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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 22:08
IgA написав:
А коронавріус сам себе полікує?
Може набєте собі на лобі тату з наступним написомБудівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осіб
Будівельник категорично проти витрачання часу і грошей на вакцинування групи 0-40 в кількості 19,6 млн осіб
Будівельник не заперечує проти вибіркового вакцинування групи 40-60 в кількості11,7млн осіб..після закінчення вакцинування групи 60+
Домовились?
Щоб ми вже більше не повертались до теми вакцинації...
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budivelnik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:10
Будівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осіб
Яма, юрист, придите расскажите что-то ему о принудительной вакцинации. :mrgreen
:
budivelnik написав:
чим більше я пояснюю-тим більше мавпочки насміхаються.
Откуда вы знаете, не читая))
А может вы это...врё..ой, обманываете,что не читаете??
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 вер, 2021 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:13
budivelnik написав:
Домовились?
Щоб ми вже більше не повертались до теми вакцинації...
Давайте ще будівельник набє собі тату Будівельник не обговорює питання імунітету та ефективності вакцин, в яких він не розбирається
На цьому можна і домовитись
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IgA
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:16
Довбодятли не розуміють
Навіть якщо вони і є адміністрація під прикриттям ніків...вони більше зацікавлені в моїй тут присутності...ніж в ній зацікавлений я.
Якщо мене забанять - я тільки зрадію, бо в мене зявиться море вільного часу,який мені є куди витрачати з більшою користю ніж пробувати пробитись крізь вузьколобість і тупоголовість насмертьзашуганих.
Так для довідки
Пів року тому - Домінікана
Тиждень тому - Хорватія
В найближчих пару днів - поїду в Одесу...
Потім швидше за все на тиждень махну відмічати свій день народження в Іспанію...і в Іспанію того , що вона не вимагає ні ковідсертифікатів про вакцинацію чи те що перехворів, ні ПЛР тестів, ні тестів на антитіла.Ця її позиція мені подобається і я її підтримаю своїми фінансами...
А ви вже тут якось без мене кутайтесь в маски і розповідайте що я рахувати не вмію.
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budivelnik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:17
IgA написав:
На цьому можна і домовитись
Я против!!! Надо ещё одно тату: "Будівельник не применяет математических приемов, пока не купит книгу Математика для юного прапорщика."
Потому что там у него ещё хуже, чем с иммунологией. ))
budivelnik написав:
Так для довідки
Продолжайте держать нас в курсе. Все остальные то в масках лежат под одеялом и вам завидуют)))
.модератори ..вони більше зацікавлені в моїй тут присутності...ніж в ній зацікавлений я
Думаете выйдет наныть прощение и быть не забаненным?))
Тут надо бы нервы полечить и уметь общаться без оскорблений.
budivelnik написав:
А ви вже тут якось без мене кутайтесь в маски
Будем скучать. И даже немного схныкивать.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 вер, 2021 22:26, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:18
IgA написав:
На цьому можна і домовитись
Ні
Я не змушую вас оправдуватись що ви не знаєте куди шип в короновірусу дивиться
А ви мені постійно свою дурь приписуєте
Так от - ту дурь що приписуєте - ту собі в зеркальному відображенні на лобі і набийте...
Якщо ж я буду вам приписувати СВОЮ дурь - тоді вже й виходьте з пропозицією щоб я собі тату набив.
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budivelnik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:26
budivelnik написав:
Якщо ж я буду вам приписувати СВОЮ дурь
Дякую, але дурь у Вас надто сильна, я такого не вживаю
Що, ж якщо не домовились то буду продовжувати глумитися над жалюгідними спробами моделювати реальний світ за допомогою математики молодших класів
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IgA
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:32
IgA написав:
за допомогою математики молодших класів
покладеної на припущення))
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:38
stm написав: yama написав:
есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ...
Говорит - из личного опыта вакцины не помогают.
Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке
. Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ...
Хорошие у вас знакомые и рацион хороший
вы как раз входите в круг таких же знакомых ...
вы из того же круга...
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:39
IgA написав:
то буду продовжувати глумитися над жалюгідними спробами
Дивіться, тільки не затягуйте..бо з кожним днем будете виглядати ще тупішим ніж зараз...
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budivelnik
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