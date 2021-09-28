Hotab написав:
Будівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осіб
Яма, юрист, придите расскажите что-то ему о принудительной вакцинации.
понимаете если допустить, что эти уколы эффективны то у нас ни чего не сделано для вакцинации людей 60+провели бы например такое ждём всех людей 60+ на пунктах вакцинации кто пришёл (просто пришёл)зачисляем 500 грн. на карту, кто пришёл и принял решение вакцинироваться зачисляем на карту 1000 грн!!!
Прикиньте была бы для пенсов "1000 от Вовы"
, а так имеем по сути неэффективное использование бюджетных средств. (и будем иметь скорей всего, уже скоро экономический кризис).
(сейчас просто набивают количество уколов за счёт бюджетников и бизнеса - чтобы показать типа бурную деятельность- т.е. колят тем кому оно н афи ж не нужно, а потом удивляются результату)
З.Ы.
будевельник с Вами как с детьми малыми, по 10-20 раз одно и тоже, с разных сторон подходит, даже удивляюсь его терпению