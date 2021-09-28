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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3810381138123813

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 00:07

Господа модераторы!
У вас не возникает ощущения, что ветку можно/нужно прикрывать?
Начинает напоминать детскую песочницу. Стараниями нескольких человек ветка потеряла информативность.
Вместо спокойного анализа ситуации приходится спорить с каким-то бредом или "приколами".
Жаль. Тема сама по себе важная. Возможно, даже больше с точки зрения будущего, чем сегодняшних проблем с ковидом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 04:25

  Hotab написав:Будівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осіб

Яма, юрист, придите расскажите что-то ему о принудительной вакцинации.


понимаете если допустить, что эти уколы эффективны то у нас ни чего не сделано для вакцинации людей 60+

провели бы например такое ждём всех людей 60+ на пунктах вакцинации кто пришёл (просто пришёл)зачисляем 500 грн. на карту, кто пришёл и принял решение вакцинироваться зачисляем на карту 1000 грн!!!


Прикиньте была бы для пенсов "1000 от Вовы", а так имеем по сути неэффективное использование бюджетных средств. (и будем иметь скорей всего, уже скоро экономический кризис).
(сейчас просто набивают количество уколов за счёт бюджетников и бизнеса - чтобы показать типа бурную деятельность- т.е. колят тем кому оно н афи ж не нужно, а потом удивляются результату)

З.Ы.
будевельник с Вами как с детьми малыми, по 10-20 раз одно и тоже, с разных сторон подходит, даже удивляюсь его терпению
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 06:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:будевельник с Вами как с детьми малыми,

Это правда. Пробует как котят разводить, но мы то не дети, и в сказочки дедушки не верим. Относимся критически к его в̶ы̶м̶ы̶с̶л̶а̶м допущенням. Ну такие вот мы, за истину в таком довольно важном вопросе.

  ЛАД написав:Стараниями нескольких человек ветка потеряла информативность.

А ведь были вполне нормальные спокойные сутки. Выпустили.
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Hotab
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