yama написав:есть знакомая пара муж и жена обоим +- 25 лет, оба медики , он уколот 1 раз пфайзером после чего болеет тяжело - тяжело вставать с постели , она ширнулась пфайзером два раза и после этого ВТОРОЙ раз болеет ( позитивный ПЦР) но легко ... Говорит - из личного опыта вакцины не помогают. Это сообщение вполне соответствует уровню общения в ветке . Пробовал доставать ее сообщениями , но отвечает редко наверное вокруг мужа кружит ...
Из личного опыта. Писал - зять с дочкой болели. Он попал в больницу с двухсторонней пневмонией (писал, что сатурация 96, но потом было и 80). Дочка переболела легко (вроде) но потом сходила на ПЦР - положительный. Нюх пока не работает, со вкусом тоже проблемы. Оба не вакцинированы. Я вакцинировался в августе, общался с ними достаточно много, а через внучку тем более, и не заболел! Вакцина действует! Но всё это несерьёзно. По одной семье судить нельзя.
Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно. Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны . Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ? ( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)
yama написав:Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно. Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны . Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ? ( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)
не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше
budivelnik написав:Деякі дебілоїди...не будемо показувати на них пальцями - не в стані побачити що в мене таблиці з останньою датою 15-09-21... Те що до 28-09-21 щось могло змінитись - дебілам недоступно.. ПС Можете банити..от тільки за що 1 Я нікого не назвав, а значить нікого не образив Так що залишається-причина ЗАНУДСТВО... от тільки коли за дебілізм почнете? Як на мене - це ефективніше буде.
Тогда придется начать с Вас. + беспредельное хамство.
yama написав:Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно. Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны . Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ? ( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)
Так молодежь, вроде, болеет мало и чаще бессимптомно?
budivelnik написав:Довбодятли не розуміють Навіть якщо вони і є адміністрація під прикриттям ніків...вони більше зацікавлені в моїй тут присутності...ніж в ній зацікавлений я. Якщо мене забанять - я тільки зрадію, бо в мене зявиться море вільного часу,який мені є куди витрачати з більшою користю ніж пробувати пробитись крізь вузьколобість і тупоголовість насмертьзашуганих. Так для довідки Пів року тому - Домінікана Тиждень тому - Хорватія В найближчих пару днів - поїду в Одесу... Потім швидше за все на тиждень махну відмічати свій день народження в Іспанію...і в Іспанію того , що вона не вимагає ні ковідсертифікатів про вакцинацію чи те що перехворів, ні ПЛР тестів, ні тестів на антитіла.Ця її позиція мені подобається і я її підтримаю своїми фінансами... А ви вже тут якось без мене кутайтесь в маски і розповідайте що я рахувати не вмію.
Будем радоваться за Вас и жутко завидовать. А ещё страшно скучать и тосковать в ожидании новых Ваших откровений.
Может, Вы уже успокоитесь? Я же уже признал Вашу гениальность. С нетерпением жду сообщений в СМИ о присуждении Вам Нобелевской премии. Ну, не повезло Вам - здесь собрались тупари, которые никак не могут осознать какое счастье им выпало общаться с ах... каким великим человеком. Сочувствую.