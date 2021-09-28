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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 23:11
yama написав:
Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.
Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .
Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ?
( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)
не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:42
yama написав:
Из недавнего наблюдения, сегодня утром опять очередь из молодежи на ПЦР или что-там теперь модно.
Вывод - увеличивают количество тестов для того что бы ввести новый карантино-локдаун и нарисовать какие-то зоны .
Вы в какую зону хотите "черную" или "красную" или "зеленую" ? ничего не напоминает ?
( Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок)
Так молодежь, вроде, болеет мало и чаще бессимптомно?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:44
Ромасик написав:
....
не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше
Никого особо не направляют. Сами идут.
Когда есть подозрения. Причём, не из-за соплей.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 04:25
Hotab написав:
Будівельник закликає терміново провакцинувати 100%групи60+ в кількості10млн осіб
Яма, юрист, придите расскажите что-то ему о принудительной вакцинации.
понимаете если допустить, что эти уколы эффективны то у нас ни чего не сделано для вакцинации людей 60+провели бы например такое ждём всех людей 60+ на пунктах вакцинации кто пришёл (просто пришёл)зачисляем 500 грн. на карту, кто пришёл и принял решение вакцинироваться зачисляем на карту 1000 грн!!!
Прикиньте была бы для пенсов "1000 от Вовы"
, а так имеем по сути неэффективное использование бюджетных средств. (и будем иметь скорей всего, уже скоро экономический кризис).
(сейчас просто набивают количество уколов за счёт бюджетников и бизнеса - чтобы показать типа бурную деятельность- т.е. колят тем кому оно н афи ж не нужно, а потом удивляются результату)
З.Ы.
будевельник с Вами как с детьми малыми, по 10-20 раз одно и тоже, с разных сторон подходит, даже удивляюсь его терпению
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Додано: Сер 29 вер, 2021 07:30
fler написав:
Летальность выше прошлогодней на ту же дату, о кол-ве выявленных вообще молчу.
По итогам сентября 2021 летальность в Британии 0.4%.
946654 больных на 3840 смертей
За весь период летальность в Британии 1.7%
И это якобы более агрессивный штамм. А летальность в разы упала.
Там Истребин снова вам привет передает. 9666 новых случаев. Червончик близко.
Будивельныку он тоже хотел бы передать, ведь смертность " поступово падає". Уже до 217 в сутки "упала". Но он пока не с нами, потом передаст.Просто напоминает, что неделю назад в этот день было 105.
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Hotab
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:55
Ромасик логично, осень же. стандартное время для увеличения количества соплей
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BìnhAutoDat
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:05
BìnhAutoDat , жаль только , что сопли грушей-спринцовкой не отсасывают себе. И задыхаются.
Пост Истребина об избыточных.
Слишком эмоционально, но ради цифр..
29.09.2021
❗ 217 смертей от Ковида за вчера ❗
⚠️217 - летальных случаев
⚠️9666 - новых случаев, рост за неделю +34%
⚠️18484 - пациентов в больницах, рост за неделю +35%
⚠️2855 - суточные госпитализации, рост за неделю +27%
❗При таких темпах роста летальных случаев, даже страшно строить прогноз. За 11 месяцев ( 09.2020 - 07.2021 ) в Украине было 100 тысяч добавочных смертей, из них по данным Держстата 55 тыс от Ковида. Наибольшее число добавочных смертей было в апреле 2021 - 21 тыс, и в декабре 2020 - 17 тыс. Сколько будет в сентябре и октябре этого года остается только гадать. Но при таких темпах роста мы в октябре может достигнуть отметки 500 - 1000 ежедневных летальных случаев.
Это страшные цифры. Люди, одумайтесь! У меня уже просто не хватает слов для убеждения
Берегите себя, всем здоровья.
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Hotab
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:10
Рановато Истребин приветы шлёт, его 16000 мы пока не видим... Как и мои 10000😉
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fler
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:17
fler написав:
Рановато Истребин
приветы шлёт, его 16000 мы пока не видим... Как и мои 10000😉
це ж жужжашій форумчанін, він і на форумє істеріллл...
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change_pm
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:19
fler написав:
Рановато Истребин приветы шлёт, его 16000 мы пока не видим... Как и мои 10000😉
Думаете завтра не будет 10+?)
Напомню ваше "не будет даже 10 тыс"
На самом деле эти десятки тысяч больных не особо интересно. Жмурики хорошо растут, это печально. И это в то время, как уже год прошел от осенней волны смертей, и по теории Будивельныка мы сейчас должны иметь провал смертности тысяч так на 36. А нет ничего подобного. Страно. Или теория..ой! припущення!
"недожили кілька місяців" неверна, или ...нет! Просто неверна.
change_pm написав:
це ж жужжашій форумчанін, він і на форумє істеріллл...
Ну его эмоциональность мне тоже не нра. Так убивается, будто его родственники умирают. Но он проделывает огромную работу с цифрами. Не вот то на коленке не нужное никому "середня з початку до сьогодни", а хорошие сравнительные таблицы. Причем по разным странам. Потому я готов закрывать глаза на эмоции.
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