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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 23:11
yama написав:
Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.
Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .
Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ?
( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)
не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:42
yama написав:
Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.
Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .
Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ?
( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)
Так молодежь, вроде, болеет мало и чаще бессимптомно?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:44
Ромасик написав:
....
не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше
Никого особо не направляют. Сами идут.
Когда есть подозрения. Причём, не из-за соплей.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 04:25
Hotab написав:
Будівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осіб
Яма, юрист, придите расскажите что-то ему о принудительной вакцинации.
понимаете если допустить, что эти уколы эффективны то у нас ни чего не сделано для вакцинации людей 60+провели бы например такое ждём всех людей 60+ на пунктах вакцинации кто пришёл (просто пришёл)зачисляем 500 грн. на карту, кто пришёл и принял решение вакцинироваться зачисляем на карту 1000 грн!!!
Прикиньте была бы для пенсов "1000 от Вовы"
, а так имеем по сути неэффективное использование бюджетных средств. (и будем иметь скорей всего, уже скоро экономический кризис).
(сейчас просто набивают количество уколов за счёт бюджетников и бизнеса - чтобы показать типа бурную деятельность- т.е. колят тем кому оно н афи ж не нужно, а потом удивляются результату)
З.Ы.
будевельник с Вами как с детьми малыми, по 10-20 раз одно и тоже, с разных сторон подходит, даже удивляюсь его терпению
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Додано: Сер 29 вер, 2021 07:30
fler написав:
Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу.
По итогам сентября 2021 летальность в Британии 0.4%.
946654 больных на 3840 смертей
За весь период летальность в Британии 1.7%
И это якобы более агрессивный штамм. А летальность в разы упала.
Там Истребин снова вам привет передает. 9666 новых случаев. Червончик близко.
Будивельныку он тоже хотел бы передать, ведь смертность " поступово падає". Уже до 217 в сутки "упала". Но он пока не с нами, потом передаст.Просто напоминает, что неделю назад в этот день было 105.
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