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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38083809381038113812>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:25

  budivelnik написав:Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти

А чому я маю їх приводити? Ви ж не приводите якісь аргументовані цифри чи докази що вакцинація для группи молодше 60 приносить більше шкоди ніж користі. Всі мої контраргументи тупо ігноруєте. А від мене чомусь вимагаєте розрахунки, що вакцинація коштує менше ніж Ви нарахували.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:27

  IgA написав:
  budivelnik написав:Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші..
Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру...
Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона є
вік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526

Запрошую до дискусії
Темою якої є
На скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша?
Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти

А чому я маю їх приводити? Ви ж не приводите якісь аргументовані цифри чи докази що вакцинація для группи молодше 60 приносить більше шкоди ніж користі. Всі мої контраргументи тупо ігноруєте. А від мене чомусь вимагаєте розрахунки, що вакцинація коштує менше ніж Ви нарахували.
Як які?
Ті які я назву сміттям і покручу пальцем коло скроні...
Але виявляється ви й того зробити не можете..то ви двірник,якому всюди ввижається сміття...тоді брись підмітати і не влазь в серьозні розмови.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:27

  budivelnik написав:
  IgA написав:на виході сміття.
Сміття - це коли дві мавпи кривляючись пробують довести що вони гарніші..
Дискусія це коли один приводить цифру - другий приводить свою цифру...
Тому коли цифру заперечують сильнішим кривлянням - цифрі від цього ні жарко ні холодно вона є
вік_ _ кількість __ померло _вартість 1 врятованого $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526

Запрошую до дискусії
Темою якої є
На скільки вартість вакцинування в перерахунку на одного врятованого - менша?
Які розрахунки можете привести в підтвердження своєї правоти

А как вы считаете новый интересный показатель вартість одного врятованого. Я уже вам на цитаты разбираю. Таких новых показателей на уровне своего интуитивного и общегруппового среднего вы выдаёте каждый месяц ))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:А как вы считаете новый интересный показатель вартість одного врятованого.
Є два варіанти
Перший йдете по форуму назад - і там знаходите
Другий - питаєте в нашого сміттяра
Є ще третій, попросити щоб я пояснив...але чим більше я пояснюю-тим більше мавпочки насміхаються..Тому не хочу ще й вас в їх компанію відправляти.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:32

  budivelnik написав:Але виявляється ви й того зробити не можете..то ви двірник,якому всюди ввижається сміття...тоді брись підмітати і не влазь в серьозні розмови.


Ну тоді і Ви не починайте розмови про імунітет та ефективність вакцинації, якщо Ви в цьому нічого не розумієте :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:37

  IgA написав:
  budivelnik написав:Але виявляється ви й того зробити не можете..то ви двірник,якому всюди ввижається сміття...тоді брись підмітати і не влазь в серьозні розмови.
Ну тоді і Ви не починайте розмови про імунітет та ефективність вакцинації, якщо Ви в цьому нічого не розумієте :D
Я починаю розмови навколо статистики , принципу Парето , теорії ймовірності, способів визначення ефективності виходячи з наданих виробником цифр, обробку існуючих летальних випадків в привязці до дати(віку/статі)..
Як бачите я як риба в воді у своїй стихії...
А от коли людина всюди бачить сміття, то навіть з дипломом імунолога - вона все одно сміттяр.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:44

  budivelnik написав:А от коли людина всюди бачить сміття, то навіть з дипломом імунолога - вона все одно сміттяр.


Так у Ви ж не можете нічого крім припущень надати, а я не займаюся припущеннями. Ви не в воді, Ви у припущеннях )

https://finclub.net/ua/news/ukraina-vyt ... vid19.html

а на закупівлю 38 млн доз вакцин – 10,5 млрд грн коштів держбюджету


бачите, не 16 доларів, мінус 37% до точності розрахунків :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:56

  IgA написав:бачите, не 16 доларів, мінус 37% до точності розрахунків
А вакцина сама доставляється до місця вакцинації,сама оплачує склад де зберігається, саме коле себе два рази і не платить за цю роботу нікому+на 100% використовується...
І скільки там залишилось з мінус 37%? Мінус 10% ?
Ну поділіть мої цифри на 1,1...може допоможе..
Я навіть не проти щоб Ви поділили їх на 2...
Все одно вакцинувати групу 0-50 - економічно недоцільно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:01

  budivelnik написав:А вакцина сама доставляється до місця вакцинації,сама оплачує склад де зберігається, саме коле себе два рази і не платить за цю роботу нікому+на 100% використовується...



За 8 місяців року видатки на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19 становили понад 30 млрд грн.

на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення – 11,8 млрд грн



А коронавріус сам себе полікує?
Про економічну шкоду локдаунів, яким як ми бачимо на прикладі цілого ряду європейських країн ефективно запобігає вакцинація, Ви самі багато чого писали :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:мене таблиці з останньою датою 15-09-21...

Та можно было упомянутым вами дебилоидам вообще показать чисто лето. С 1.06.2021 до 31.08.2021 .
Вышло бы вообще красивое "плато" на цифре 25 среднесуточных. :lol:
Им сгодится. Но нам, критически мыслящим,необходимо все цифры,до сегодня. Они известны. И они показывают окончание вашего "падиння" как раз в сентябре ))
Да и пик немного не "два місяця тому")))

Вообще, истерика ваша с этими "дебилоиды" не очень подтверждает ваши тезисы о вашей психической устойчивости.
:mrgreen:

  budivelnik написав:Можете банити..от тільки за що
1 Я нікого не назвав, а значить нікого не образив

Та хватит вам ,как шкодливому коту, оправдываться "Я хоть и насрал под кровать, но я зарыл!"

Сделал - будь мужчиной, жди вердикт.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 22:28, всього редагувалось 2 разів.
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