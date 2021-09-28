budivelnik написав:
Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші..
Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру...
Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона є
вік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
Запрошую до дискусії
Темою якої є
На скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша?
Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти