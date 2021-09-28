uaprofi написав:
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понимаете если допустить, что эти уколы эффективны то у нас ни чего не сделано для вакцинации людей 60+
Скажите спасибо Ромасику, Флер, тому же будивельнику, да и себе за компанию.
Будивельник сейчас, правда, рассказывает, что он категорически за
вакцинацию группы 60+, но совсем недавно он писал немного не так.
провели бы например такое ждём всех людей 60+ на пунктах вакцинации кто пришёл (просто пришёл)зачисляем 500 грн. на карту, кто пришёл и принял решение вакцинироваться зачисляем на карту 1000 грн!!!
Ну да. И куча бомжей и алкашей ходила бы по очереди по всем пунктам вакцинации за 500 грн.
Прикиньте была бы для пенсов "1000 от Вовы", а так имеем по сути неэффективное использование бюджетных средств. (и будем иметь скорей всего, уже скоро экономический кризис).
(сейчас просто набивают количество уколов за счёт бюджетников и бизнеса - чтобы показать типа бурную деятельность- т.е. колят тем кому оно н афи ж не нужно, а потом удивляются результату)
З.Ы.
будевельник с Вами как с детьми малыми, по 10-20 раз одно и тоже, с разных сторон подходит, даже удивляюсь его терпению
Необходимость вакцинации не только группы 60+ объяснять уже надоело.
Вы тоже претендуете в компании с будивельником на Нобелевку?