Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:02
Hotab написав:
❗При таких темпах роста летальных случаев, даже
страшно
строить прогноз.
главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту
Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:03
Ромасик написав: Hotab написав:
❗При таких темпах роста летальных случаев, даже
страшно
строить прогноз.
главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту
И еще важнее чтобы кто-то из близких не попал в эту статистическую прогрессию...
_Mykola_
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:06
_Mykola_ написав: Ромасик написав: Hotab написав:
❗При таких темпах роста летальных случаев, даже
страшно
строить прогноз.
главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту
И еще важнее чтобы кто-то из близких не попал в эту статистическую прогрессию...
Сегодня две бабки в автобусе:
- Соседка привилась, неделя температура 39,5. Ничем не могли сбить. И вместе с мужем.
- Жива?
- Да. Вышла на работу, опять температура.
Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:35
Hotab написав:
Думаете завтра не будет 10+?)
Напомню ваше "не будет даже 10 тыс"
Напомню свое:
fler написав:
До 4 октября включительно
мы увидим не более +10 тыс.
выявленных за сутки
при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс.
/сутки.
28.09 провели тестов 65812, выявили 6552
29.09. тестов 92829, выявлено 9666.
Если завтра протестят не более 80000, то выявленных будет не более 10тыс.
fler
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:39
Ромасик написав:
Сегодня две бабки в автобусе:
- Соседка привилась, неделя температура 39,5. Ничем не могли сбить. И вместе с мужем.
- Жива?
- Да. Вышла на работу, опять температура.
Видно когда опыт придуман на коленке. Но попытка хорошая
stm
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:41
Вкладчик1234
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:51
Вкладчик1234 написав:
В гривнах это 72,98грн. Великая Москва уже не видится столь великой... А сверх плана, вообще смешно. Т.е. баснословную сумму выплатят за сверх какого-то количества. Вот это молодцы!!!
Востаннє редагувалось
stm
в Сер 29 вер, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:51
_Mykola_ написав: fin написав:
В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Пока ждем, както стремно колоться.
И противоположный опыт, все в семье и кровные родственники 18+ провакцинировались, Астразенека, Файзер, Модерна.
Без особых осложнений, при том что были и 70+ и хронические болезни в том числе и астма и переболевшие "классической" короной.
.. если примут ..вакцинацию 12+, еще довакцинируем.
С прививкой оно спокойнее и надежнее.
В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.
Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..
fler
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:53
Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав:
....
не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше
Никого особо не направляют. Сами идут.
Когда есть
подозрения
. Причём, не из-за соплей.
я просто думал со всеми "подозрениями" нужно сидеть дома.
И с сопли тоже?
ЛАД
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