budivelnik написав:Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти
А чому я маю їх приводити? Ви ж не приводите якісь аргументовані цифри чи докази що вакцинація для группи молодше 60 приносить більше шкоди ніж користі. Всі мої контраргументи тупо ігноруєте. А від мене чомусь вимагаєте розрахунки, що вакцинація коштує менше ніж Ви нарахували.
budivelnik написав:Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші.. Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру... Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона є вік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $ 0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573 10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537 20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988 30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672 40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111 50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315 60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362 70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896 80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198 90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
Запрошую до дискусії Темою якої є На скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша? Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти
А чому я маю їх приводити? Ви ж не приводите якісь аргументовані цифри чи докази що вакцинація для группи молодше 60 приносить більше шкоди ніж користі. Всі мої контраргументи тупо ігноруєте. А від мене чомусь вимагаєте розрахунки, що вакцинація коштує менше ніж Ви нарахували.
Як які? Ті які я назву сміттям і покручу пальцем коло скроні... Але виявляється ви й того зробити не можете..то ви двірник,якому всюди ввижається сміття...тоді брись підмітати і не влазь в серьозні розмови.
Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші.. Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру... Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона є вік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $ 0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573 10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537 20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988 30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672 40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111 50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315 60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362 70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896 80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198 90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
Запрошую до дискусії Темою якої є На скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша? Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти
А как вы считаете новый интересный показатель вартість одного врятованого. Я уже вам на цитаты разбираю. Таких новых показателей на уровне своего интуитивного и общегруппового среднего вы выдаёте каждый месяц ))))
stm написав:А как вы считаете новый интересный показатель вартість одного врятованого.
Є два варіанти Перший йдете по форуму назад - і там знаходите Другий - питаєте в нашого сміттяра Є ще третій, попросити щоб я пояснив...але чим більше я пояснюю-тим більше мавпочки насміхаються..Тому не хочу ще й вас в їх компанію відправляти.
budivelnik написав:Але виявляється ви й того зробити не можете..то ви двірник,якому всюди ввижається сміття...тоді брись підмітати і не влазь в серьозні розмови.
Ну тоді і Ви не починайте розмови про імунітет та ефективність вакцинації, якщо Ви в цьому нічого не розумієте
Я починаю розмови навколо статистики , принципу Парето , теорії ймовірності, способів визначення ефективності виходячи з наданих виробником цифр, обробку існуючих летальних випадків в привязці до дати(віку/статі).. Як бачите я як риба в воді у своїй стихії... А от коли людина всюди бачить сміття, то навіть з дипломом імунолога - вона все одно сміттяр.
IgA написав:бачите, не 16 доларів, мінус 37% до точності розрахунків
А вакцина сама доставляється до місця вакцинації,сама оплачує склад де зберігається, саме коле себе два рази і не платить за цю роботу нікому+на 100% використовується... І скільки там залишилось з мінус 37%? Мінус 10% ? Ну поділіть мої цифри на 1,1...може допоможе.. Я навіть не проти щоб Ви поділили їх на 2... Все одно вакцинувати групу 0-50 - економічно недоцільно.
budivelnik написав:мене таблиці з останньою датою 15-09-21...
Та можно было упомянутым вами дебилоидам вообще показать чисто лето. С 1.06.2021 до 31.08.2021 . Вышло бы вообще красивое "плато" на цифре 25 среднесуточных. Им сгодится. Но нам, критически мыслящим,необходимо все цифры,до сегодня. Они известны. И они показывают окончание вашего "падиння" как раз в сентябре )) Да и пик немного не "два місяця тому")))
Вообще, истерика ваша с этими "дебилоиды" не очень подтверждает ваши тезисы о вашей психической устойчивости.
budivelnik написав:Можете банити..от тільки за що 1 Я нікого не назвав, а значить нікого не образив
Та хватит вам ,как шкодливому коту, оправдываться "Я хоть и насрал под кровать, но я зарыл!"
Сделал - будь мужчиной, жди вердикт.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 22:28, всього редагувалось 2 разів.