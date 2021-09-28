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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 38103811381238133814> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Сер 29 вер, 2021 15:02 Hotab написав: ❗При таких темпах роста летальных случаев, даже страшно строить прогноз. ❗При таких темпах роста летальных случаев, дажестроить прогноз.

главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту Ромасик Повідомлень: 3039 З нами з: 30.03.15 Подякував: 619 раз. Подякували: 281 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 15:03 Ромасик написав: Hotab написав: ❗При таких темпах роста летальных случаев, даже страшно строить прогноз. ❗При таких темпах роста летальных случаев, дажестроить прогноз.

главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту

И еще важнее чтобы кто-то из близких не попал в эту статистическую прогрессию... И еще важнее чтобы кто-то из близких не попал в эту статистическую прогрессию... _Mykola_ Повідомлень: 4312 З нами з: 09.02.09 Подякував: 624 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 15:06 _Mykola_ написав: Ромасик написав: Hotab написав: ❗При таких темпах роста летальных случаев, даже страшно строить прогноз. ❗При таких темпах роста летальных случаев, дажестроить прогноз.

главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту главное, вовремя выловить геометрическую прогрессию или экспоненту

И еще важнее чтобы кто-то из близких не попал в эту статистическую прогрессию... И еще важнее чтобы кто-то из близких не попал в эту статистическую прогрессию...

Сегодня две бабки в автобусе:

- Соседка привилась, неделя температура 39,5. Ничем не могли сбить. И вместе с мужем.

- Жива?

- Да. Вышла на работу, опять температура. Сегодня две бабки в автобусе:- Соседка привилась, неделя температура 39,5. Ничем не могли сбить. И вместе с мужем.- Жива?- Да. Вышла на работу, опять температура. Ромасик Повідомлень: 3039 З нами з: 30.03.15 Подякував: 619 раз. Подякували: 281 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 15:35 Hotab написав: Думаете завтра не будет 10+?)

Напомню ваше "не будет даже 10 тыс"

Думаете завтра не будет 10+?)Напомню ваше "не будет даже 10 тыс"



Напомню свое:

fler написав: До 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки. До 4 октября включительновыявленных за сутки/сутки.



28.09 провели тестов 65812, выявили 6552

29.09. тестов 92829, выявлено 9666.

Если завтра протестят не более 80000, то выявленных будет не более 10тыс. Напомню свое:28.09 провели тестов 65812, выявили 655229.09. тестов 92829, выявлено 9666.Если завтра протестят не более 80000, то выявленных будет не более 10тыс. fler

Повідомлень: 2098 З нами з: 07.08.09 Подякував: 626 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 15:39 Ромасик написав: Сегодня две бабки в автобусе:

- Соседка привилась, неделя температура 39,5. Ничем не могли сбить. И вместе с мужем.

- Жива?

- Да. Вышла на работу, опять температура. Сегодня две бабки в автобусе:- Соседка привилась, неделя температура 39,5. Ничем не могли сбить. И вместе с мужем.- Жива?- Да. Вышла на работу, опять температура.

Видно когда опыт придуман на коленке. Но попытка хорошая Видно когда опыт придуман на коленке. Но попытка хорошая stm

Повідомлень: 3078 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 15:41 Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15341 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8458 раз. Подякували: 4084 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 15:51 Вкладчик1234 написав:

В гривнах это 72,98грн. Великая Москва уже не видится столь великой... А сверх плана, вообще смешно. Т.е. баснословную сумму выплатят за сверх какого-то количества. Вот это молодцы!!! В гривнах это 72,98грн. Великая Москва уже не видится столь великой... А сверх плана, вообще смешно. Т.е. баснословную сумму выплатят за сверх какого-то количества. Вот это молодцы!!! Востаннє редагувалось stm в Сер 29 вер, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3078 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 15:51 _Mykola_ написав: fin написав: В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Пока ждем, както стремно колоться. В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Пока ждем, както стремно колоться.

И противоположный опыт, все в семье и кровные родственники 18+ провакцинировались, Астразенека, Файзер, Модерна.

Без особых осложнений, при том что были и 70+ и хронические болезни в том числе и астма и переболевшие "классической" короной.

.. если примут ..вакцинацию 12+, еще довакцинируем.

С прививкой оно спокойнее и надежнее. И противоположный опыт, все в семье и кровные родственники 18+ провакцинировались, Астразенека, Файзер, Модерна.Без особых осложнений, при том что были и 70+ и хронические болезни в том числе и астма и переболевшие "классической" короной... если примут ..вакцинацию 12+, еще довакцинируем.С прививкой оно спокойнее и надежнее.



В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.

Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота.. В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота.. fler

Повідомлень: 2098 З нами з: 07.08.09 Подякував: 626 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 15:53 Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав: ....

не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше ....не увеличивают, просто людей с соплями отправляют на пцр. А соплей стало больше

Никого особо не направляют. Сами идут.

Когда есть подозрения. Причём, не из-за соплей. Никого особо не направляют. Сами идут.Когда есть. Причём, не из-за соплей.

я просто думал со всеми "подозрениями" нужно сидеть дома. я просто думал со всеми "подозрениями" нужно сидеть дома.

И с соплями тоже? И с соплями тоже? ЛАД 2 Повідомлень: 19708 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4484 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 16:06 fler написав: Hotab написав: Думаете завтра не будет 10+?)

Напомню ваше "не будет даже 10 тыс"

Думаете завтра не будет 10+?)Напомню ваше "не будет даже 10 тыс"



Напомню свое:

fler написав: До 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки. До 4 октября включительновыявленных за сутки/сутки.



28.09 провели тестов 65812, выявили 6552

29.09. тестов 92829, выявлено 9666.

Если завтра протестят не более 80000, то выявленных будет не более 10тыс. Напомню свое:28.09 провели тестов 65812, выявили 655229.09. тестов 92829, выявлено 9666.Если завтра протестят не более 80000, то выявленных будет не более 10тыс.

Флер, Вы читаете и считаете только то, что Вам выгодно?

Я уже писал сегодня об этом -

И простите, не верю, что Вы не знаете, что 10 973 теста методом ИФА к выявлению новых случаев заболевания не имеют никакого отношения. А без них получается всего 81856 тестов. Т.е. практически Ваши цифры.

Так что спор Вы фактически проиграли. Флер, Вы читаете и считаете только то, что Вам выгодно?Я уже писал сегодня об этом - viewtopic.php?p=5305355&sid=c2088d6c0fca66d4d72ddf2f04f842e6#p5305355 И простите, не верю, что Вы не знаете, что 10 973 теста методом ИФА к выявлению новых случаев заболевания не имеют никакого отношения. А без них получается всего 81856 тестов. Т.е. практически Ваши цифры.Так что спор Вы фактически проиграли. ЛАД 2 Повідомлень: 19708 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4484 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 38103811381238133814> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7751 8816551

ЛОБ Сер 29 вер, 2021 10:13