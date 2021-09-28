yama написав:есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ...
Говорит - из личного опыта вакцины не помогают.
Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке . Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ...
Из личного опыта.
Писал - зять с дочкой болели. Он попал в больницу с двухсторонней пневмонией (писал, что сатурация 96, но потом было и 80). Дочка переболела легко (вроде) но потом сходила на ПЦР - положительный. Нюх пока не работает, со вкусом тоже проблемы. Оба не вакцинированы. Я вакцинировался в августе, общался с ними достаточно много, а через внучку тем более, и не заболел! Вакцина действует!
Но всё это несерьёзно. По одной семье судить нельзя.