи тупо ігноруєте. А від мене чомусь вимагаєте розрахунки, що вакцинація коштує менше ніж Ви нарахували. А чому я маю їх приводити? Ви ж не приводите якісь аргументовані цифри чи докази що вакцинація для группи молодше 60 приносить більше шкоди ніж користі. Всі мої контраргументи тупо ігноруєте. А від мене чомусь вимагаєте розрахунки, що вакцинація коштує менше ніж Ви нарахували. IgA Повідомлень: 797 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 21:27 IgA написав: budivelnik написав: Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші..

Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру...

Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона є

вік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $

0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573

10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537

20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988

30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672

40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111

50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315

60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362

70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896

80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198

90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526



Запрошую до дискусії

Темою якої є

На скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша?

Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші..Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру...Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона євік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 888757310-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 548053720-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 96398830-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 31967240-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 10411150-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 3431560-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 1336270-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 689680-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 619890+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526Запрошую до дискусіїТемою якої єНа скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша?Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти

А чому я маю їх приводити? Ви ж не приводите якісь аргументовані цифри чи докази що вакцинація для группи молодше 60 приносить більше шкоди ніж користі. Всі мої контраргументи тупо ігноруєте. А від мене чомусь вимагаєте розрахунки, що вакцинація коштує менше ніж Ви нарахували. А чому я маю їх приводити? Ви ж не приводите якісь аргументовані цифри чи докази що вакцинація для группи молодше 60 приносить більше шкоди ніж користі. Всі мої контраргументи тупо ігноруєте. А від мене чомусь вимагаєте розрахунки, що вакцинація коштує менше ніж Ви нарахували. Як які?

Ті які я назву сміттям і покручу пальцем коло скроні...

Але виявляється ви й того зробити не можете..то ви двірник,якому всюди ввижається сміття...тоді брись підмітати і не влазь в серьозні розмови. Як які?Ті які я назву сміттям і покручу пальцем коло скроні...Але виявляється ви й того зробити не можете..то ви двірник,якому всюди ввижається сміття...тоді брись підмітати і не влазь в серьозні розмови. budivelnik

Повідомлень: 25066 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 21:27 budivelnik написав: IgA написав: на виході сміття. на виході сміття. Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші..

Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру...

Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона є

вік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $

0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573

10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537

20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988

30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672

40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111

50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315

60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362

70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896

80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198

90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526



Запрошую до дискусії

Темою якої є

На скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша?

Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші..Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру...Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона євік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 888757310-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 548053720-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 96398830-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 31967240-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 10411150-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 3431560-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 1336270-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 689680-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 619890+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526Запрошую до дискусіїТемою якої єНа скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша?Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти

А как вы считаете новый интересный показатель вартість одного врятованого. Я уже вам на цитаты разбираю. Таких новых показателей на уровне своего интуитивного и общегруппового среднего вы выдаёте каждый месяц )))) А как вы считаете новый интересный показатель вартість одного врятованого. Я уже вам на цитаты разбираю. Таких новых показателей на уровне своего интуитивного и общегруппового среднего вы выдаёте каждый месяц )))) stm

Повідомлень: 3073 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 21:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: А как вы считаете новый интересный показатель вартість одного врятованого. А как вы считаете новый интересный показатель вартість одного врятованого. Є два варіанти

Перший йдете по форуму назад - і там знаходите

Другий - питаєте в нашого сміттяра

Є ще третій, попросити щоб я пояснив...але чим більше я пояснюю-тим більше мавпочки насміхаються..Тому не хочу ще й вас в їх компанію відправляти. Є два варіантиПерший йдете по форуму назад - і там знаходитеДругий - питаєте в нашого сміттяраЄ ще третій, попросити щоб я пояснив...але чим більше я пояснюю-тим більше мавпочки насміхаються..Тому не хочу ще й вас в їх компанію відправляти. budivelnik

Повідомлень: 25066 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 21:32 budivelnik написав: Але виявляється ви й того зробити не можете..то ви двірник,якому всюди ввижається сміття...тоді брись підмітати і не влазь в серьозні розмови. Але виявляється ви й того зробити не можете..то ви двірник,якому всюди ввижається сміття...тоді брись підмітати і не влазь в серьозні розмови.



Ну тоді і Ви не починайте розмови про імунітет та ефективність вакцинації, якщо Ви в цьому нічого не розумієте Ну тоді і Ви не починайте розмови про імунітет та ефективність вакцинації, якщо Ви в цьому нічого не розумієте IgA Повідомлень: 797 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3807380838093810 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 28 вер, 2021 11:58