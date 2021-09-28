Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3810381138123813 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Сер 29 вер, 2021 00:07 Господа модераторы!

У вас не возникает ощущения, что ветку можно/нужно прикрывать?

Начинает напоминать детскую песочницу. Стараниями нескольких человек ветка потеряла информативность.

Вместо спокойного анализа ситуации приходится спорить с каким-то бредом или "приколами".

Жаль. Тема сама по себе важная. Возможно, даже больше с точки зрения будущего, чем сегодняшних проблем с ковидом. ЛАД 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 04:25 Hotab написав: Будівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осіб



Яма, юрист, придите расскажите что-то ему о принудительной вакцинации. Будівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осібЯма, юрист, придите расскажите что-то ему о принудительной вакцинации.



понимаете если допустить, что эти уколы эффективны то у нас ни чего не сделано для вакцинации людей 60+



провели бы например такое ждём всех людей 60+ на пунктах вакцинации кто пришёл (просто пришёл)зачисляем 500 грн. на карту, кто пришёл и принял решение вакцинироваться зачисляем на карту 1000 грн!!!





Прикиньте была бы для пенсов "1000 от Вовы", а так имеем по сути неэффективное использование бюджетных средств. (и будем иметь скорей всего, уже скоро экономический кризис).

(сейчас просто набивают количество уколов за счёт бюджетников и бизнеса - чтобы показать типа бурную деятельность- т.е. колят тем кому оно н афи ж не нужно, а потом удивляются результату)



З.Ы.

будевельник с Вами как с детьми малыми, по 10-20 раз одно и тоже, с разных сторон подходит, даже удивляюсь его терпению понимаете если допустить, что эти уколы эффективны то у нас ни чего не сделано для вакцинации людей 60+, а так имеем по сути неэффективное использование бюджетных средств. (и будем иметь скорей всего, уже скоро экономический кризис).(сейчас просто набивают количество уколов за счёт бюджетников и бизнеса - чтобы показать типа бурную деятельность- т.е. колят тем кому оно н афи ж не нужно, а потом удивляются результату)З.Ы.будевельник с Вами как с детьми малыми, по 10-20 раз одно и тоже, с разных сторон подходит, даже удивляюсь его терпению uaprofi

Повідомлень: 4941 З нами з: 21.04.11 Подякував: 706 раз. Подякували: 479 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 06:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире uaprofi написав: будевельник с Вами как с детьми малыми, будевельник с Вами как с детьми малыми,

Это правда. Пробует как котят разводить, но мы то не дети, и в сказочки дедушки не верим. Относимся критически к его в̶ы̶м̶ы̶с̶л̶а̶м допущенням. Ну такие вот мы, за истину в таком довольно важном вопросе.



ЛАД написав: Стараниями нескольких человек ветка потеряла информативность. Стараниями нескольких человек ветка потеряла информативность.

А ведь были вполне нормальные спокойные сутки. Выпустили.

Это правда. Пробует как котят разводить, но мы то не дети, и в сказочки дедушки не верим. Относимся критически к его в̶ы̶м̶ы̶с̶л̶а̶м допущенням. Ну такие вот мы, за истину в таком довольно важном вопросе.А ведь были вполне нормальные спокойные сутки. Выпустили. Hotab

Повідомлень: 4847 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3810381138123813 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7745 8770657

ЛОБ Вів 28 вер, 2021 11:58