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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3809381038113812

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:45

  yama написав:есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ...
Говорит - из личного опыта вакцины не помогают.
Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке ;) . Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ...

Из личного опыта. :)
Писал - зять с дочкой болели. Он попал в больницу с двухсторонней пневмонией (писал, что сатурация 96, но потом было и 80). Дочка переболела легко (вроде) но потом сходила на ПЦР - положительный. Нюх пока не работает, со вкусом тоже проблемы. Оба не вакцинированы. Я вакцинировался в августе, общался с ними достаточно много, а через внучку тем более, и не заболел! Вакцина действует!
Но всё это несерьёзно. По одной семье судить нельзя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.
Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .
Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ? :) ( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:57

  yama написав:вы как раз входите в круг таких же знакомых ... :mrgreen: вы из того же круга...

Нет, Яма, я вне вашего круга :)
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