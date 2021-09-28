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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3809381038113812>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:А коронавріус сам себе полікує?
Може набєте собі на лобі тату з наступним написом
Будівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осіб
Будівельник категорично проти витрачання часу і грошей на вакцинування групи 0-40 в кількості 19,6 млн осіб
Будівельник не заперечує проти вибіркового вакцинування групи 40-60 в кількості11,7млн осіб..після закінчення вакцинування групи 60+

Домовились?
Щоб ми вже більше не повертались до теми вакцинації...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:10

Будівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осіб


Яма, юрист, придите расскажите что-то ему о принудительной вакцинации. :mrgreen

:
  budivelnik написав:чим більше я пояснюю-тим більше мавпочки насміхаються.


Откуда вы знаете, не читая))
А может вы это...врё..ой, обманываете,что не читаете?? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:13

  budivelnik написав:Домовились?
Щоб ми вже більше не повертались до теми вакцинації...


Давайте ще будівельник набє собі тату
Будівельник не обговорює питання імунітету та ефективності вакцин, в яких він не розбирається
На цьому можна і домовитись :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:16

Довбодятли не розуміють
Навіть якщо вони і є адміністрація під прикриттям ніків...вони більше зацікавлені в моїй тут присутності...ніж в ній зацікавлений я.
Якщо мене забанять - я тільки зрадію, бо в мене зявиться море вільного часу,який мені є куди витрачати з більшою користю ніж пробувати пробитись крізь вузьколобість і тупоголовість насмертьзашуганих.
Так для довідки
Пів року тому - Домінікана
Тиждень тому - Хорватія
В найближчих пару днів - поїду в Одесу...
Потім швидше за все на тиждень махну відмічати свій день народження в Іспанію...і в Іспанію того , що вона не вимагає ні ковідсертифікатів про вакцинацію чи те що перехворів, ні ПЛР тестів, ні тестів на антитіла.Ця її позиція мені подобається і я її підтримаю своїми фінансами...
А ви вже тут якось без мене кутайтесь в маски і розповідайте що я рахувати не вмію.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:На цьому можна і домовитись

Я против!!! Надо ещё одно тату: "Будівельник не применяет математических приемов, пока не купит книгу Математика для юного прапорщика."
Потому что там у него ещё хуже, чем с иммунологией. ))

  budivelnik написав:Так для довідки

Продолжайте держать нас в курсе. Все остальные то в масках лежат под одеялом и вам завидуют)))

.модератори ..вони більше зацікавлені в моїй тут присутності...ніж в ній зацікавлений я



Думаете выйдет наныть прощение и быть не забаненным?))
Тут надо бы нервы полечить и уметь общаться без оскорблений. :mrgreen:
  budivelnik написав:А ви вже тут якось без мене кутайтесь в маски

Будем скучать. И даже немного схныкивать.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 вер, 2021 22:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:На цьому можна і домовитись
Ні
Я не змушую вас оправдуватись що ви не знаєте куди шип в короновірусу дивиться
А ви мені постійно свою дурь приписуєте
Так от - ту дурь що приписуєте - ту собі в зеркальному відображенні на лобі і набийте...
Якщо ж я буду вам приписувати СВОЮ дурь - тоді вже й виходьте з пропозицією щоб я собі тату набив.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:26

  budivelnik написав:Якщо ж я буду вам приписувати СВОЮ дурь


Дякую, але дурь у Вас надто сильна, я такого не вживаю
Що, ж якщо не домовились то буду продовжувати глумитися над жалюгідними спробами моделювати реальний світ за допомогою математики молодших класів :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:за допомогою математики молодших класів
покладеної на припущення))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:38

  stm написав:
  yama написав:есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ...
Говорит - из личного опыта вакцины не помогают.
Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке ;) . Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ...

Хорошие у вас знакомые и рацион хороший ;)

вы как раз входите в круг таких же знакомых ... :mrgreen: вы из того же круга...
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:39

  IgA написав:то буду продовжувати глумитися над жалюгідними спробами
Дивіться, тільки не затягуйте..бо з кожним днем будете виглядати ще тупішим ніж зараз...
budivelnik
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