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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3808380938103811

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:53

  fler написав:Рановато Истребин приветы шлёт, его 16000 мы пока не видим... Как и мои 10000😉

За сутки 28 сентября в Украине зафиксировали 9 666 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 217 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 855 человек, выздоровел 3 281 человек.
.......
За сутки протестировано: методом ПЦР – 42 132 человека, методом ИФА – 10 973 человека, экспресс-тестами – 39 724 человека.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/29/7308753/
Т.е. протестировано 81856 тестов (ПЦР+экспресс, методом ИФА это совсем другое).
Отличие от Ваших прогнозов в пределах статистической погрешности.

Ну и до кучи привет строителям - за последние 7 дней 919 смертей, т.е. среднесуточная смертность 131. Всё ближе к 50.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:16

  uaprofi написав:......
понимаете если допустить, что эти уколы эффективны то у нас ни чего не сделано для вакцинации людей 60+

Скажите спасибо Ромасику, Флер, тому же будивельнику, да и себе за компанию.
Будивельник сейчас, правда, рассказывает, что он категорически за вакцинацию группы 60+, но совсем недавно он писал немного не так.


провели бы например такое ждём всех людей 60+ на пунктах вакцинации кто пришёл (просто пришёл)зачисляем 500 грн. на карту, кто пришёл и принял решение вакцинироваться зачисляем на карту 1000 грн!!!

Ну да. И куча бомжей и алкашей ходила бы по очереди по всем пунктам вакцинации за 500 грн. :)

Прикиньте была бы для пенсов "1000 от Вовы", а так имеем по сути неэффективное использование бюджетных средств. (и будем иметь скорей всего, уже скоро экономический кризис).
(сейчас просто набивают количество уколов за счёт бюджетников и бизнеса - чтобы показать типа бурную деятельность- т.е. колят тем кому оно н афи ж не нужно, а потом удивляются результату)

З.Ы.
будевельник с Вами как с детьми малыми, по 10-20 раз одно и тоже, с разных сторон подходит, даже удивляюсь его терпению

Необходимость вакцинации не только группы 60+ объяснять уже надоело.

Вы тоже претендуете в компании с будивельником на Нобелевку?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:48

Господа модераторы!
У вас не возникает ощущения, что ветку можно/нужно прикрывать?
Начинает напоминать детскую песочницу. Стараниями нескольких человек ветка потеряла информативность.
Вместо спокойного анализа ситуации приходится спорить с каким-то бредом или "приколами".
Жаль. Тема сама по себе важная. Возможно, даже больше с точки зрения будущего, чем сегодняшних проблем с ковидом.

Ирочка, зачем это удалять? Это не обсуждение модерации. Просто предложение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:19

ЛАД якщо тема гаряча цілком нормально, що є активна дискусія.
Видалю тільки флуд та хамство!
Кожен учасник нехай сам вирішує чи писати тут чи ні)
Просто будьте толерантні та більш оптимістичні! Все у нас буде добре :wink:

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ще раз
1 Принцип Парето
30/70

Вообще-то Принцип Парето 20/80 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 1%82%D0%BE), т.ч. ваши расчеты здесь и в последующих постах ему не соответствуют.
Так що сідай - два.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:34

  Ірина_ написав:ЛАД якщо тема гаряча цілком нормально, що є активна дискусія.
Видалю тільки флуд та хамство!
Кожен учасник нехай сам вирішує чи писати тут чи ні)
Просто будьте толерантні та більш оптимістичні! Все у нас буде добре :wink:

З повагою,

То, что сейчас на ветке, это уже не "активная дискуссия", а просто флуд.
Разоблачать враньё и "приколы" малость надоело.
Оптимизм это классно, но текущая ситуация не особо располагает.
А толерантность к бреду, приколам, лжи, полуграмотным утверждениям, продвигаемым с огромным апломбом...
Кроме толерантности и оптимизма дискуссия должна быть добросовестной. А когда на аргументы оппонента не обращают внимания и вопрос выдают за прогноз...
Можно спорить, например, с уама, что мы и делаем. Вполне толерантно. Ну, кроме тех случаев, когда он начинает выдвигать откровенно конспирологические теории о ковиде или вакцинах как средстве сокращения населения. Но это вопрос веры, спорить тут бессмысленно, так же, как о существовании бога. В результате, ни у меня, ни, надеюсь, у него обид нет.
С остальными оппонентами спорить бессмысленно, т.к. у них совсем другие задачи. И выяснение истины в их задачи не входит.
В результате форум просто служит для них трибуной.
Цензура в сегодняшней парадигме это плохо, но иногда она необходима.

С уважением, ЛАД.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:36

Если честно, то все както неоднозначно. В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Ради любопытства ктото звонил в два пункта вакцинации нашего райцентра. Сидят почти без работы, мало желающих, приглашают прямо так, без записи в любое время. Пока ждем, както стремно колоться.
fin
 
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