fin написав:В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Пока ждем, както стремно колоться.
И противоположный опыт, все в семье и кровные родственники 18+ провакцинировались, Астразенека, Файзер, Модерна. Без особых осложнений, при том что были и 70+ и хронические болезни в том числе и астма и переболевшие "классической" короной. .. если примут ..вакцинацию 12+, еще довакцинируем. С прививкой оно спокойнее и надежнее.
В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу. Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..
Hotab написав:Думаете завтра не будет 10+?) Напомню ваше "не будет даже 10 тыс"
Напомню свое:
fler написав: До 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки.
28.09 провели тестов 65812, выявили 6552 29.09. тестов 92829, выявлено 9666. Если завтра протестят не более 80000, то выявленных будет не более 10тыс.
Флер, Вы читаете и считаете только то, что Вам выгодно? Я уже писал сегодня об этом - viewtopic.php?p=5305355&sid=c2088d6c0fca66d4d72ddf2f04f842e6#p5305355. И простите, не верю, что Вы не знаете, что 10 973 теста методом ИФА к выявлению новых случаев заболевания не имеют никакого отношения. А без них получается всего 81856 тестов. Т.е. практически Ваши цифры. Так что спор Вы фактически проиграли.