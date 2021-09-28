Додано: Сер 29 вер, 2021 13:34

Ірина_ написав: ЛАД якщо тема гаряча цілком нормально, що є активна дискусія.

Видалю тільки флуд та хамство!

Кожен учасник нехай сам вирішує чи писати тут чи ні)

Просто будьте толерантні та більш оптимістичні! Все у нас буде добре



З повагою, якщо тема гаряча цілком нормально, що є активна дискусія.Видалю тільки флуд та хамство!Кожен учасник нехай сам вирішує чи писати тут чи ні)Просто будьте толерантні та більш оптимістичні! Все у нас буде добреЗ повагою,

То, что сейчас на ветке, это уже не "активная дискуссия", а просто флуд.Разоблачать враньё и "приколы" малость надоело.Оптимизм это классно, но текущая ситуация не особо располагает.А толерантность к бреду, приколам, лжи, полуграмотным утверждениям, продвигаемым с огромным апломбом...Кроме толерантности и оптимизма дискуссия должна быть добросовестной. А когда на аргументы оппонента не обращают внимания и вопрос выдают за прогноз...Можно спорить, например, с, что мы и делаем. Вполне толерантно. Ну, кроме тех случаев, когда он начинает выдвигать откровенно конспирологические теории о ковиде или вакцинах как средстве сокращения населения. Но это вопрос веры, спорить тут бессмысленно, так же, как о существовании бога. В результате, ни у меня, ни, надеюсь, у него обид нет.С остальными оппонентами спорить бессмысленно, т.к. у них совсем другие задачи. И выяснение истины в их задачи не входит.В результате форум просто служит для них трибуной.Цензура в сегодняшней парадигме это плохо, но иногда она необходима.С уважением, ЛАД.