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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3810381138123813> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Вів 28 вер, 2021 22:45 yama написав: есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ...

Говорит - из личного опыта вакцины не помогают.

Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке . Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ... есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ...Говорит - из личного опыта вакцины не помогают.Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке. Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ...

Из личного опыта.

Писал - зять с дочкой болели. Он попал в больницу с двухсторонней пневмонией (писал, что сатурация 96, но потом было и 80). Дочка переболела легко (вроде) но потом сходила на ПЦР - положительный. Нюх пока не работает, со вкусом тоже проблемы. Оба не вакцинированы. Я вакцинировался в августе, общался с ними достаточно много, а через внучку тем более, и не заболел! Вакцина действует!

Но всё это несерьёзно. По одной семье судить нельзя. Из личного опыта.Писал - зять с дочкой болели. Он попал в больницу с двухсторонней пневмонией (писал, что сатурация 96, но потом было и 80). Дочка переболела легко (вроде) но потом сходила на ПЦР - положительный. Нюх пока не работает, со вкусом тоже проблемы. Оба не вакцинированы. Я вакцинировался в августе, общался с ними достаточно много, а через внучку тем более, и не заболел! Вакцина действует!Но всё это несерьёзно. По одной семье судить нельзя. ЛАД 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 22:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .

Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ? ( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок) Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ?( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок) yama Повідомлень: 3840 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7683 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 22:57 yama написав: вы как раз входите в круг таких же знакомых ... вы из того же круга... вы как раз входите в круг таких же знакомых ...вы из того же круга...

Нет, Яма, я вне вашего круга Нет, Яма, я вне вашего круга stm

Повідомлень: 3074 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 23:11 yama написав: Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.

Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .

Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ? ( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок) Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ?( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)

не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше Ромасик Повідомлень: 3031 З нами з: 30.03.15 Подякував: 619 раз. Подякували: 280 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 23:12 IgA написав: Світоч соцал-дарвінізму повернувся з бані і згадує мій нік всує

.... Світоч соцал-дарвінізму повернувся з бані і згадує мій нік всує....

Всё же ближе к социал-фашизму. Всё же ближе к социал-фашизму. ЛАД 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 23:29 budivelnik написав: Деякі дебілоїди...не будемо показувати на них пальцями - не в стані побачити що в мене таблиці з останньою датою 15-09-21...

Те що до 28-09-21 щось могло змінитись - дебілам недоступно..

ПС

Можете банити..от тільки за що

1 Я нікого не назвав, а значить нікого не образив

Так що залишається-причина ЗАНУДСТВО...

от тільки коли за дебілізм почнете?

Як на мене - це ефективніше буде. Деякі дебілоїди...не будемо показувати на них пальцями - не в стані побачити що в мене таблиці з останньою датою 15-09-21...Те що до 28-09-21 щось могло змінитись - дебілам недоступно..ПСМожете банити..от тільки за що1 Я нікого не назвав, а значить нікого не образивТак що залишається-причина ЗАНУДСТВО...от тільки коли за дебілізм почнете?Як на мене - це ефективніше буде.

Тогда придется начать с Вас.

+ беспредельное хамство. Тогда придется начать с Вас.+ беспредельное хамство. ЛАД 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 23:42 yama написав: Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.

Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .

Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ? ( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок) Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ?( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)

Так молодежь, вроде, болеет мало и чаще бессимптомно? Так молодежь, вроде, болеет мало и чаще бессимптомно? ЛАД 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 23:44 Ромасик написав: ....

не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше ....не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше

Никого особо не направляют. Сами идут.

Когда есть подозрения. Причём, не из-за соплей. Никого особо не направляют. Сами идут.Когда есть подозрения. Причём, не из-за соплей. ЛАД 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 23:53 budivelnik написав: Довбодятли не розуміють

Навіть якщо вони і є адміністрація під прикриттям ніків...вони більше зацікавлені в моїй тут присутності...ніж в ній зацікавлений я.

Якщо мене забанять - я тільки зрадію, бо в мене зявиться море вільного часу,який мені є куди витрачати з більшою користю ніж пробувати пробитись крізь вузьколобість і тупоголовість насмертьзашуганих.

Так для довідки

Пів року тому - Домінікана

Тиждень тому - Хорватія

В найближчих пару днів - поїду в Одесу...

Потім швидше за все на тиждень махну відмічати свій день народження в Іспанію...і в Іспанію того , що вона не вимагає ні ковідсертифікатів про вакцинацію чи те що перехворів, ні ПЛР тестів, ні тестів на антитіла.Ця її позиція мені подобається і я її підтримаю своїми фінансами...

А ви вже тут якось без мене кутайтесь в маски і розповідайте що я рахувати не вмію. Довбодятли не розуміютьНавіть якщо вони і є адміністрація під прикриттям ніків...вони більше зацікавлені в моїй тут присутності...ніж в ній зацікавлений я.Якщо мене забанять - я тільки зрадію, бо в мене зявиться море вільного часу,який мені є куди витрачати з більшою користю ніж пробувати пробитись крізь вузьколобість і тупоголовість насмертьзашуганих.Так для довідкиПів року тому - ДомініканаТиждень тому - ХорватіяВ найближчих пару днів - поїду в Одесу...Потім швидше за все на тиждень махну відмічати свій день народження в Іспанію...і в Іспанію того , що вона не вимагає ні ковідсертифікатів про вакцинацію чи те що перехворів, ні ПЛР тестів, ні тестів на антитіла.Ця її позиція мені подобається і я її підтримаю своїми фінансами...А ви вже тут якось без мене кутайтесь в маски і розповідайте що я рахувати не вмію.

Будем радоваться за Вас и жутко завидовать.

А ещё страшно скучать и тосковать в ожидании новых Ваших откровений.



Может, Вы уже успокоитесь?

Я же уже признал Вашу гениальность. С нетерпением жду сообщений в СМИ о присуждении Вам Нобелевской премии.

Ну, не повезло Вам - здесь собрались тупари, которые никак не могут осознать какое счастье им выпало общаться с ах... каким великим человеком. Сочувствую. Будем радоваться за Вас и жутко завидовать.А ещё страшно скучать и тосковать в ожидании новых Ваших откровений.Может, Вы уже успокоитесь?Я же уже признал Вашу гениальность. С нетерпением жду сообщений в СМИ о присуждении Вам Нобелевской премии.Ну, не повезло Вам - здесь собрались тупари, которые никак не могут осознать какое счастье им выпало общаться с ах... каким великим человеком. Сочувствую. ЛАД 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 00:01 Hotab написав: ......

Сделал - будь мужчиной, жди вердикт. ......Сделал - будь мужчиной, жди вердикт.

В последнее время вызывает сомнения.

Ярко проявляются черты чисто женского поведения. Возможно, связано со снижением уровня тестостерона. В последнее время вызывает сомнения.Ярко проявляются черты чисто женского поведения. Возможно, связано со снижением уровня тестостерона. ЛАД 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3810381138123813> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7745 8745672

ЛОБ Вів 28 вер, 2021 11:58