Додано: Вів 28 вер, 2021 22:16

Довбодятли не розуміють

Навіть якщо вони і є адміністрація під прикриттям ніків...вони більше зацікавлені в моїй тут присутності...ніж в ній зацікавлений я.

Якщо мене забанять - я тільки зрадію, бо в мене зявиться море вільного часу,який мені є куди витрачати з більшою користю ніж пробувати пробитись крізь вузьколобість і тупоголовість насмертьзашуганих.

Так для довідки

Пів року тому - Домінікана

Тиждень тому - Хорватія

В найближчих пару днів - поїду в Одесу...

Потім швидше за все на тиждень махну відмічати свій день народження в Іспанію...і в Іспанію того , що вона не вимагає ні ковідсертифікатів про вакцинацію чи те що перехворів, ні ПЛР тестів, ні тестів на антитіла.Ця її позиція мені подобається і я її підтримаю своїми фінансами...

А ви вже тут якось без мене кутайтесь в маски і розповідайте що я рахувати не вмію.