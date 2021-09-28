Додано: Сер 29 вер, 2021 09:19

fler написав: Рановато Истребин приветы шлёт, его 16000 мы пока не видим... Как и мои 10000😉 Рановато Истребин приветы шлёт, его 16000 мы пока не видим... Как и мои 10000😉

change_pm написав: це ж жужжашій форумчанін, він і на форумє істеріллл... це ж жужжашій форумчанін, він і на форумє істеріллл...

Думаете завтра не будет 10+?)Напомню ваше "не будет даже 10 тыс"На самом деле эти десятки тысяч больных не особо интересно. Жмурики хорошо растут, это печально. И это в то время, как уже год прошел от осенней волны смертей, и по теории Будивельныка мы сейчас должны иметь провал смертности тысяч так на 36. А нет ничего подобного. Страно. Или теория..ой!"недожили кілька місяців" неверна, или ...нет! Просто неверна.Ну его эмоциональность мне тоже не нра. Так убивается, будто его родственники умирают. Но он проделывает огромную работу с цифрами. Не вот то на коленке не нужное никому "середня з початку до сьогодни", а хорошие сравнительные таблицы. Причем по разным странам. Потому я готов закрывать глаза на эмоции.