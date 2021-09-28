fler написав:Рановато Истребин приветы шлёт, его 16000 мы пока не видим... Как и мои 10000😉
За сутки 28 сентября в Украине зафиксировали 9 666 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 217 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 855 человек, выздоровел 3 281 человек. ....... За сутки протестировано: методом ПЦР – 42 132 человека, методом ИФА – 10 973 человека, экспресс-тестами – 39 724 человека.
uaprofi написав:...... понимаете если допустить, что эти уколы эффективны то у нас ни чего не сделано для вакцинации людей 60+
Скажите спасибо Ромасику, Флер, тому же будивельнику, да и себе за компанию. Будивельник сейчас, правда, рассказывает, что он категорически за вакцинацию группы 60+, но совсем недавно он писал немного не так.
провели бы например такое ждём всех людей 60+ на пунктах вакцинации кто пришёл (просто пришёл)зачисляем 500 грн. на карту, кто пришёл и принял решение вакцинироваться зачисляем на карту 1000 грн!!!
Ну да. И куча бомжей и алкашей ходила бы по очереди по всем пунктам вакцинации за 500 грн.
Прикиньте была бы для пенсов "1000 от Вовы", а так имеем по сути неэффективное использование бюджетных средств. (и будем иметь скорей всего, уже скоро экономический кризис). (сейчас просто набивают количество уколов за счёт бюджетников и бизнеса - чтобы показать типа бурную деятельность- т.е. колят тем кому оно н афи ж не нужно, а потом удивляются результату)
З.Ы. будевельник с Вами как с детьми малыми, по 10-20 раз одно и тоже, с разных сторон подходит, даже удивляюсь его терпению
Необходимость вакцинации не только группы 60+ объяснять уже надоело.
Вы тоже претендуете в компании с будивельником на Нобелевку?
Господа модераторы! У вас не возникает ощущения, что ветку можно/нужно прикрывать? Начинает напоминать детскую песочницу. Стараниями нескольких человек ветка потеряла информативность. Вместо спокойного анализа ситуации приходится спорить с каким-то бредом или "приколами". Жаль. Тема сама по себе важная. Возможно, даже больше с точки зрения будущего, чем сегодняшних проблем с ковидом.
Ирочка, зачем это удалять? Это не обсуждение модерации. Просто предложение.
ЛАД якщо тема гаряча цілком нормально, що є активна дискусія. Видалю тільки флуд та хамство! Кожен учасник нехай сам вирішує чи писати тут чи ні) Просто будьте толерантні та більш оптимістичні! Все у нас буде добре
Ірина_ написав:ЛАД якщо тема гаряча цілком нормально, що є активна дискусія. Видалю тільки флуд та хамство! Кожен учасник нехай сам вирішує чи писати тут чи ні) Просто будьте толерантні та більш оптимістичні! Все у нас буде добре
З повагою,
То, что сейчас на ветке, это уже не "активная дискуссия", а просто флуд. Разоблачать враньё и "приколы" малость надоело. Оптимизм это классно, но текущая ситуация не особо располагает. А толерантность к бреду, приколам, лжи, полуграмотным утверждениям, продвигаемым с огромным апломбом... Кроме толерантности и оптимизма дискуссия должна быть добросовестной. А когда на аргументы оппонента не обращают внимания и вопрос выдают за прогноз... Можно спорить, например, с уама, что мы и делаем. Вполне толерантно. Ну, кроме тех случаев, когда он начинает выдвигать откровенно конспирологические теории о ковиде или вакцинах как средстве сокращения населения. Но это вопрос веры, спорить тут бессмысленно, так же, как о существовании бога. В результате, ни у меня, ни, надеюсь, у него обид нет. С остальными оппонентами спорить бессмысленно, т.к. у них совсем другие задачи. И выяснение истины в их задачи не входит. В результате форум просто служит для них трибуной. Цензура в сегодняшней парадигме это плохо, но иногда она необходима.
Если честно, то все както неоднозначно. В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Ради любопытства ктото звонил в два пункта вакцинации нашего райцентра. Сидят почти без работы, мало желающих, приглашают прямо так, без записи в любое время. Пока ждем, както стремно колоться.
Хо-хо. МОЗ буде позбавляти ліцензії лікарні за підробку Covid-сертифікатів. Походу решили взяться за организованную подделку. Но как это доказать и довести до логичного завершения в суде я прям не знаю. А как временная мера подойдёт.
fin написав:Если честно, то все както неоднозначно. В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Ради любопытства ктото звонил в два пункта вакцинации нашего райцентра. Сидят почти без работы, мало желающих, приглашают прямо так, без записи в любое время. Пока ждем, както стремно колоться.
И противоположный опыт, все в семье и кровные родственники 18+ провакцинировались, Астразенека, Файзер, Модерна. Без особых осложнений, при том что были и 70+ и хронические болезни в том числе и астма и переболевшие "классической" короной.
Ждем пятницу, если примут на заседании комиссии разрешение на вакцинацию 12+, еще довакцинируем.