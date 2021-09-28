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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3809381038113812

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:02

  Hotab написав:❗При таких темпах роста летальных случаев, даже страшно строить прогноз.

главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту :idea:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:03

  Ромасик написав:
  Hotab написав:❗При таких темпах роста летальных случаев, даже страшно строить прогноз.

главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту :idea:

И еще важнее чтобы кто-то из близких не попал в эту статистическую прогрессию...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:06

  _Mykola_ написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:❗При таких темпах роста летальных случаев, даже страшно строить прогноз.

главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту :idea:

И еще важнее чтобы кто-то из близких не попал в эту статистическую прогрессию...

Сегодня две бабки в автобусе:
- Соседка привилась, неделя температура 39,5. Ничем не могли сбить. И вместе с мужем.
- Жива?
- Да. Вышла на работу, опять температура.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:35

  Hotab написав:Думаете завтра не будет 10+?)
Напомню ваше "не будет даже 10 тыс"


Напомню свое:
  fler написав: До 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки.


28.09 провели тестов 65812, выявили 6552
29.09. тестов 92829, выявлено 9666.
Если завтра протестят не более 80000, то выявленных будет не более 10тыс.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:39

  Ромасик написав:Сегодня две бабки в автобусе:
- Соседка привилась, неделя температура 39,5. Ничем не могли сбить. И вместе с мужем.
- Жива?
- Да. Вышла на работу, опять температура.

Видно когда опыт придуман на коленке. Но попытка хорошая :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:41

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:51

  Вкладчик1234 написав:Зображення

В гривнах это 72,98грн. Великая Москва уже не видится столь великой... А сверх плана, вообще смешно. Т.е. баснословную сумму выплатят за сверх какого-то количества. Вот это молодцы!!!
Востаннє редагувалось stm в Сер 29 вер, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:51

  _Mykola_ написав:
  fin написав:В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Пока ждем, както стремно колоться.

И противоположный опыт, все в семье и кровные родственники 18+ провакцинировались, Астразенека, Файзер, Модерна.
Без особых осложнений, при том что были и 70+ и хронические болезни в том числе и астма и переболевшие "классической" короной.
.. если примут ..вакцинацию 12+, еще довакцинируем.
С прививкой оно спокойнее и надежнее.


В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.
Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:53

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:....
не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше

Никого особо не направляют. Сами идут.
Когда есть подозрения. Причём, не из-за соплей.

я просто думал со всеми "подозрениями" нужно сидеть дома.

И с сопли тоже? :)
ЛАД
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